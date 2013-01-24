Buharlı ütünüzün temizlenmesi

Buharlı ütünüzün ürün adını bulmak çok kolaydır. Buharlı ütünüzün sağ veya sol tarafına bakmanız yeterli. Ürün adı Azur Elite, Azur Advanced vb. şekilde yer alır.
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Buharlı ütünüzün ürün adını bulmak çok kolaydır. Buharlı ütünüzün sağ veya sol tarafına bakmanız yeterli. Ürün adı Azur Elite, Azur Advanced vb. şekilde yer alır.
IronCare, musluk suyunun neden olduğu kireç oluşumunu ortadan kaldırarak ütüleme performansını en üst düzeye ve cihazın ömrünü 4 katına kadar çıkarır*. Tüm ütüleme cihazlarına uyacak şekilde tasarlanan bu yenilikçi filtre ile ütünüzde kireç oluşumunu önlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
*Philips GC5000 serisi üzerinde 16,8°dH suyla, yalnızca kireç etkisiyle ilgili olarak test edilmiştir.
Tüm Philips buharlı ütüler için musluk suyu veya demineralize su kullanılmasını öneriyoruz. Demineralize su, ütünüzde kireç oluşumunu önlemek için en iyi seçenektir.
Lütfen Philips buharlı ütünüzde kesinlikle ütü suyu veya parfümlü su kullanmayın. Bunların kullanılması ütünün kirlenmesine ve hasar görmesine ya da arızalanmasına neden olabilir.
Hangi kireç temizleme yöntemini kullanacağınızdan emin değilseniz doğru talimatları kullanıcı kılavuzunda bulabilirsiniz.
Kullanıcı kılavuzuna sahip değilseniz ütü numaranızı ütünüzün üzerinde bulabilirsiniz (şu şekildedir: GCXXXX). Bu numarayla Philips web sitesinde ürün ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen Philips Müşteri Desteği ile iletişime geçin
Müşteri Desteği ekibimiz size daima destek sunmaya ve yardımcı olmaya hazırdır.
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