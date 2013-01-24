Buharlı ütünüzün temizlenmesi

Zaman içinde buharlı ütülerde kireç birikebilir. Bölgenizdeki su ne kadar sertse temizlenmemesi durumunda kireç birikmesi ve katılaşması o kadar hızlı olur. Düzenli kireç temizleme, beyaz/kahverengi leke, kahverengi su ve sızıntı gibi sorunları önler. Buharlı ütünüzü düzenli olarak temizlemek, buhar çıkışını en üst düzeye çıkarır ve buharlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır.