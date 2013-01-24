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    Kirecin temizlenmesi

      Philips buharlı ütünüzün temizlenmesi

      buhar kazanlı ütülerin kirecinin temizlenmesi
      buharlı ütülerin kirecinin temizlenmesi

      Buhar kazanlı ütüler

      Buharlı ütüler

      Philips buharlı ütünüzün temizlenmesi

      buhar kazanlı ütülerin kirecinin temizlenmesi

      Buhar kazanlı ütüler

      buharlı ütülerin kirecinin temizlenmesi

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      ürün tipi numarası

      Buharlı ütünüzün ürün adını yan tarafta bulabilirsiniz

       

      Buharlı ütünüzün ürün adını bulmak çok kolaydır. Buharlı ütünüzün sağ veya sol tarafına bakmanız yeterli. Ürün adı Azur Elite, Azur Advanced vb. şekilde yer alır.

      Buharlı ütünün kireci neden temizlenmelidir?

      Zaman içinde buharlı ütülerde kireç birikebilir. Bölgenizdeki su ne kadar sertse temizlenmemesi durumunda kireç birikmesi ve katılaşması o kadar hızlı olur. Düzenli kireç temizleme, beyaz/kahverengi leke, kahverengi su ve sızıntı gibi sorunları önler. Buharlı ütünüzü düzenli olarak temizlemek, buhar çıkışını en üst düzeye çıkarır ve buharlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır.

      Buharlı ütünüzün temizlenmesi

      Kireç Temizleme Sürgüsü ile kireç temizleme  

      PowerLife  (GC29XX)

      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      1. Kireç temizleme işlemine başlamadan önce ütünüzün prize  takılı olmadığını kontrol edin. Su haznesini MAX seviyesine kadar doldurun. Ütüyü prize takın. (Ütünüzde ayarlanabilir seçenekler mevcutsa BUHARSIZ'ı seçin.)
      2. Işık söndüğünde ütünün fişini çekin ve tabanı yatay olacak şekilde lavabonun üzerinde tutun.
      3. Ütünüzdeki kireçli suyu boşaltma işlemine başlamak için sürgülü düğmeyi kireç temizleme ayarında basılı tutun
      4. Ütünün içindeki kireçli sıcak suyu boşaltabilmek için ütüyü  ileri geri sallarken, sürgülü düğmeyi kireç temizleme ayarında tutmaya devam edin. Buhar deliklerinden sıcak su, buhar ve kireç çıkar.
      5. Ütüyü prize takın ve tabanın kuruması için ütünün ısınmasını bekleyin. Sıcaklık göstergesi ışığı söndüğünde ütüyü prizden çıkarın. Tabanda kalan su lekelerini gidermek için ütüyü bir parça bezin üzerinde hafifçe gezdirin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

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      Hızlı Kireç Temizleme (Quick Calc Release) ile kireç temizleme

      Azur Advanced GC493X | Azur Elite GC50XX

      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      1. Cihazın fişini çekin ve soğuk olduğundan emin olun
      2. Ütüyü düz bir yüzeye yerleştirin ve ütünüzün arka kısmındaki Quick Calc Release kilidini yukarı doğru itin.
      3. Kireç haznesini çıkarın. Boşaltın, durulayın ve kurulayın.
      4. Ütünün ağzının etrafındaki kireci veya kireç kalıntılarını nemle bir bez ile silin. Hazneyi geri takın ve yerine oturtun.

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      Quick Calc Release işlevi

      Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X)

      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      1. Cihazın fişini çekin ve soğuk olduğundan emin olun
      2. Cihazı dikey konumda lavabonun üzerinde tutun. Quick Calc Release toplayıcısının kapağını çevirin ve çekip çıkarın
      3. Quick Calc Release toplayıcısını suyla temizleyin
      4. Kireç parçacıklarının düşmesi için cihazı nazikçe sallayın
      5. Quick Calc Release toplayıcısını cihaza geri takın ve kolu aşağı çekerek ("klik" sesi duyulur) toplayıcıyı kilitleyin.

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      Dahili Kireç Haznesi ile kireç temizleme

      Azur Performer Plus GC45XX | Azur Pro GC48XX

      talimat
      talimat
      talimat
      talimat
      1. Kireç temizleme işlemine başlamadan önce ütünüzün prize  takılı olmadığını kontrol edin. Su haznesini MAX seviyesine kadar doldurun. Ütüyü prize takın. (Ütünüzde ayarlanabilir seçenekler mevcutsa BUHARSIZ'ı seçin.)
      2. Işık söndüğünde ütünün fişini çekin ve tabanı yatay olacak şekilde lavabonun üzerinde tutun.
      3. Ütünüzdeki kireçli suyu boşaltma işlemine başlamak için Calc Clean düğmesine basılı tutun.
      4. Ütünün içindeki kireçli sıcak suyu boşaltana dek ütüyü  ileri geri sallayın. Buhar deliklerinden sıcak su, buhar ve kireç çıkar.
      5. Ütüyü prize takın ve tabanın kuruması için ütünün ısınmasını bekleyin. Sıcaklık göstergesi ışığı söndüğünde ütüyü prizden çıkarın. Tabanda kalan su lekelerini gidermek için ütüyü bir parça bezin üzerinde hafifçe gezdirin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

      Buharlı ütünüzü nasıl temizleyeceğinizi öğrenin

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      IronCare Kireç Önleyici Filtre

      Tüm buharlı ütüler

      IronCare, musluk suyunun neden olduğu kireç oluşumunu ortadan kaldırarak ütüleme performansını en üst düzeye ve cihazın ömrünü 4 katına kadar çıkarır*. Tüm ütüleme cihazlarına uyacak şekilde tasarlanan bu yenilikçi filtre ile ütünüzde kireç oluşumunu önlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

       

      *Philips GC5000 serisi üzerinde 16,8°dH suyla, yalnızca kireç etkisiyle ilgili olarak test edilmiştir.
      Filtre satın al

      Philips Buharlı Ütüler ile İlgili Sık Sorulan Sorular

      Buharlı ütümde kireç oluşumunu önlemek için demineralize su mu yoksa ütü suyu mu kullanmalıyım?

      Tüm Philips buharlı ütüler için musluk suyu veya demineralize su kullanılmasını öneriyoruz. Demineralize su, ütünüzde kireç oluşumunu önlemek için en iyi seçenektir.
       

      Lütfen Philips buharlı ütünüzde kesinlikle ütü suyu veya parfümlü su kullanmayın. Bunların kullanılması ütünün kirlenmesine ve hasar görmesine ya da arızalanmasına neden olabilir.
      Zaman içinde en iyi buhar sonuçlarını elde etmek için ütümün kirecini nasıl temizlemeliyim?
      Ütünüzün kirecini 1-2 ayda bir temizlemenizi öneririz. Ütünüzü düzenli bir şekilde temizleyerek tüm kireç parçacıklarının yok olmasını ve ütünüzün kullanım ömrünün uzamasını sağlarsınız.
      Her zaman demineralize su kullanıyorum, yine de buharlı ütümün kirecini temizlemem gerekir mi?
      Her zaman demineralize su kullanıyorsanız ütünüzde kireç birikmez. Ancak bazı ütülerde, cihazın kullanıldığı süreye göre kireç temizleme ışığı yanıp söner. Böyle bir durumda ütüyü yeniden kullanabilmek için lütfen kireç temizleme işlemini tamamlayın.
      Her zaman Quick Calc Release haznemi boşaltıyorum, yine de buharlı ütümün kirecini temizlemem gerekir mi?
      Evet, Philips ütünüzün kirecini 1-2 ayda bir temizlemenizi öneririz. Quick Calc release işlevi birçok kireç parçacığını toplasa da hepsini toplayamaz. Ütünüzün kirecini düzenli bir şekilde temizleyerek tüm kireç parçacıklarının yok olmasını ve ütünüzün kullanım ömrünün uzamasını sağlarsınız.
      Hangi ütü modeline sahip olduğumdan ve hangi kireç temizleme yöntemini kullanacağımdan emin değilim

      Hangi kireç temizleme yöntemini kullanacağınızdan emin değilseniz doğru talimatları kullanıcı kılavuzunda bulabilirsiniz.

      Kullanıcı kılavuzuna sahip değilseniz ütü numaranızı ütünüzün üzerinde bulabilirsiniz (şu şekildedir: GCXXXX). Bu numarayla Philips web sitesinde ürün ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen Philips Müşteri Desteği ile iletişime geçin

      Bize ulaşın

      Philips Kumaş Bakımı ürünleriniz hakkında tüm sorularınız için


      Müşteri Desteği ekibimiz size daima destek sunmaya ve yardımcı olmaya hazırdır.

       

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