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    Kirecin temizlenmesi

      Buhar kazanlı ütünüzün temizlenmesi

      buhar kazanlı ütülerin kirecinin temizlenmesi
      buharlı ütülerin kirecinin temizlenmesi

      Buhar kazanlı ütüler

      Buharlı ütüler

      Buhar kazanlı ütünüzün temizlenmesi

      buhar kazanlı ütülerin kirecinin temizlenmesi

      Buhar kazanlı ütüler

      buharlı ütülerin kirecinin temizlenmesi

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      ürün tipi numarası

      Buhar kazanlı ütünüzün ürün adını yan tarafta bulabilirsiniz

       

      Buhar kazanlı ütünüzün ürün adını bulmak çok kolaydır. Buhar kazanlı ütünüzün sağ veya sol tarafına bakmanız yeterli. Ürün adı burada PerfectCare Elite, PerfectCare Performer vb. şekilde yer alır.

      Buhar kazanlı ütünün kireci neden temizlenmelidir?

      Zaman içinde buhar kazanlı ütülerde kireç birikebilir. Bölgenizdeki su ne kadar sertse temizlenmemesi durumunda kireç birikmesi ve katılaşması o kadar hızlı olur. Düzenli kireç temizleme, beyaz/kahverengi leke, kahverengi su ve sızıntı gibi sorunları önler. Buhar kazanlı ütünüzü düzenli olarak temizlemek, buhar çıkışını en üst düzeye çıkarır ve buharlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır.

      Buhar kazanlı ütünüzün temizlenmesi

      Kolay Kireç Temizleme Yöntemi (Easy De-Calc Release) ile kireç temizleme

      Perfect Care Elite GC96XX | Perfect Care Elite Plus GC96XX | Perfect Care Aqua Pro GC93XX  

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      EASY DE-CALC ışığı yanıp sönmeye başladığında kireç temizleme zamanı gelmiş demektir. En iyi sonuçlar için bunu düzenli ütüleme rutininizin bir parçası olarak yapabilirsiniz.

       

      1. Fişini çekin ve en az 2 saat tamamen soğumasını bekleyin. 
      2. Buhar kazanlı ütüyü masanın veya lavabonun kenarına yerleştirin. EASY DE-CALC kapağının altına bir kap (en az 350 ml) tutun.
      3. Kapağı saat yönüne çevirerek çıkarın. Suyu ve kireç parçacıklarını dökün.
      4. Kapağı geri takın ve saat yönünde çevirerek sıkın.
      5. Ütüye devam etmeye hazırsınız!

      Kapağı çıkarın. Suyu ve kireç parçacıklarını dökün.

      Buhar kazanlı ütünüzü nasıl temizleyeceğinizi öğrenin

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      Tabanın kirecinin temizlenmesi 

      CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


      EASY DE-CALC işlevini düzenli olarak kullanmıyorsanız ve/veya ütünüz beyaz/kahverengi lekeler bırakıyorsa aşağıdaki adımları izleyerek tabanın kirecini temizleyin.
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      1. Fişini çekin ve en az 2 saat tamamen soğumasını bekleyin. 
      2. Buhar kazanlı ütüyü masanın veya lavabonun kenarına yerleştirin. EASY DE-CALC düğmesinin altına bir kap (en az 250 ml) tutun.
      3. Kapağı çıkarın. Suyu ve kireç parçacıklarını dökün. 
      4. EASY DE-CALC ağzı yukarı bakacak şekilde cihazı tutun ve ağıza 500 ml saf su dökün. (NOT: PerfectCare Elite (GC96xx) ve PerfectCare Elite Plus (GC96xx) için 900 ml saf su kullanın.)
      5. EASY DE-CALC ağzı yukarı bakacak şekilde cihazı tutun, EASY DE-CALC düğmesini tekrar takıp saat yönünde çevirerek sıkın. 
      6. Cihazın fişini prize takıp cihazı açın. Cihazın ısınması için 5 dakika bekleyin. 
      7. Buhar tetiğini sürekli basılı tutarak ütüyü 3 dakika boyunca kalın bir parça bez üzerinde gezdirin. 
      8. Daha fazla su çıkmadığında veya buhar çıkmaya başladığında ütüyü hareket ettirmeyi bırakın. Ütüye devam etmeye hazırsınız!

      Buhar kazanlı ütünüzü nasıl temizleyeceğinizi öğrenin

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      Akıllı Kireç Temizleme Yöntemi (Smart Calc Clean) ile kireç temizleme

      Compact GC7XXX | Performer GC87XX  

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      Buhar kazanlı ütünüz uyarı sesi verdiğinde ve CALC CLEAN ışığı yanıp sönmeye başladığında cihazın kirecini temizleme zamanı gelmiş demektir.

       

      1. Su haznesini yarıya kadar doldurun ve buhar kazanlı ütünüzün açık olduğundan emin olun. Ütünüzde CALC CLEAN ayarı bulunan bir sıcaklık kadranı varsa kadranı CALC CLEAN'e ayarlayın.
      2. Ütünüzü SMART CALC CLEAN haznesine yerleştirin. Hazne, buhar kazanlı ütünüzle birlikte kutunun içinde verilir. 
      3. Uyarı sesi duyana dek CALC CLEAN düğmesine 2 saniye basılı tutun.
        NOT: Bazı modellerde Calc Clean düğmesi, ütünün sapının ön kısmında yer alır.
      4. Buhar kazanlı ütünüzün uyarı sesi kesildiğinde ve CALC CLEAN ışığı yanıp sönmeyi durdurduğunda temizleme işlemi tamamlanmış demektir. İşlem yaklaşık 2 dakika sürer. Tabanı kurulamak için temiz bir havlu kullanın.
      5. Ütüye devam etmeye hazırsınız!

      Buhar kazanlı ütünüzü nasıl temizleyeceğinizi öğrenin

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      Kolay Durulama işlevi 

      CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

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      Kolay kireç temizleme adımlarıyla ütünüzün kullanım ömrünü uzatın.

       

      1. Buhar kazanlı ütünüzün fişini çekin ve en az 2 saat tamamen soğumasını bekleyin.
      2. Ütüyü tabandan kaldırın. Su haznesini çıkarın (sökülebilir ise). 
      3. Buhar kazanlı ütüyü iki elinizle tutup iyice sallayın. 
      4. Calc Clean korumasını çıkarın (sahip olduğunuz modelde varsa). Calc Clean kapağını veya düğmesini sökün. 
      5. Buhar kazanlı ütüyü lavaboya doğrultarak boşaltın. En iyi sonuçlar ve daha uzun ürün ömrü için 2 kez daha tekrar doldurup boşaltın.
      6. Kapağı veya düğmeyi ve korumayı (varsa) yerine geri takın.
      7. Ütüye devam etmeye hazırsınız!

      Buhar kazanlı ütünüzü nasıl temizleyeceğinizi öğrenin

      Şimdi izleyin

      PureSteam kireç önleyici kartuşu işlevi

      PerfectCare Pure (GC76xx)

      Buhar kazanlı ütünüz uyarı sesi verdiğinde ve KİREÇ ÖNLEME ışığı yanıp sönmeye başladığında PureSteam kireç önleyici kartuşu değiştirme zamanı gelmiş demektir. Kartuşu değiştirmezseniz buhar kazanlı ütünüz 15-30 dakika daha çalışmaya devam eder, ardından hasar görmemesi için otomatik olarak kapanır. 
       
      Yedek kartuşunuz yoksa demineralize su veya Philips IronCare su filtresinin arındırılmış suyunu kullanarak ütülemeye devam edebilirsiniz.
      1. Buhar kazanlı ütünüzün tabanındaki KİREÇ ÖNLEME FİLTRESİ bölmesini açın ve eski kartuşu bölmeden çıkartın.
      2. Yeni kartuşun alt kısmındaki kauçuk parçayı çıkarın.
      3. Yeni kartuşu bölmeye yerleştirin ve klik sesi duyana kadar bastırın. Bölmeyi kapatın.
      4. Ütüye devam etmeye hazırsınız!

      Philips Buhar Kazanlı Ütüler ile İlgili Sık Sorulan Sorular

      Buhar kazanlı ütümde kireç oluşumunu önlemek için demineralize su mu yoksa ütü suyu mu kullanmalıyım?

      Tüm Philips buhar kazanlı ütüler için musluk suyu veya demineralize su kullanılmasını öneriyoruz. Demineralize su, ütünüzde kireç oluşumunu önlemek için en iyi seçenektir.
       

      Lütfen Philips buhar kazanlı ütünüzde kesinlikle ütü suyu veya parfümlü su kullanmayın. Bunların kullanılması, ütünün kirlenmesine ve hasar görmesine ya da arızalanmasına neden olabilir.
      Kireç temizleme ışığı yanıp sönerken buhar kazanlı ütümü kullanabilir miyim?
      Hayır, kireç temizleme ışığı yanıp sönerken buhar kazanlı ütünüzün buhar verme işlevi çalışmaz. Buhar kazanlı ütünüz kullanıma hazır hale gelmeden önce tüm kireç temizleme işlemini tamamlamanız gerekir.
      Buhar kazanlı ütümün kirecini temizlemeyi tamamladım ancak kireç temizleme ışığı yanıp sönmeye devam ediyor

      Kireç temizleme işlemi tam olarak bitmediğinde sıfırlama işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilemediği için bu durum meydana gelebilir. (Smart Calc Clean işlevi)


      Kireç temizleme işlemini tekrar edin ve işlemin tamamlandığından emin olun. Kireç temizleme tamamlandığında ütünüz sıfırlanır ve kireç temizleme ışığı otomatik olarak söner. (Easy De-Calc işlevi)  

       

      Sorun devam ederse veya herhangi bir sorunuz varsa Philips Müşteri Desteği ile iletişime geçebilirsiniz
      Calc-Clean işlemi başlamıyor, ne yapmam gerekir?

      Calc-Clean işlemi, yalnızca aşağıdaki adımlar tamamlandıktan sonra başlar:
       

      1. Su haznesini doldurun
      2. Buhar kazanlı ütüyü kireç temizleme tepsisine yerleştirin
      3. Calc-clean düğmesini 2 saniye basılı tutun
      Kireç temizleme işleminden sonra ütümün tabanı beyaz veya kahverengi lekeler bırakmaya devam ediyor
      Ütünüzün kirecini temizledikten sonra giysinizde hala beyaz veya kahverengi lekeler oluşuyorsa kireç temizleme işlemini tekrar etmenizi öneririz. Bu şekilde ütünüzü yeniden durulamış olursunuz ve tüm kireç kalıntıları ütünüzden temizlenir.
      Buhar kazanlı ütüm kireç temizleme işleminden sonra buhar vermiyor

      Kireç temizleme işlemini tamamladıktan sonra ütü yapmaya başladığınızda tabandan su gelmeye devam edebilir ve ütü buhar vermeyebilir (ya da az buhar verebilir). Ütünüzde kireç temizleme işleminden su kaldıysa bu durum meydana gelebilir.
       

      Durumu çözmek ve sistemden suyu boşaltmak için lütfen en az 30 saniye boyunca buhar düğmesini aralıksız basılı tutun. Bir pompalama sesi duyacaksınız ve suyun tamamı boşaltıldıktan sonra buharın oluşmaya başladığını göreceksiniz.
      Her zaman demineralize su kullanıyorum, yine de buhar kazanlı ütümün kirecini temizlemem gerekir mi?
      Her zaman demineralize su kullanıyorsanız buhar kazanlı ütünüzde kireç birikmez. Ancak bazı buhar kazanlı ütülerde, cihazın kullanıldığı süreye göre kireç temizleme ışığı yanıp söner. Böyle bir durumda cihazı yeniden kullanabilmek için lütfen kireç temizleme işlemini tamamlayın.

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