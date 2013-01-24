Buhar kazanlı ütünüzün ürün adını bulmak çok kolaydır. Buhar kazanlı ütünüzün sağ veya sol tarafına bakmanız yeterli. Ürün adı burada PerfectCare Elite, PerfectCare Performer vb. şekilde yer alır.
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Buhar kazanlı ütünüzün ürün adını bulmak çok kolaydır. Buhar kazanlı ütünüzün sağ veya sol tarafına bakmanız yeterli. Ürün adı burada PerfectCare Elite, PerfectCare Performer vb. şekilde yer alır.
Kapağı çıkarın. Suyu ve kireç parçacıklarını dökün.
Tüm Philips buhar kazanlı ütüler için musluk suyu veya demineralize su kullanılmasını öneriyoruz. Demineralize su, ütünüzde kireç oluşumunu önlemek için en iyi seçenektir.
Lütfen Philips buhar kazanlı ütünüzde kesinlikle ütü suyu veya parfümlü su kullanmayın. Bunların kullanılması, ütünün kirlenmesine ve hasar görmesine ya da arızalanmasına neden olabilir.
Kireç temizleme işlemi tam olarak bitmediğinde sıfırlama işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilemediği için bu durum meydana gelebilir. (Smart Calc Clean işlevi)
Kireç temizleme işlemini tekrar edin ve işlemin tamamlandığından emin olun. Kireç temizleme tamamlandığında ütünüz sıfırlanır ve kireç temizleme ışığı otomatik olarak söner. (Easy De-Calc işlevi)
Sorun devam ederse veya herhangi bir sorunuz varsa Philips Müşteri Desteği ile iletişime geçebilirsiniz
Kireç temizleme işlemini tamamladıktan sonra ütü yapmaya başladığınızda tabandan su gelmeye devam edebilir ve ütü buhar vermeyebilir (ya da az buhar verebilir). Ütünüzde kireç temizleme işleminden su kaldıysa bu durum meydana gelebilir.
Durumu çözmek ve sistemden suyu boşaltmak için lütfen en az 30 saniye boyunca buhar düğmesini aralıksız basılı tutun. Bir pompalama sesi duyacaksınız ve suyun tamamı boşaltıldıktan sonra buharın oluşmaya başladığını göreceksiniz.
Müşteri Desteği ekibimiz size daima destek sunmaya ve yardımcı olmaya hazırdır.
Bizi arayın: 0 850 222 7 445
Hergün 09:00 – 18:00