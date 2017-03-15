Doğru türde su kullanmak ütünüzün kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Cihaza musluk suyu doldurabilirsiniz. Ancak suyu kireçli olan bir bölgede yaşıyorsanız cihazınızda hızla kireç birikebilir. Böyle bir durumda damıtılmış veya demineralize su kullanabilirsiniz (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu).

Tehlikeli olması nedeniyle, su damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips ütünüze zarar verebileceğinden parfümlü su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.