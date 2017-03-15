Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığınız hareketlere göre ayarlar. Daha hızlı ütüleme yapabilirsiniz.
Ütülemesi son derece zor kısımları kolayca düzleştirmek istiyorsanız mükemmeldir. Bu, özellikle basit bir ikili ürünün başa çıkamayacağı kot kumaşlar veya diğer kalın kumaşlar için kullanışlı bir seçenektir.
Ütülemesi son derece zor kısımları kolayca düzleştirmek istiyorsanız mükemmeldir. Bu, özellikle basit bir ikili ürünün başa çıkamayacağı kot kumaşlar veya diğer kalın kumaşlar için kullanışlı bir seçenektir.
Evden hızlıca çıkmaya hazır olun. Askıdaki bir elbiseyi veya gömleği, ütü masasını açmak zorunda kalmadan ütüleyin. Dikey buhar akışı sayesinde perdeleri ütüleyebilir ve havalandırabilirsiniz.
Evden hızlıca çıkmaya hazır olun. Askıdaki bir elbiseyi veya gömleği, ütü masasını açmak zorunda kalmadan ütüleyin. Dikey buhar akışı sayesinde perdeleri ütüleyebilir ve havalandırabilirsiniz.
Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığınız hareketlere göre ayarlar. Daha hızlı ütüleme yapabilirsiniz.
Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığınız hareketlere göre ayarlar. Daha hızlı ütüleme yapabilirsiniz.
Ütülenebilir kumaşlarda ısı ayarı yapmadan sıfır yanık garantisi sunar.
Ütülenebilir kumaşlarda ısı ayarı yapmadan sıfır yanık garantisi sunar.
Hızlı Kireç Çözme işlevi sayesinde ütü maksimum performansını daha uzun süre korur.
Hızlı Kireç Çözme işlevi sayesinde ütü maksimum performansını daha uzun süre korur.
Haznenin sık sık yeniden doldurulmasına gerek olmadığı için işinizi daha hızlı tamamlarsınız ve tek seferde daha fazla kıyafet ütülersiniz.
Haznenin sık sık yeniden doldurulmasına gerek olmadığı için işinizi daha hızlı tamamlarsınız ve tek seferde daha fazla kıyafet ütülersiniz.
Yeni Philips Azur 8000 serimiz mükemmel ütüleme sağlar. 260 g'lık güçlü buhar akışı sayesinde inatçı kırışıklıklarla bile hızlı bir şekilde başa çıkabilir. Ütü, 3000 W güçle hızlı bir şekilde ısınır ve güçlü sürekli buhar akışı, mükemmel ütüleme sonuçları sağlar.
Evet, Philips Azur 8000 serisi ütü her türlü ütülenebilir kumaşta güvenli bir şekilde kullanılabilir. Giysilerin yanma ve zarar görme riski yoktur.
Doğru türde su kullanmak ütünüzün kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Cihaza musluk suyu doldurabilirsiniz. Ancak suyu kireçli olan bir bölgede yaşıyorsanız cihazınızda hızla kireç birikebilir. Böyle bir durumda damıtılmış veya demineralize su kullanabilirsiniz (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu). Tehlikeli olması nedeniyle, su damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips ütünüze zarar verebileceğinden parfümlü su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.
Doğru türde su kullanmak ütünüzün kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
Cihaza musluk suyu doldurabilirsiniz. Ancak suyu kireçli olan bir bölgede yaşıyorsanız cihazınızda hızla kireç birikebilir. Böyle bir durumda damıtılmış veya demineralize su kullanabilirsiniz (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu).
Tehlikeli olması nedeniyle, su damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips ütünüze zarar verebileceğinden parfümlü su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.
Giysilerinize zarar vermekten endişelenmeyin. Isınan taban, giysilerinizde yanma veya parlama oluşturmayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban, kırışıklıkların üzerinde zahmetsizce ve layık olduğu yumuşaklıkla kayar. Sağlam, çizilmeye karşı dayanıklı ve temizlemesi kolaydır.
OptimalTEMP teknolojisi kumaşta yanık oluşturmamayı garanti eder. Taban, tüm kumaşlar için güvenli olan ve ıslak nokta oluşumunu önleyen optimum sıcaklığa kadar ısınır. Isınan taban, yatay ve dikey ütüleme sırasında kumaşın düzleştirilmesine yardımcı olurken çıkan buhar, daha da iyi sonuçlar alınmasını sağlar.
Karşılaştırın ve size uygun olan ütüleme çözümünü seçin!
DST7510/80
DST7041/20
PSG9050/20
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