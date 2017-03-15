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    Philips Azur 8000 Serisi buharlı ütüler

    Kısa sürede mükemmel ütüleme sonuçları

      Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile mükemmel ütüleme

      DST8050/20

      Philips Azur buharlı ütüler 8000 serisi

      Etkili ütüleme için 3000 W güç

      260 g şok buhar en inatçı kırışıklıkları bile giderir

      Mükemmel için 85 g/dk sürekli buhar

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık garantisi

      Philips Azur buharlı ütü 8000 serisi

      Euromonitor International Limited, ütülerin kategorisine göre tanımlandığı gibi; hacme göre satış, 2022 yılı verileri.

      Euromonitor International Limited, ütülerin kategorisine göre tanımlandığı gibi; hacme göre satış, 2022 yılı verileri.

      Akıllı otomatik buhar teknolojisi sayesinde zahmetsiz ütüleme

      Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığınız hareketlere göre ayarlar. Daha hızlı ütüleme yapabilirsiniz.

      260 g şok buhar

      Inatçı kırışıklıkları gidermek için 260 g şok buhar

       

      Ütülemesi son derece zor kısımları kolayca düzleştirmek istiyorsanız mükemmeldir. Bu, özellikle basit bir ikili ürünün başa çıkamayacağı kot kumaşlar veya diğer kalın kumaşlar için kullanışlı bir seçenektir.

      Dikey ütüleme

      Güçlü buhar akışı sayesinde dikey şekilde ütüleyebilirsiniz

       

      Evden hızlıca çıkmaya hazır olun. Askıdaki bir elbiseyi veya gömleği, ütü masasını açmak zorunda kalmadan ütüleyin. Dikey buhar akışı sayesinde perdeleri ütüleyebilir ve havalandırabilirsiniz.

      Akıllı otomatik buhar teknolojisi sayesinde zahmetsiz ütüleme

      Akıllı otomatik buhar teknolojisi sayesinde zahmetsiz ütüleme

       

      Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığınız hareketlere göre ayarlar. Daha hızlı ütüleme yapabilirsiniz.

      OptimalTEMP teknolojisi

      OptimalTEMP teknolojisi

       

      Ütülenebilir kumaşlarda ısı ayarı yapmadan sıfır yanık garantisi sunar.

      Hızlı Kireç Çözme işlevi sayesinde daha uzun süre maksimum performans

      Uzun ömürlü maksimum performans

       

      Hızlı Kireç Çözme işlevi sayesinde ütü maksimum performansını daha uzun süre korur. 

      su haznesi

      350 ml'lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla ütüleme yapılabilir

       

      Haznenin sık sık yeniden doldurulmasına gerek olmadığı için işinizi daha hızlı tamamlarsınız ve tek seferde daha fazla kıyafet ütülersiniz.

      Philips Azur 8000 Serisi buharlı ütüleri işbaşında görün

      Yeni Philips Azur 8000 serisi ütüleri keşfedin!

      Diğer kullanıcıların Philips 8000 serisi buharlı ütüleri için yaptığı değerlendirmelere göz atın!

      Philips buharlı ütü satın almaya hazır mısınız?

      Philips Azur buharlı ütüler 8000 serisi

      Yeni Philips Azur 8000 serimiz mükemmel ütüleme sağlar. 260 g'lık güçlü buhar akışı sayesinde inatçı kırışıklıklarla bile hızlı bir şekilde başa çıkabilir. Ütü, 3000 W güçle hızlı bir şekilde ısınır ve güçlü sürekli buhar akışı, mükemmel ütüleme sonuçları sağlar.

      Sıkça sorulan sorular

      Philips Azur 8000 serisi ütü tüm kumaş türlerinde güvenle kullanılabilir mi?

      Evet, Philips Azur 8000 serisi ütü her türlü ütülenebilir kumaşta güvenli bir şekilde kullanılabilir. Giysilerin yanma ve zarar görme riski yoktur.

      Philips Azur 8000 ütüm için ne tür su kullanmalıyım?

      Doğru türde su kullanmak ütünüzün kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

       

      Cihaza musluk suyu doldurabilirsiniz. Ancak suyu kireçli olan bir bölgede yaşıyorsanız cihazınızda hızla kireç birikebilir. Böyle bir durumda damıtılmış veya demineralize su kullanabilirsiniz (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu). 

       

      Tehlikeli olması nedeniyle, su damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips ütünüze zarar verebileceğinden parfümlü su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.

      Philips Azur 8000 serisinin tabanı tüm giysiler için güvenli midir?

      Giysilerinize zarar vermekten endişelenmeyin. Isınan taban, giysilerinizde yanma veya parlama oluşturmayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban, kırışıklıkların üzerinde zahmetsizce ve layık olduğu yumuşaklıkla kayar. Sağlam, çizilmeye karşı dayanıklı ve temizlemesi kolaydır.

      Optimal-TEMP Teknolojisi nedir?

      OptimalTEMP teknolojisi kumaşta yanık oluşturmamayı garanti eder. Taban, tüm kumaşlar için güvenli olan ve ıslak nokta oluşumunu önleyen optimum sıcaklığa kadar ısınır. Isınan taban, yatay ve dikey ütüleme sırasında kumaşın düzleştirilmesine yardımcı olurken çıkan buhar, daha da iyi sonuçlar alınmasını sağlar.

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