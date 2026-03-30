2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST7041/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
50 g/dk sürekli buhar
250 g şok buhar
SteamGlide Elite taban
Otomatik kapanma
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Philips özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır.
Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.
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