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  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı

7000 SerisiHV Buharlı Ütü Açık/Koyu Mavi

DST7041/20

Garantili buhar performansı
Çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip özel SteamGlide Elite taban ve uzun süreli performans için Hızlı Kireç Çözme özelliği.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

SteamGlideElite taban, optimum kayma performansı ve dayanıklılık

Garantili buhar performansı

  • 50 g/dk sürekli buhar

  • 250 g şok buhar

  • SteamGlide Elite taban

  • Otomatik kapanma

250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

Philips özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır.

Hızlı Kireç Çözme

Hızlı Kireç Çözme

Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları