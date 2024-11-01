Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
Signage Solutions
Çoklu Dokunmatik Ekran
toplam
recurring payment
Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun
dokunmatik ekranlı 140 cm (55 inç) LED Ekran ile
55 inç
Kenar LED Arkadan Işıklandırma
Full HD
Enerji tasarrufu için SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Full HD LCD ekran, 1920x1080p
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Kenar LED Arkadan Işıklandırma
Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.
Şık bir görünüm için şık bir kaplama
İnce çerçeve tasarımı, açık mekan ekranına her ortama uygun şık bir görünüm kazandırır. İnce çerçeve tasarımı sayesinde ekran her türlü iç mekana veya uygulamaya kolayca entegre edilebilir.
Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknolojisi
Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.
2 eş zamanlı dokunma noktası
Bu dokunmatik ekrandaki 2 eş zamanlı dokunma noktasıyla mükemmel işlevlerin keyfini çıkarın. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve optimum performansıyla size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar.
USB Tak ve Çalıştır uyumluluğu
Otomatik dokunma tanıması için ekranınızı USB üzerinden ortam oynatıcınıza bağlayın. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.
Tak-Çıkar Özellikli Yuva
Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.
Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur
Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
138.6
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
54.6
inç
En-boy oranı
16:9
Ekran çözünürlüğü
1920x1080p
Piksel aralığı
0,21 x 0,63 mm
Optimum çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık
450
cd/m²
Ekran renkleri
1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik)
4000:1
Tepki süresi (tipik)
6,5
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
3D Combfilter (tarama filtresi)
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Aşamalı Tarama
3D MA görüntü ayrıştırma
Dinamik kontrast geliştirme
Bağlantı
PC
VGA-girişi D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9 çıkışı
3,5 mm PC ses girişi x1
RJ45
VGA-çıkışı (DVI-I üzerinden)
AV girişi
Kompozit (BNC) x1
Komponent (BNC) x1
DVI-D x1
AV çıkışı
Ses (Sol/Sağ) x1
Diğer bağlantılar
AC çıkışı
Ekran Portu
DVI Çıkışı
Harici hoparlör konektörü
HDMI
IR çıkışı
OPS
USB
Kolaylık
Yerleştirme
Yatay
Dikey
Klavye kontrolü
Gizli
Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali
Kilitlenebilir
Sinyal loop through
RS232
VGA
DVI
IR Loopthrough
Kurulum kolaylığı
AC Çıkışı
Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri
Akıllı Güç
Diğer kolaylıklar
Taşıma kolları
Güvenlik kontrolü fonksiyonları
Isı Kontrolü
Sıcaklık Sensörü
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RS232
HDMI (Tek Kablo)
RJ45
Ses
Dahili hoparlörler
2 x 12W RMS
Güç
Şebeke elektriği
90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik)
110
W
Bekleme modunda güç tüketimi
<0,5W
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Video formatları
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Boyutlar
Kutu derinliği
280
mm
Kutu yüksekliği
980
mm
Akıllı Yuva montajı
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Kutu genişliği
1480
mm
Set Genişliği
1273
mm
Ürün ağırlığı
47
kg
Set Yüksekliği
745
mm
Set Derinliği
80,5
mm
Duvara Montaj Aparatı
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Çerçeve genişliği
29 mm
Ambalajla birlikte Ağırlık
55,5
kg
Çalışma koşulları
Sıcaklık aralığı (çalışma)
0 ~ 40
°C
MTBF
60.000
saat
Bağıl nem
20 ~ 80
%
Sıcaklık aralığı (saklama)
-20 ~ 60
°C
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar
Çok Kullanıcılı Dokunmatik Ekran Yazılımı
Masa üstü stand
Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Lehçe
Türkçe
Rusça
Basitleştirilmiş Çince
İspanyolca
Garanti
3 Yıl garanti
Etkileşim
Çoklu dokunmatik teknoloji
Optik algılama
Dokunma noktaları
2 eş zamanlı dokunma noktası
Tak ve çalıştır
HID uyumlu
Koruma camı
5 mm sertleştirilmiş emniyet camı
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar: Çok Kullanıcılı Dokunmatik Ekran Yazılımı
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.