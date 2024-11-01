Full HD LCD ekran, 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.