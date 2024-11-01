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      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      BDT5551EH/02

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      Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

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      Signage Solutions

      Çoklu Dokunmatik Ekran

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      dokunmatik ekranlı 140 cm (55 inç) LED Ekran ile

      • 55 inç
      • Kenar LED Arkadan Işıklandırma
      • Full HD
      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      Full HD LCD ekran, 1920x1080p

      Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

      Kenar LED Arkadan Işıklandırma

      Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

      Şık bir görünüm için şık bir kaplama

      İnce çerçeve tasarımı, açık mekan ekranına her ortama uygun şık bir görünüm kazandırır. İnce çerçeve tasarımı sayesinde ekran her türlü iç mekana veya uygulamaya kolayca entegre edilebilir.

      Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknolojisi

      Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

      2 eş zamanlı dokunma noktası

      Bu dokunmatik ekrandaki 2 eş zamanlı dokunma noktasıyla mükemmel işlevlerin keyfini çıkarın. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve optimum performansıyla size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar.

      USB Tak ve Çalıştır uyumluluğu

      Otomatik dokunma tanıması için ekranınızı USB üzerinden ortam oynatıcınıza bağlayın. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.

      Tak-Çıkar Özellikli Yuva

      Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.

      Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

      Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

      Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur

      Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        138.6  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        54.6  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Piksel aralığı
        0,21 x 0,63 mm
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        450  cd/m²
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Kontrast oranı (tipik)
        4000:1
        Tepki süresi (tipik)
        6,5  ms
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme

      • Bağlantı

        PC
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 çıkışı
        • 3,5 mm PC ses girişi x1
        • RJ45
        • VGA-çıkışı (DVI-I üzerinden)
        AV girişi
        • Kompozit (BNC) x1
        • Komponent (BNC) x1
        • DVI-D x1
        AV çıkışı
        Ses (Sol/Sağ) x1
        Diğer bağlantılar
        • AC çıkışı
        • Ekran Portu
        • DVI Çıkışı
        • Harici hoparlör konektörü
        • HDMI
        • IR çıkışı
        • OPS
        • USB

      • Kolaylık

        Yerleştirme
        • Yatay
        • Dikey
        Klavye kontrolü
        • Gizli
        • Kilitlenebilir
        Uzaktan kumanda sinyali
        Kilitlenebilir
        Sinyal loop through
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR Loopthrough
        Kurulum kolaylığı
        • AC Çıkışı
        • Akıllı Yuva
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Diğer kolaylıklar
        Taşıma kolları
        Güvenlik kontrolü fonksiyonları
        • Isı Kontrolü
        • Sıcaklık Sensörü
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • HDMI (Tek Kablo)
        • RJ45

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 12W RMS

      • Güç

        Şebeke elektriği
        90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Tüketim (Tipik)
        110  W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5W

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Boyutlar

        Kutu derinliği
        280  mm
        Kutu yüksekliği
        980  mm
        Akıllı Yuva montajı
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Kutu genişliği
        1480  mm
        Set Genişliği
        1273  mm
        Ürün ağırlığı
        47  kg
        Set Yüksekliği
        745  mm
        Set Derinliği
        80,5  mm
        Duvara Montaj Aparatı
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Çerçeve genişliği
        29 mm
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        55,5  kg

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60.000  saat
        Bağıl nem
        20 ~ 80  %
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        • Çok Kullanıcılı Dokunmatik Ekran Yazılımı
        • Masa üstü stand

      • Çeşitli

        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • İspanyolca
        Garanti
        3 Yıl garanti

      • Etkileşim

        Çoklu dokunmatik teknoloji
        Optik algılama
        Dokunma noktaları
        2 eş zamanlı dokunma noktası
        Tak ve çalıştır
        HID uyumlu
        Koruma camı
        5 mm sertleştirilmiş emniyet camı

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • VGA kablosu
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Çok Kullanıcılı Dokunmatik Ekran Yazılımı
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
      Badge-D2C

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