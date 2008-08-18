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      LCD monitör

      BDL4631V/00

      Genel Derecelendirme / 5
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      46 inç profesyonel LCD monitör mesajınızı iletecektir. İster bir ağda, isterse bir matrise bağlı olarak ya da tek başına kullanılsın, bu model en zorlu uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli özellikler sunuyor

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      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

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      • 46 inç
      • multimedya
      • HDTV monitörü
      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

      Full HD LCD ekran, 1920x1080p

      Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

      Dikey mod kullanımı

      Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

      Gizli ve kilitlenebilen kontrol düğmeleri

      Ekrandaki kontrol düğmeleri, daha zor görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan kumanda sensörü ve yerel kontrol düğmeleri, kamuya açık alanlarda ekranın yetkisiz kontrol edilmesini önlemek için RS232 aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

      Monitör, uzaktan yönetim için ağ üzerinden kontrol edilebilir

      Ağ üzerinden kontrol edilebilirlik, kullanıcının monitörleri RS232 protokolü üzerinden kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.

      VGA loop through, birden çok monitöre dağıtım sağlar

      Birden çok ekran içeren dizi, tek bir kaynaktan gelen kontrolü ve görsel içeriği, bir alan içinde farklı yerlerde bulunan monitör dizisine etkili bir biçimde dağıtır.

      Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

      Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

      Dahili büyütme fonksiyonu, video duvar matrisinin, pahalı harici ekipmanlara gerek olmadan kolay uygulanmasını sağlar. Yatay ve dikey olarak 5 görüntüye kadar bölünebilen 25 ekranlı vidiwall özelliğine sahiptir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        116.8  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        46  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Piksel aralığı
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimum çözünürlük
        60Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        450  cd/m²
        Ekran renkleri
        16,7 Milyon renk
        Kontrast oranı (tipik)
        1500:1
        Tepki süresi (tipik)
        6  ms
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Resim içinde Resim (PIP)
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        Yatay Tarama Frekansı
        31,5 - 91,1 kHz
        Dikey Tarama Frekansı
        58 - 85 Hz
        Ekran tipi
        LCD Full HD W-UXGA Aktif matris

      • Bağlantı

        PC
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 çıkışı
        • 3,5 mm PC ses girişi x1
        AV girişi
        • HDMI x2
        • Komponent (YPbPr) x1
        • YPbPr için Ses (Sol/Sağ) x1
        • Komposit (CVBS) x 2
        • S-video x1
        • CVBS ve S-Vid için Ses (Sol/Sağ) x2
        AV çıkışı
        • Kompozit (CVBS) x1
        • Ses (Sol/Sağ) x1
        Bağlantı Geliştirmeleri
        Harici Hoparlör konektörü

      • Kolaylık

        Yerleştirme
        • Dikey
        • Yatay
        Yasal onaylar
        • CE İşareti
        • RoHS
        • FCC Sınıf A
        • UL
        OSD Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • İspanyolca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        RS232
        VESA Montaj
        400 x 200 mm
        Çıkarılabilir Hoparlör
        2 x 7 Watt (isteğe bağlı) hoparlörler

      • Güç

        Şebeke elektriği
        90-264 VAC, 50/60 Hz
        Tüketim (Açık modu)
        165 W (tipik)
        Bekleme modunda güç tüketimi
        < 5W

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 75Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 50, 60Hz'de 1920 x 1080
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Boyutlar

        Set yüksekliği (stand ile)
        705  mm
        Set yüksekliği (stand ile) (inç)
        27.8  inç
        Set Genişliği
        1122  mm
        Set derinliği (stand ile)
        406  mm
        Set Yüksekliği
        663  mm
        Set Derinliği
        138  mm
        Set derinliği (stand ile) (inç)
        16.0  inç
        Set Genişliği (inç)
        44,2  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        26.1  inç
        Set Derinliği (inç)
        5,4  inç
        MTBF
        50.000 saat (CCFL 60.000 hariç)

      • Teknik spesifikasyonlar

        Çalışma sıcaklığı aralığı
        0 - 40  °C
        Bağıl nem aralığı
        %5 - %90

      • Tuner/Alım/İletim

        Video Oynatma
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • HDMI-DVI adaptör kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • AC Güç Kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        • Masa standı BM05211
        • Hoparlörler BAL4631S1
        • Tavana montaj BM04111&BM01111
        • Sabit duvara montaj BM02111
        • Eğimli duvara montaj BM04111&BM02212

      • Çeşitli

        Bezel
        metalik antrasit
        Garanti
        Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • HDMI-DVI adaptör kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • AC Güç Kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa standı BM05211
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Hoparlörler BAL4631S1
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavana montaj BM04111&BM01111
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara montaj BM02111
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Eğimli duvara montaj BM04111&BM02212
      Badge-D2C

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