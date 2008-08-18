46 inç profesyonel LCD monitör mesajınızı iletecektir. İster bir ağda, isterse bir matrise bağlı olarak ya da tek başına kullanılsın, bu model en zorlu uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli özellikler sunuyor
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LCD monitör
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46 inç
multimedya
HDTV monitörü
Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi
HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.
Full HD LCD ekran, 1920x1080p
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Dikey mod kullanımı
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Gizli ve kilitlenebilen kontrol düğmeleri
Ekrandaki kontrol düğmeleri, daha zor görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan kumanda sensörü ve yerel kontrol düğmeleri, kamuya açık alanlarda ekranın yetkisiz kontrol edilmesini önlemek için RS232 aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
Monitör, uzaktan yönetim için ağ üzerinden kontrol edilebilir
Ağ üzerinden kontrol edilebilirlik, kullanıcının monitörleri RS232 protokolü üzerinden kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.
VGA loop through, birden çok monitöre dağıtım sağlar
Birden çok ekran içeren dizi, tek bir kaynaktan gelen kontrolü ve görsel içeriği, bir alan içinde farklı yerlerde bulunan monitör dizisine etkili bir biçimde dağıtır.
Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu
Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.
Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
Dahili büyütme fonksiyonu, video duvar matrisinin, pahalı harici ekipmanlara gerek olmadan kolay uygulanmasını sağlar. Yatay ve dikey olarak 5 görüntüye kadar bölünebilen 25 ekranlı vidiwall özelliğine sahiptir.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
116.8
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
46
inç
En-boy oranı
16:9
Piksel aralığı
0,53025 x 0,53025 mm
Optimum çözünürlük
60Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık
450
cd/m²
Ekran renkleri
16,7 Milyon renk
Kontrast oranı (tipik)
1500:1
Tepki süresi (tipik)
6
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
3D Combfilter (tarama filtresi)
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Resim içinde Resim (PIP)
Aşamalı Tarama
3D MA görüntü ayrıştırma
Yatay Tarama Frekansı
31,5 - 91,1 kHz
Dikey Tarama Frekansı
58 - 85 Hz
Ekran tipi
LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
Bağlantı
PC
VGA-girişi D-Sub 15HD
VGA-çıkışı D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9 çıkışı
3,5 mm PC ses girişi x1
AV girişi
HDMI x2
Komponent (YPbPr) x1
YPbPr için Ses (Sol/Sağ) x1
Komposit (CVBS) x 2
S-video x1
CVBS ve S-Vid için Ses (Sol/Sağ) x2
AV çıkışı
Kompozit (CVBS) x1
Ses (Sol/Sağ) x1
Bağlantı Geliştirmeleri
Harici Hoparlör konektörü
Kolaylık
Yerleştirme
Dikey
Yatay
Yasal onaylar
CE İşareti
RoHS
FCC Sınıf A
UL
OSD Dilleri
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
İspanyolca
Lehçe
Türkçe
Rusça
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RS232
VESA Montaj
400 x 200 mm
Çıkarılabilir Hoparlör
2 x 7 Watt (isteğe bağlı) hoparlörler
Güç
Şebeke elektriği
90-264 VAC, 50/60 Hz
Tüketim (Açık modu)
165 W (tipik)
Bekleme modunda güç tüketimi
< 5W
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları
640 x 480, 60, 75Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
50, 60Hz'de 1920 x 1080
Video formatları
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Boyutlar
Set yüksekliği (stand ile)
705
mm
Set yüksekliği (stand ile) (inç)
27.8
inç
Set Genişliği
1122
mm
Set derinliği (stand ile)
406
mm
Set Yüksekliği
663
mm
Set Derinliği
138
mm
Set derinliği (stand ile) (inç)
16.0
inç
Set Genişliği (inç)
44,2
inç
Set Yüksekliği (inç)
26.1
inç
Set Derinliği (inç)
5,4
inç
MTBF
50.000 saat (CCFL 60.000 hariç)
Teknik spesifikasyonlar
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 - 40
°C
Bağıl nem aralığı
%5 - %90
Tuner/Alım/İletim
Video Oynatma
NTSC
PAL
SECAM
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
HDMI-DVI adaptör kablosu
VGA kablosu
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
AC Güç Kablosu
Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar
Masa standı BM05211
Hoparlörler BAL4631S1
Tavana montaj BM04111&BM01111
Sabit duvara montaj BM02111
Eğimli duvara montaj BM04111&BM02212
Çeşitli
Bezel
metalik antrasit
Garanti
Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
HDMI-DVI adaptör kablosu
VGA kablosu
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
AC Güç Kablosu
Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa standı BM05211
İsteğe bağlı aksesuarlar: Hoparlörler BAL4631S1
İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavana montaj BM04111&BM01111
İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara montaj BM02111
İsteğe bağlı aksesuarlar: Eğimli duvara montaj BM04111&BM02212
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