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    • En iyi genel reklam ekranı En iyi genel reklam ekranı En iyi genel reklam ekranı

      LCD monitör

      BDL3215E/00

      Genel Derecelendirme / 5
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      En iyi genel reklam ekranı

      Ağ üzerinden kontrol edilebilir bu 81 cm (32") LCD monitörle giderlerinizi kontrol altına alın. Bu model, ister ağ için ister tek genel ekran olarak kullanılsın, en zorlu açık ve kurumsal görüntüleme uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok farklı özellik sunar.

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      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

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      LCD monitör

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      En iyi genel reklam ekranı

      iç mekan uygulamaları için

      • 81 cm (32 inç)
      • multimedya
      • HD Ready
      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      7/24 çalışma için tasarlandı

      7/24 çalışma için tasarlandı

      Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

      Daha keskin görüntü için geniş format WXGA 1366 x 768 çözünürlük

      XGA çözünürlüklü LCD panelin geniş formatı, 1366 x 768 piksel görüntüleyebilir; WXGA, daha iyi bir görüntü performansı ve renklerin doğru görüntülenmesi için monitörlerin titreşimsiz olmasını sağlar.

      Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

      Dahili büyütme fonksiyonu, video duvar matrisinin, pahalı harici ekipmanlara gerek olmadan kolay uygulanmasını sağlar. Yatay ve dikey olarak 5 görüntüye kadar bölünebilen 25 ekranlı vidiwall özelliğine sahiptir.

      Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

      Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

      Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

      Dikey mod kullanımı

      Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

      VGA Loopthrough

      VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        81  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        32  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Ekran çözünürlüğü
        1366 x 768p
        Piksel aralığı
        0,511 x 0,511
        Optimum çözünürlük
        60Hz'de 1360 x 768
        Parlaklık
        450  cd/m²
        Ekran renkleri
        16,7 Milyon renk
        Kontrast oranı (tipik)
        3000:1
        Tepki süresi (tipik)
        8  ms
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme

      • Bağlantı

        PC
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 çıkışı
        • 3,5 mm PC ses girişi x1
        AV girişi
        • HDMI x1
        • Komponent (BNC) x1
        • Kompozit (RCA) x1
        • Kompozit (BNC) x1
        • S-video x1
        • Ses (Sol/Sağ) x2
        AV çıkışı
        • Kompozit (BNC) x1
        • Ses (Sol/Sağ) x1

      • Kolaylık

        Yerleştirme
        • Dikey
        • Yatay
        Resim içinde Resim (PIP)
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Döşeme Matrisi
        5 x 5
        Ekran koruma işlevleri
        Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
        Klavye kontrolü
        • Gizli
        • Kilitlenebilir
        Uzaktan kumanda sinyali
        Kilitlenebilir
        Sinyal loop through
        • RS232
        • VGA
        Kurulum kolaylığı
        Taşıma Kolları
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Görüntü performansı
        Gelişmiş renk kontrolü
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        RS232

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Güç

        Şebeke elektriği
        90-264 VAC, 50/60 Hz
        Tüketim (Açık modu)
        Tip. 67W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <1W

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Boyutlar

        Çerçeve kalınlığı
        4,6 cm / 1,81 inç
        Set yüksekliği (stand ile)
        531  mm
        Set yüksekliği (stand ile) (inç)
        20.9  inç
        Set Genişliği
        792  mm
        Ürün ağırlığı
        11,95  kg
        Set derinliği (stand ile)
        205  mm
        Set Yüksekliği
        487  mm
        Set Derinliği
        115  mm
        Set derinliği (stand ile) (inç)
        8.1  inç
        Set Genişliği (inç)
        31,2  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        19.2  inç
        Duvara Montaj Aparatı
        200x200 mm, 400x200 mm
        Set Derinliği (inç)
        4,5  inç
        Ürün ağırlığı (lb)
        26,35  lb

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 - 40  °C
        MTBF
        50.000  saat
        Bağıl nem
        5 - 90  %

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Masa üstü stand
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        • Sabit duvara asma aparatı
        • Hareketli duvara asma aparatı
        • Tavana asma aparatı

      • Çeşitli

        Bezel
        metalik antrasit
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        Garanti
        Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
        Yasal onaylar
        • CE
        • FCC, Sınıf B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • VGA kablosu
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Masa üstü stand
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Hareketli duvara asma aparatı
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavana asma aparatı
      Badge-D2C

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