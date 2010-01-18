Ağ üzerinden kontrol edilebilir bu 81 cm (32") LCD monitörle giderlerinizi kontrol altına alın. Bu model, ister ağ için ister tek genel ekran olarak kullanılsın, en zorlu açık ve kurumsal görüntüleme uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok farklı özellik sunar.
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LCD monitör
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En iyi genel reklam ekranı
iç mekan uygulamaları için
81 cm (32 inç)
multimedya
HD Ready
Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi
HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.
Enerji tasarrufu için SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
7/24 çalışma için tasarlandı
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Daha keskin görüntü için geniş format WXGA 1366 x 768 çözünürlük
XGA çözünürlüklü LCD panelin geniş formatı, 1366 x 768 piksel görüntüleyebilir; WXGA, daha iyi bir görüntü performansı ve renklerin doğru görüntülenmesi için monitörlerin titreşimsiz olmasını sağlar.
Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
Dahili büyütme fonksiyonu, video duvar matrisinin, pahalı harici ekipmanlara gerek olmadan kolay uygulanmasını sağlar. Yatay ve dikey olarak 5 görüntüye kadar bölünebilen 25 ekranlı vidiwall özelliğine sahiptir.
Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu
Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.
Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma
Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.
Dikey mod kullanımı
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
VGA Loopthrough
VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
81
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
32
inç
En-boy oranı
16:9
Ekran çözünürlüğü
1366 x 768p
Piksel aralığı
0,511 x 0,511
Optimum çözünürlük
60Hz'de 1360 x 768
Parlaklık
450
cd/m²
Ekran renkleri
16,7 Milyon renk
Kontrast oranı (tipik)
3000:1
Tepki süresi (tipik)
8
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
3D Combfilter (tarama filtresi)
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Aşamalı Tarama
3D MA görüntü ayrıştırma
Dinamik kontrast geliştirme
Bağlantı
PC
VGA-girişi D-Sub 15HD
VGA-çıkışı D-Sub 15HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9 çıkışı
3,5 mm PC ses girişi x1
AV girişi
HDMI x1
Komponent (BNC) x1
Kompozit (RCA) x1
Kompozit (BNC) x1
S-video x1
Ses (Sol/Sağ) x2
AV çıkışı
Kompozit (BNC) x1
Ses (Sol/Sağ) x1
Kolaylık
Yerleştirme
Dikey
Yatay
Resim içinde Resim (PIP)
PBP
PIP
POP
Döşeme Matrisi
5 x 5
Ekran koruma işlevleri
Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
Klavye kontrolü
Gizli
Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali
Kilitlenebilir
Sinyal loop through
RS232
VGA
Kurulum kolaylığı
Taşıma Kolları
Enerji tasarrufu işlevleri
Akıllı Güç
Görüntü performansı
Gelişmiş renk kontrolü
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RS232
Ses
Dahili hoparlörler
2 x 7 W (8 ohm)
Güç
Şebeke elektriği
90-264 VAC, 50/60 Hz
Tüketim (Açık modu)
Tip. 67W
Bekleme modunda güç tüketimi
<1W
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
Video formatları
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Boyutlar
Çerçeve kalınlığı
4,6 cm / 1,81 inç
Set yüksekliği (stand ile)
531
mm
Set yüksekliği (stand ile) (inç)
20.9
inç
Set Genişliği
792
mm
Ürün ağırlığı
11,95
kg
Set derinliği (stand ile)
205
mm
Set Yüksekliği
487
mm
Set Derinliği
115
mm
Set derinliği (stand ile) (inç)
8.1
inç
Set Genişliği (inç)
31,2
inç
Set Yüksekliği (inç)
19.2
inç
Duvara Montaj Aparatı
200x200 mm, 400x200 mm
Set Derinliği (inç)
4,5
inç
Ürün ağırlığı (lb)
26,35
lb
Çalışma koşulları
Sıcaklık aralığı (çalışma)
0 - 40
°C
MTBF
50.000
saat
Bağıl nem
5 - 90
%
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Masa üstü stand
İsteğe bağlı aksesuarlar
Sabit duvara asma aparatı
Hareketli duvara asma aparatı
Tavana asma aparatı
Çeşitli
Bezel
metalik antrasit
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Lehçe
Türkçe
Rusça
Basitleştirilmiş Çince
Garanti
Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
Yasal onaylar
CE
FCC, Sınıf B
UL/cUL
CCC
RoHS
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Masa üstü stand
İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı
İsteğe bağlı aksesuarlar: Hareketli duvara asma aparatı
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