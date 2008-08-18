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    • Yüksek Çözünürlüklü Kamuya Mekan Ekran Yüksek Çözünürlüklü Kamuya Mekan Ekran Yüksek Çözünürlüklü Kamuya Mekan Ekran

      plazma monitör

      BDH4251V/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Yüksek Çözünürlüklü Kamuya Mekan Ekran

      Kamuya açık iç mekan uygulamaları için tasarlanmış son teknoloji ürünü ve uygun maliyetli bir plazma monitör. Üst düzey satır bindirme giderici, gelişmiş dijital video işlemci ve en son plazma teknolojisi mesajınızın en ideal şekilde görüntülenmesini sağlar.

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      Bu ürün satışta değil

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      Yüksek Çözünürlüklü Kamuya Mekan Ekran

      42" XGA Plazma Monitör

      • 42 inç
      • XGA
      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

      Yüksek parlaklık (1500 cd/m²) ve kontrast (15000:1)

      Aydınlatma koşullarının değişken ve genelde kontrol dışı olduğu kamuya açık ortamlarda yüksek çözünürlük ve kontrast değerleri oldukça yararlıdır.

      Bıçak keskinliğinde görüntüler için hareket uyarlamalı olarak satırların üst üste binmesini engelleme

      Bu akıllı titreşim engelleme algoritması, video kaynağı tipini (Durağan Görüntü, Hareketli Görüntü veya Film) tespit edebilir ve otomatik olarak Yer, Zaman veya Film modunda satır bindirme engelleme işlemini optimize eder. Bunun sonucunda her zaman bıçak keskinliğinde ve sağlam görüntüler sunar.

      Monitör, uzaktan yönetim için ağ üzerinden kontrol edilebilir

      Ağ üzerinden kontrol edilebilirlik, kullanıcının monitörleri RS232 protokolü üzerinden kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.

      Diğer monitörlerle paylaşım için VGA loop through

      Aynı giriş sinyalini birden fazla ekranın paylaşması gerektiği durumlarda VGA loop through, VGA giriş sinyalinin amplifiye edildiği ve bir sonraki monitöre bağlanabilecek bir VGA çıkış konektöründe sağlanan ekonomik bir çözüm sunar

      Gizli ve kilitlenebilen kontrol düğmeleri

      Ekrandaki kontrol düğmeleri, daha zor görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan kumanda sensörü ve yerel kontrol düğmeleri, kamuya açık alanlarda ekranın yetkisiz kontrol edilmesini önlemek için RS232 aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

      Görüntü yanmalarını önlemek için gelişmiş görüntü yanma önleme işlevleri

      "Piksel kaydırma" olarak adlandırılan koruyucu işlev sisteme dahil edilmiştir. Koruma mekanizması etkinleştirildiğinde, "hayalet görüntü" olarak adlandırılan durumu engellemek için ekran görüntüsü otomatik olarak piksel konumlarına kaydırılır. İkinci olarak, yanma kurtarması sisteme dahil edilmiştir. Modele bağlı olarak, hayalet görüntüler belirli bir süre tüm panele tamamen beyaz sinyalin uygulanmasıyla veya aynı sonucu elde etmek için görüntünün ters çevrilmesiyle ortadan kaldırılır.

      60.000 saatin üzerinde uzun panel ömrü

      Kamuya açık ekran uygulamalarında genelde 24/7 çalışma gerekmektedir. 60000 saatin üzerinde bile ekran parlaklığı, ilk değerin en az %50'sini sağlar.

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        107  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        42  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Ekran çözünürlüğü
        1024 x 768
        Parlaklık
        1500  cd/m²
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar renk
        Kontrast oranı (tipik)
        15000:1
        İzleme açısı (yatay)
        >160  derece
        İzleme açısı (dikey)
        >160  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Yan Yana Resim
        • Resim içinde Resim (PIP)
        • Aşamalı Tarama
        • Otomatik yüzey tonu düzeltme
        • Renk Geliştirme
        • Gürültü Azaltma
        Dikey Tarama Frekansı
        50 - 85 Hz
        Ekran tipi
        XGA Plazma panel

      • Bağlantı

        Ses çıkışı
        • Ses Sol/Sağ x1
        • Harici hoparlör bağlantısı
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
        AV girişi
        • Komponent (YPbPr) x1
        • YPbPr için Ses (Sol/Sağ) x1
        • Kompozit (CVBS) x1
        • Ses (Sol/Sağ) x1
        • S-video x1
        • Scart 2x
        • HDMI x1
        AV çıkışı
        • Kompozit (CVBS) x1
        • Ses (Sol/Sağ) x1
        Diğer bağlantılar
        S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
        PC için ses girişi
        Ses Sol/Sağ (RCA 2x)

      • Kolaylık

        Yerleştirme
        • Dikey
        • Yatay
        Ekran koruma işlevleri
        Piksel kaydırma, Görüntü çevirme, düşük parlaklık
        Kullanıcı rahatlığı
        Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
        Yasal onaylar
        • CE İşareti
        • RoHS
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        RS232
        Ekran Format Ayarları
        • 4:3
        • Altyazı Büyütme
        • Süper geniş
        • Geniş Ekran
        • 14:9 zoom
        • 16:9 zoom

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        2X10W
        Ses Sistemi
        • Mono
        • Stereo

      • Güç

        Güç kaynağı
        100-240 VAC, 50/60 Hz
        Tüketim (Açık modu)
        320 Watt (tipik)
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <1W

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Boyutlar

        %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü
        60000  saat
        Kutu derinliği
        330  mm
        Kutu yüksekliği
        790  mm
        Kutu genişliği
        1260  mm
        Set yüksekliği (stand ile)
        716  mm
        Set yüksekliği (stand ile) (inç)
        28.19  inç
        Set Genişliği
        1039  mm
        Ürün ağırlığı
        30,4  kg
        Set derinliği (stand ile)
        280  mm
        Set Yüksekliği
        628  mm
        Set Derinliği
        88  mm
        Set derinliği (stand ile) (inç)
        11.02  inç
        Set Genişliği (inç)
        49,9  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        24.72  inç
        Set Derinliği (inç)
        3,46  inç
        Kutu derinliği (inç)
        13.0  inç
        Kutu yüksekliği (inç)
        31.1  inç
        Kutu genişliği (inç)
        49.6  inç
        Ürün ağırlığı (lb)
        67,02  lb
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        37,85  kg
        Paket dahil ağırlık (lb)
        83,44

      • Teknik spesifikasyonlar

        Çalışma sıcaklığı aralığı
        0-40  °C
        Bağıl nem aralığı
        %20 - %80

      • Tuner/Alım/İletim

        Video Oynatma
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Masa üstü stand
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • AC Güç Kablosu
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        • Hoparlörler BAH4251S1
        • Tavana montaj BM04111&BM01111
        • Sabit duvara montaj BM02111
        • Eğimli duvara montaj BM04111&BM02212

      • Miscellaneous

        Bezel
        Metalik Taş Kömürü Rengi

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC güç kablosu
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Uzaktan Kumanda
      • Masa üstü standı
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • VGA kablosu
      Badge-D2C

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