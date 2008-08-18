Kutudaki diğer öğeler
- AC güç kablosu
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Masa üstü standı
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- VGA kablosu
BDH4251V/00
Yüksek Çözünürlüklü Kamuya Mekan Ekran
Kamuya açık iç mekan uygulamaları için tasarlanmış son teknoloji ürünü ve uygun maliyetli bir plazma monitör. Üst düzey satır bindirme giderici, gelişmiş dijital video işlemci ve en son plazma teknolojisi mesajınızın en ideal şekilde görüntülenmesini sağlar.Tüm faydaları görün
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HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.
Aydınlatma koşullarının değişken ve genelde kontrol dışı olduğu kamuya açık ortamlarda yüksek çözünürlük ve kontrast değerleri oldukça yararlıdır.
Bu akıllı titreşim engelleme algoritması, video kaynağı tipini (Durağan Görüntü, Hareketli Görüntü veya Film) tespit edebilir ve otomatik olarak Yer, Zaman veya Film modunda satır bindirme engelleme işlemini optimize eder. Bunun sonucunda her zaman bıçak keskinliğinde ve sağlam görüntüler sunar.
Ağ üzerinden kontrol edilebilirlik, kullanıcının monitörleri RS232 protokolü üzerinden kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.
Aynı giriş sinyalini birden fazla ekranın paylaşması gerektiği durumlarda VGA loop through, VGA giriş sinyalinin amplifiye edildiği ve bir sonraki monitöre bağlanabilecek bir VGA çıkış konektöründe sağlanan ekonomik bir çözüm sunar
Ekrandaki kontrol düğmeleri, daha zor görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan kumanda sensörü ve yerel kontrol düğmeleri, kamuya açık alanlarda ekranın yetkisiz kontrol edilmesini önlemek için RS232 aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
"Piksel kaydırma" olarak adlandırılan koruyucu işlev sisteme dahil edilmiştir. Koruma mekanizması etkinleştirildiğinde, "hayalet görüntü" olarak adlandırılan durumu engellemek için ekran görüntüsü otomatik olarak piksel konumlarına kaydırılır. İkinci olarak, yanma kurtarması sisteme dahil edilmiştir. Modele bağlı olarak, hayalet görüntüler belirli bir süre tüm panele tamamen beyaz sinyalin uygulanmasıyla veya aynı sonucu elde etmek için görüntünün ters çevrilmesiyle ortadan kaldırılır.
Kamuya açık ekran uygulamalarında genelde 24/7 çalışma gerekmektedir. 60000 saatin üzerinde bile ekran parlaklığı, ilk değerin en az %50'sini sağlar.
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Miscellaneous
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