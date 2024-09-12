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      Signage Solutions Q-Line Ekran

      55BDL3650Q/75

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

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      Philips Q-Line 4K Ultra HD dijital ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir, kurulumu kolay, Android teknolojili ekran çözümü; uzaktan yönetim için Wave'i destekler ve her zaman her yerden tam kontrolde olmanızı sağlar.

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      Signage Solutions Q-Line Ekran

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      Signage Solutions

      Q-Line Ekran

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      Çok yönlü ve kurulumu kolay 18/7 ekranınız

      • 55 inç
      • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
      • Ultra HD

      İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

      Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.

      FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

      Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, beklenmeyen bir giriş kaynağı veya uygulama arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçmeniz yeterlidir, anında içerik koruması için hazır olursunuz.

      USB'den veya dahili bellekten kolayca içerik planlayın

      USB'den veya dahili bellekten oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

      Kablosuz ekran paylaşımı için isteğe bağlı Interact

      Cihazları anında ve güvenli bir şekilde bağlamak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanarak kablosuz olarak ekran paylaşımı yapın veya güvenli ağa bağlanmadan doğrudan ekrana yayın yapmak için isteğe bağlı HDMI Interact dongle'ımızı kullanın.

      Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

      Gücünü Android 10 SoC platformumuzdan alan bu çalışkan Philips profesyonel ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını doğrudan ekrana da kurabilirsiniz. Esnek ve güvenlidir, ekran özelliklerinin daha uzun süre boyunca güncel kalmasını sağlar.

      Devrim niteliğindeki sonuçlar için Wave'i yakalayın

      Wave ile Philips Q-Line ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        138.7  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        54.6  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Ekran çözünürlüğü
        3840 x 2160
        Piksel aralığı
        0,315 x 0,315 mm
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 3840 x 2160
        Parlaklık
        400  cd/m²
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Kontrast oranı (tipik)
        1300:1
        Dinamik kontrast oranı
        500.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        9  ms
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Dynamic contrast enhancement
        • Progressive scan
        Panel teknolojisi
        ADS
        İşletim sistemi
        Android 10
        Sis
        %2

      • Bağlantı

        Ses çıkışı
        3.5mm jack
        Video girişi
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • USB 3.0 (x1)
        Ses girişi
        3.5 mm jack
        Diğer bağlantılar
        micro SD
        Harici kontrol
        • RJ45
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack

      • Kolaylık

        Yerleştirme
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Döşeme Matrisi
        3 x 3'e kadar
        Klavye kontrolü
        • Lockable
        • Hidden
        Uzaktan kumanda sinyali
        Lockable
        Sinyal loop through
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • RJ45

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Güç

        Şebeke elektriği
        100 ~ 240 VAC
        Tüketim (Tipik)
        130  W
        Tüketim (Maks.)
        200 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        Smart Power
        Enerji Etiketi Sınıfı
        G

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        Video formatları
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 2160p, 50, 60Hz

      • Boyutlar

        Set Genişliği
        1241,8  mm
        Ürün ağırlığı
        16,6  kg
        Set Yüksekliği
        712,6  mm
        Set Derinliği
        63,6  mm
        Set Genişliği (inç)
        48,89  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        28.06  inç
        Duvara Montaj Aparatı
        400 mm x 400 mm, M6
        Set Derinliği (inç)
        2.50  inç
        Çerçeve genişliği
        13,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
        Ürün ağırlığı (lb)
        36,60  lb

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        0 ~ 3000 m
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  saat
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
        %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
        Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]
        %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        USB Görüntü Oynatma
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Dahili Oynatıcı

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Hafıza
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Aksesuarlar

        Birlikte Verilen Aksesuarlar
        • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain cable
        • Philips logo (x1)
        • AC Power Cord
        • AC Switch Cover
        • Quick start guide
        • Remote control & AAA batteries
        • RS232 cable
        • USB cover and screws
        • Wire Clamper (x3)

      • Çeşitli

        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Turkish
        • Russian
        • Simplified Chinese
        • Spanish
        • Traditional Chinese
        • Arabic
        • Japanese
        Garanti
        3 yıl garanti
        Yasal onaylar
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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