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      Profesyonel LED TV

      28HFL5010T/12

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız

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      Profesyonel LED TV

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      • 28 inç MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C & IPTV
      Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

      Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

      SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

      Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

      Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

      SmartInfo, ziyaretçilerinize otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

      TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

      TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

      TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

      Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

      Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

      MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

      Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

      LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

      Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

      Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

      Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

      Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

      En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

      Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

      Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

      Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

      İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

      TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

      Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

      Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

      Düşük güç tüketimi

      Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        En-boy oranı
        16:9
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        28  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        70  cm
        Ekran
        LED HD TV
        Ekran çözünürlüğü
        1366 x 768p
        Parlaklık
        310  cd/m²
        Görüntü geliştirme
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        İzleme açısı
        178º (Y) / 178º (D)

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/C
        Video Oynatma
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analog TV
        PAL
        IP Oynatma
        • Multicast
        • Unicast

      • Özellikler

        Kullanım kolaylığı
        • Görüntü Tarzı
        • Ses Tarzı
        Dijital hizmetler
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletext
        • HbbTV
        Yerel kumanda
        Açma/kapama düğmesi (yanda)

      • Otel Özellikleri

        Otel modu
        • Yerel Kumanda Kilidi
        • Menü kilidi
        • Kurulum Menüsü Kilidi
        • Ses kısıtlaması
        Hapishane modu
        • yüksek güvenlik modu
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
        Zamanlayıcı
        • Uyku Zamanlayıcısı
        • Uyandırma Alarmı
        • Kanalda Uyandırma
        • Uyandırma Sesleri
        Açma kontrolü
        • Kanal
        • Özellik
        • Görüntü Formatı
        • Ses seviyesi
        Hırsızlık Önleyici
        • Pil Hırsız Koruması
        • Kensington Kilidi
        Güç kontrolü
        • Otomatik Güç AÇMA
        • Çevreci/Hızlı başlatma
        • WoLAN
        Uygulamalar
        • Uygulama Kontrolü
        • Bulut Tabanlı Uygulamalar
        Markanız
        • SmartInfo
        • Karşılama Logosu
        • Karşılama Mesajı
        • SmartTV Özel Arka Plan
        • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
        • IPTV Sistemi
        Saat
        • Saat Bekleme Modunda
        • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
        • Ekran Saati
        • İsteğe Bağlı Harici Saat
        SmartInfo
        • HTML5 Tarayıcı
        • Etkileşimli Şablonlar
        • Resim Slayt Gösterisi
        Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
        Anında İlk Kopyalama
        CMND&Kontrol
        • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
        • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
        • Gerçek zamanlı TV Durumu (IP)
        • IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim
        • CMND&Oluştur
        • TV Grup yönetimi
        Kontrol
        • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
        • Serial Xpress Protokolü
        • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
        Etkileşimli DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Gelir elde etme
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Uzaktan Kumanda
        • Kablo Bandı Hazır
        • Zayıf Pil Algılama
        • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
        Kanallar
        Birleştirilmiş Liste

      • Sağlık özellikleri

        Kontrol
        • Çoklu Uzaktan Kumanda
        • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
        • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
        Kolaylık
        • Kulaklık çıkışı
        • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
        Güvenlik
        • Çift izolasyon sınıf II
        • Ateşe dayanıklı

      • Multimedya

        Video oynatma desteği
        • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kapsamlar: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Müzik formatları desteği
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 - v9.2 arası)
        Altyazı formatları desteği
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Resim formatları desteği
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
        1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
        Multimedya bağlantıları
        • USB
        • LAN

      • Ses

        Ses çıkışı Gücü
        10 (2x5)  W
        Banyo hoparlör çıkışı
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Hoparlörler
        • 2,0
        • Alttan Çıkışlı
        Ses Özellikleri
        • AVL
        • Incredible surround
        • Dinamik Bas
        • Dolby MS10

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 220-240V; 50-60 Hz
        Ortam sıcaklığı
        0°C - 40°C
        Bekleme modunda güç tüketimi
        < 0,3 W
        Enerji Etiketi Sınıfı
        A+
        AB Enerji Etiketine uygun güç
        19  W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        Ekonomik mod
        Yıllık enerji tüketimi
        28  kW·s

      • Aksesuarlar

        Dahili
        • Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12
        • Masa Üstü Standı
        • 2x AAA pil
        • Garanti Belgesi
        • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
        • Güç Kablosu
        İsteğe bağlı
        • Harici Saat 22AV1120C/00
        • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
        • Kurulum RC 22AV9573A

      • Kablosuz Bağlanabilirlik

        Kablosuz LAN
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Yan Bağlantı

        Ortak Arayüz Yuvası
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Kulaklık çıkışı
        Mini Jak
        USB1
        USB 2.0

      • Arka Bağlantı

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Banyo hoparlör çıkışı
        Mini Jak
        Komponent
        YPbPr + Sol/Sağ cinch
        AV girişi
        YPbPr ile paylaşılan CVBS
        DVI ses girişi
        Mini Jak
        Harici güç
        • 12 V/15 W
        • Mini Jak
        Harici Kontrol
        RJ-48
        Anten
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Dijital Ses çıkışı
        Optik
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA girişi
        15 pimli D-sub

      • Bağlantı Geliştirmeleri

        RJ48
        • IR-Girişi/Çıkışı
        • Seri Xpress arayüzü
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Tek dokunuşla oynatma
        • Sistem bekleme
        • Uzaktan Kumanda geçişi
        • sistem ses kontrolü
        LAN
        LAN'da uyanma
        HDMI
        • ARC (tüm bağlantı noktaları)
        • DVI (tüm bağlantı noktaları)
        Scart
        Güç açık scart girişi

      • Tasarım

        Renk
        Siyah

      • Boyutlar

        Set Genişliği
        635  mm
        Set Yüksekliği
        393  mm
        Set Derinliği
        62/74  mm
        Ürün ağırlığı
        4,5  kg
        Set genişliği (stant ile)
        635  mm
        Set yüksekliği (stant ile)
        438  mm
        Set derinliği (stant ile)
        190  mm
        Ürün ağırlığı (+stant)
        5.1  kg
        Duvara montaja uyumlu
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Uzaktan Kumanda
      • Garanti belgesi
      • Güç kablosu
      • Masa üstü stand
      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
      • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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