Philips tıraş makinemi kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor

İlk kez bir Philips tıraş makinesi kullanıyorsanız veya tıraş başlıklarını değiştirdiyseniz cildinizin (yeni) tıraş başlıklarına alışması gerektiğini unutmayın. Bu, başlarda cildinizin biraz tahriş olabileceği anlamına gelir. Yeni Philips tıraş makinesi sisteminize alışmak için kendinize 2-3 hafta süre tanıyın. Tıraş sonrası ciltte tahrişi en aza indirmek için Aloe Vera krem/losyon, hafif bir nemlendirici veya alkolsüz bir tıraş sonrası losyonu da kullanabilirsiniz. Ayrıca, seanslar arasında cildin toparlanması için biraz alışma süresi de tanıyabilirsiniz.



Philips tıraş makinenizden en iyi sonucu almak ve rahatsızlık ile tahrişi önlemek için aşağıdaki ipuçlarından faydalanabilirsiniz.