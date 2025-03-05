Philips tıraş makinemi kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor
Yayınlandı 05 Mart 2025
İlk kez bir Philips tıraş makinesi kullanıyorsanız veya tıraş başlıklarını değiştirdiyseniz cildinizin (yeni) tıraş başlıklarına alışması gerektiğini unutmayın. Bu, başlarda cildinizin biraz tahriş olabileceği anlamına gelir. Yeni Philips tıraş makinesi sisteminize alışmak için kendinize 2-3 hafta süre tanıyın. Tıraş sonrası ciltte tahrişi en aza indirmek için Aloe Vera krem/losyon, hafif bir nemlendirici veya alkolsüz bir tıraş sonrası losyonu da kullanabilirsiniz. Ayrıca, seanslar arasında cildin toparlanması için biraz alışma süresi de tanıyabilirsiniz.
Philips tıraş makinenizden en iyi sonucu almak ve rahatsızlık ile tahrişi önlemek için aşağıdaki ipuçlarından faydalanabilirsiniz.
Philips tıraş makinenizi kullanmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun.
Tıraş ünitesinin cildinizle tam temas halinde olduğundan daima emin olun.
Hafif bir baskı uygulayın ve tıraş ünitesini cildiniz üzerinde dairesel hareketlerle yavaşça hareket ettirin.
Uzun veya zor tıraş edilen tüyleri önceden düzeltin.
Kendinize biraz alışma süresi tanıyın ve seanslar arasında cildinizin toparlanması için biraz ara verin.
Tıraş başlıklarını, kesiciyi ve koruyucuyu temizlerken hepsinin uyumlu setler olduğunu unutmayın. Bir bıçağı yanlışlıkla yanlış tıraş koruyucusuna takarsanız optimum tıraş performansının geri gelmesi birkaç hafta sürebilir.