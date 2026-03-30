2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
X2HR/00
Yüksek çözünürlüklü ses
Kulak üstü
Akustik arkası açık tasarım
Nefes alabilen kulak yastıkları
Her bir hoparlör özenle seçilmiş, ayarlanmış ve test edildikten sonra en ayrıntılı doğal sesi sağlayacak şekilde eşleştirilmiştir. 50 mm sürücüler, müziğinizin tüm dinamiklerini aslına uygun şekilde üretmek ve dengeli net bas, şeffaf orta aralıkta sesler ve üstün kaliteli yüksek frekanslar ortaya çıkarmak için güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır.
Akustik arkası açık mimari sürücünün arka kısmında biriken hava basıncını ortadan kaldırarak, diyaframa önemli miktarda hareket imkanı sağlar, ses saydamlığını büyük oranda artırır ve genişletilmiş yüksek frekansları yumuşatır.
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