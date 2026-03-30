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  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
  • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

Üretimden kaldırıldı

FidelioKulaklıklar

X2HR/00

Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın.
Tüm avantajları görüntüleyin

Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

  • Yüksek çözünürlüklü ses

  • Kulak üstü

  • Akustik arkası açık tasarım

  • Nefes alabilen kulak yastıkları

3,5 mm - 6,3 mm adaptör dahildir

Geniş ve hassas ses aralığı için güçlü 50 mm neodimyum sürücüler

Geniş ve hassas ses aralığı için güçlü 50 mm neodimyum sürücüler

Her bir hoparlör özenle seçilmiş, ayarlanmış ve test edildikten sonra en ayrıntılı doğal sesi sağlayacak şekilde eşleştirilmiştir. 50 mm sürücüler, müziğinizin tüm dinamiklerini aslına uygun şekilde üretmek ve dengeli net bas, şeffaf orta aralıkta sesler ve üstün kaliteli yüksek frekanslar ortaya çıkarmak için güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır.

Son derece yüksek ses çözünürlüğü için akustik arkası açık mimari

Son derece yüksek ses çözünürlüğü için akustik arkası açık mimari

Akustik arkası açık mimari sürücünün arka kısmında biriken hava basıncını ortadan kaldırarak, diyaframa önemli miktarda hareket imkanı sağlar, ses saydamlığını büyük oranda artırır ve genişletilmiş yüksek frekansları yumuşatır.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları