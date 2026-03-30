Geniş ve hassas ses aralığı için güçlü 50 mm neodimyum sürücüler

Her bir hoparlör özenle seçilmiş, ayarlanmış ve test edildikten sonra en ayrıntılı doğal sesi sağlayacak şekilde eşleştirilmiştir. 50 mm sürücüler, müziğinizin tüm dinamiklerini aslına uygun şekilde üretmek ve dengeli net bas, şeffaf orta aralıkta sesler ve üstün kaliteli yüksek frekanslar ortaya çıkarmak için güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır.