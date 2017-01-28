10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çayımı yemeğimizi damacana sulardan ihtiyacımızı giderirdik ama pahalıya olurdu. Ümraniye'de bir avm mağazasında su arıtıcı bakarken bu ürünü görünce inanamadım. Küçük arıtıcı ilk bakışta güvensiz diyecektim ama markası philiips olunca düşüncem değişti. zaten öyle böyle para kaybediyoruz dedim alıp denemekte ne zarar gelir diye aldım. Kullanmaya başlayınca sudaki koku tat-tadaki farkı anladım. iyi paramız boşa gitmedi diye. Çayımızı ev yemeklerimizi arıtarak güvenle kullanıyoruz. Ben bu arıtıcadan çok memnunum başka arıtıcı firmalar geldiği zaman onlara göstermeden bu arıtıcının suyunu verdim bize test yapacakları zaman suyun kalitesini görünce bizimle dalgamı geçiyorsunuz bu boru suyu değil kesin damacana kaliteli bir firmanın yada arıtıcınız var diye yok diyorum bakın musluk diyorum arıtıcıyı görünce muslukta adamlar şaşırıyor. ben tahmini 2009 beri bu ürünü kullanıyorum. yer kaplamıyor. gayet kaliteli arıtıyor. Ben memnunum çocuklarım temiz su içiyor. Birde aklıma gelmişken başka musluk ağızları oluyor. onlarada çare bulun malum kiracıyız.