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    Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre

    WP3911
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
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      Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre

      WP3911
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten gelişmiş filtreleme sistemi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten gelişmiş filtreleme sistemi. Tüm faydaları görün

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten gelişmiş filtreleme sistemi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten gelişmiş filtreleme sistemi. Tüm faydaları görün

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        Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre

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        Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

        Micro Pure filtre

        • Micro Pure

        Bütün bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırır

        Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.

        Kolay filtre değişimi için üstün Hızlı Döndürme mekanizması

        Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Su akış hızı
          2  l/dak
          Su akış hızı
          5  °C

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          beyaz
          Ürün ağırlığı
          150  g
          Ürün boyutları (U x G x Y)
          60 x 64 x 105  mm
          Malzemeler
          plastik

        • Arıtma sistemi

          Bakteri temizleme
          99,99  %
          Klor temizleme
          >80  %
          Bulanıklık giderme
          3000 litre ya da yaklaşık olarak 1 yıl
          VOC Temizleme
          Evet

        • Filtre teknik özellikleri

          Filtre ömrü
          2400 L veya yaklaşık 8 ay
          Ana filtre parçaları
          • içi boş elyaf zar
          • granül etkin karbon GAC

        • Su giriş koşulları

          Min. su giriş basıncı
          0,7  bar
          Maks. su giriş basıncı
          3,5  bar
          Maks. su giriş sıcaklığı
          50  °C

        • Menşei

          Yedek filtre
          Japonya

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme

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