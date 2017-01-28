2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
WP3911
Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
Bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten gelişmiş filtreleme sistemi.
Micro Pure
Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.
Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.
4.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
ÖmerOcak
28/01/2017
Türkiye
Süper
Tek kelimeyle mükemmel yedeğini bulmak zor olsa da memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3911 Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3911 Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre için yapılmıştır
omerfarukyilmaz
17/12/2014
Türkiye
En iyi Arıtıcı
10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çayımı yemeğimizi damacana sulardan ihtiyacımızı giderirdik ama pahalıya olurdu. Ümraniye'de bir avm mağazasında su arıtıcı bakarken bu ürünü görünce inanamadım. Küçük arıtıcı ilk bakışta güvensiz diyecektim ama markası philiips olunca düşüncem değişti. zaten öyle böyle para kaybediyoruz dedim alıp denemekte ne zarar gelir diye aldım. Kullanmaya başlayınca sudaki koku tat-tadaki farkı anladım. iyi paramız boşa gitmedi diye. Çayımızı ev yemeklerimizi arıtarak güvenle kullanıyoruz. Ben bu arıtıcadan çok memnunum başka arıtıcı firmalar geldiği zaman onlara göstermeden bu arıtıcının suyunu verdim bize test yapacakları zaman suyun kalitesini görünce bizimle dalgamı geçiyorsunuz bu boru suyu değil kesin damacana kaliteli bir firmanın yada arıtıcınız var diye yok diyorum bakın musluk diyorum arıtıcıyı görünce muslukta adamlar şaşırıyor. ben tahmini 2009 beri bu ürünü kullanıyorum. yer kaplamıyor. gayet kaliteli arıtıyor. Ben memnunum çocuklarım temiz su içiyor. Birde aklıma gelmişken başka musluk ağızları oluyor. onlarada çare bulun malum kiracıyız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3911 Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3911 Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre için yapılmıştır
hsnunlu15
05/12/2013
Türkiye
yok
ürün güzel yararlı fakat yedk parçası bulunmuyor.ben filtreyi bulamadım kaldırdım attım.ok.
Bu değerlendirme WP3911 Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre için yapılmıştır
Bu değerlendirme WP3911 Musluğa takılır arıtıcı için yedek filtre için yapılmıştır