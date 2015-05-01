Bütün bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırır

Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.