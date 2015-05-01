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  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
  • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

Üretimden kaldırıldı

Musluğa takılır su arıtıcısı

WP3811

4.7
| (10) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı.
Tüm avantajları görüntüleyin

Micro Pure filtre ile

Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

  • Micro Pure

Bütün bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırır

Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.

Saflık Koruma uyarısı, filtre değiştirme zamanını gösterir

Gelişmiş ve basit renklerle kodlanmış Saflık Koruma uyarısı, maksimum sadeliğiyle filtreyi değiştirme zamanının geldiğini kullanıcılara bildiriyor: Zarın rengi koyu gri veya kahverengiye döndüğü zaman, filtreyi değiştirme vakti gelmiş demektir.

Hi-flow ile dakikada maksimum 2 litre

Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprey akışlı filtrelenmemiş su veya sprey akışı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

10

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

01/05/2015

Türkiye

Türkiye

Gerçek Kalite

Çok pratik ve kaliteli su ve güvenilir sistem ile harika sonuç. 4 yıldır kullanıyorum. Tek sıkıntı arıtma kartuşu zor bulunuyor büyük marketlerde ve Philips mağaza ve servislerinde satılımı yapılır ise çok daha iyi olur. Hatta idda ediyorum dışarıdan hazır su alımı % 80 azalır. Tebrik ediyorum gerçekten.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır

11/10/2014

Türkiye

Türkiye

mükemmel

Mükemmel kalitede içme suyu elde edebiliyorsunuz,ancak yedek filtre biraz pahalı.Ve servislerde bulunmuyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır

22/09/2014

Türkiye

Türkiye

6 yıldır kullanıyorum.

Gerçekten boyuna göre çok iyi,görünüşü çok güzel. herkeze tavsiye ederim.Benim su arıtma cihazımın kenarı çatlamış, hanım tencereyi yanlışlıkla çarpmış, kesinlikle yenisini almayı düşünüyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır

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