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Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün
Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün
Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.
Gelişmiş ve basit renklerle kodlanmış Saflık Koruma uyarısı, maksimum sadeliğiyle filtreyi değiştirme zamanının geldiğini kullanıcılara bildiriyor: Zarın rengi koyu gri veya kahverengiye döndüğü zaman, filtreyi değiştirme vakti gelmiş demektir.
Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprey akışlı filtrelenmemiş su veya sprey akışı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.
Bu gelişmiş su arıtıcı, arıtıcınızı musluğunuza kolayca ve zahmetsizce takabilmenize yardımcı olmak için pek çok özel Quick Fit musluk adaptörüyle birlikte satılıyor: Gerçek duygu ve sadelik.
Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.
Elektrik enerjisi olmadan çalışarak maksimum performans sağlar. Sürdürülebilirliği destekler.
Genel özellikler
Tasarım özellikleri
Arıtma sistemi
Filtre teknik özellikleri
Su giriş koşulları
Menşei
Sürdürülebilirlik