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    Musluğa takılır su arıtıcısı

    WP3811
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su
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      Musluğa takılır su arıtıcısı

      WP3811
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün

      Musluğa takılır su arıtıcısı

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün

      Musluğa takılır su arıtıcısı

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

      Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı. Tüm faydaları görün

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        Musluğa takılır su arıtıcısı

        Toplam:

        Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

        Micro Pure filtre ile

        • Micro Pure

        Bütün bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırır

        Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.

        Saflık Koruma uyarısı, filtre değiştirme zamanını gösterir

        Gelişmiş ve basit renklerle kodlanmış Saflık Koruma uyarısı, maksimum sadeliğiyle filtreyi değiştirme zamanının geldiğini kullanıcılara bildiriyor: Zarın rengi koyu gri veya kahverengiye döndüğü zaman, filtreyi değiştirme vakti gelmiş demektir.

        Hi-flow ile dakikada maksimum 2 litre

        Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprey akışlı filtrelenmemiş su veya sprey akışı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.

        Musluğunuza kolayca monte etmek için Quick Fit musluk adaptörleri

        Bu gelişmiş su arıtıcı, arıtıcınızı musluğunuza kolayca ve zahmetsizce takabilmenize yardımcı olmak için pek çok özel Quick Fit musluk adaptörüyle birlikte satılıyor: Gerçek duygu ve sadelik.

        Kolay filtre değişimi için üstün Hızlı Döndürme mekanizması

        Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.

        Elektrik enerjisi gerekmeden maksimum performans

        Elektrik enerjisi olmadan çalışarak maksimum performans sağlar. Sürdürülebilirliği destekler.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Aksesuarlar
          8 QuickFit musluk montaj adaptörü, PureProtect Uyarısı
          Yedek filtre kartuşu
          WP3911
          Su seçimi
          • filtrelenmiş sprey
          • filtrelenmemiş sprey
          • filtrelenmemiş akış
          Su akış hızı
          2  l/dak
          Su akış hızı
          5  °C

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          beyaz
          Ürün ağırlığı
          230  g
          Ürün boyutları (U x G x Y)
          60 x 137 x 105  mm
          Malzemeler
          plastik

        • Arıtma sistemi

          Bakteri temizleme
          99,99  %
          Klor temizleme
          >75  %
          Bulanıklık giderme
          3000 litre ya da yaklaşık olarak 1 yıl
          VOC Temizleme
          Evet

        • Filtre teknik özellikleri

          Filtre ömrü
          2400 L veya yaklaşık 8 ay
          Ana filtre parçaları
          • içi boş elyaf zar
          • granül etkin karbon GAC

        • Su giriş koşulları

          Min. su giriş basıncı
          0,7  bar
          Maks. su giriş basıncı
          3,5  bar
          Maks. su giriş sıcaklığı
          50  °C

        • Menşei

          Yedek filtre
          Japonya
          Su arıtıcı
          Japonya

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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