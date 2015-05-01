2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Micro Pure
Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.
Gelişmiş ve basit renklerle kodlanmış Saflık Koruma uyarısı, maksimum sadeliğiyle filtreyi değiştirme zamanının geldiğini kullanıcılara bildiriyor: Zarın rengi koyu gri veya kahverengiye döndüğü zaman, filtreyi değiştirme vakti gelmiş demektir.
Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprey akışlı filtrelenmemiş su veya sprey akışı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.
4.7
5 üzerinden
10
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
kadirbesiktas23
01/05/2015
Türkiye
Gerçek Kalite
Çok pratik ve kaliteli su ve güvenilir sistem ile harika sonuç. 4 yıldır kullanıyorum. Tek sıkıntı arıtma kartuşu zor bulunuyor büyük marketlerde ve Philips mağaza ve servislerinde satılımı yapılır ise çok daha iyi olur. Hatta idda ediyorum dışarıdan hazır su alımı % 80 azalır. Tebrik ediyorum gerçekten.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır
engingündüz
11/10/2014
Türkiye
mükemmel
Mükemmel kalitede içme suyu elde edebiliyorsunuz,ancak yedek filtre biraz pahalı.Ve servislerde bulunmuyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır
Kanarya19
22/09/2014
Türkiye
6 yıldır kullanıyorum.
Gerçekten boyuna göre çok iyi,görünüşü çok güzel. herkeze tavsiye ederim.Benim su arıtma cihazımın kenarı çatlamış, hanım tencereyi yanlışlıkla çarpmış, kesinlikle yenisini almayı düşünüyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme WP3811 Musluğa takılır su arıtıcısı için yapılmıştır