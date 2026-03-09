Kasetlere geri dönmeye hazır mısınız? Bu taşınabilir boombox, entegre kaset çaların yanı sıra CD çalar da sunar. Ayrıca net DAB+/FM radyo, sabit Bluetooth® akışı, USB'den müzik çalma özelliği ve harici cihazlar için ses girişi bağlantı noktası da sunar.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
CD Soundmachine
toplam
recurring payment
Kasetleri ve daha fazlasını çalar
Çok kaynaklı CD çalar
CD'ler, DAB+/FM radyo, USB
Bluetooth® 6.0, ses girişi
Dahili kaset çalar
GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.
Taşınabilir boombox tipi CD çalar
Fiziksel CD'lerin keyfini ister ilk kez ister yeniden deneyimliyor olun, bu üstten takmalı CD çalar keyifli dinleme deneyimi için mükemmel bir seçimdir. Her türlü CD formatını okuyabilir ve taşıma sapı sayesinde rahatça taşınabilir. Bir AC prizine takarak kullanabilir veya altı pil* (R14 C tipi) takarak dışarıda müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
DAB+/FM radyo. 20 adede kadar ön ayarla dijital istasyon ayarı
CD'lerden daha uzun süredir var olan müzik kaynaklarının tadını çıkarmak istediğinizde dijital alıcıyla sevdiğiniz DAB+ veya FM radyo istasyonlarını kolayca bulabilir, sık dinlediğiniz istasyonlar için 20 adede kadar DAB+ ve 20 adede kadar FM ön ayarı yapabilirsiniz.
Bluetooth® üzerinden kolay kablosuz akış
CD çalarınızı taşınabilir hoparlör olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Bluetooth® bağlantısı sayesinde uyumlu bir akıllı cihazdan oynatıcıya doğrudan ses akışı gerçekleştirebilir ve Dinamik Bas Artırma özelliğiyle en sevdiğiniz bas melodilerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Dahili kaset çalar
Önden yüklemeli kaset çalar, müzik dinlemenin başka bir yolunu sunar. İster yıllardır sakladığınız karışık kasetlerinizi dinleyin ister kasetlerle ilk kez tanışıyor olun, kasetinizi takıp oynat düğmesine basın ve kendinizi müziğe bırakın.
USB ve ses girişi bağlantı noktalarıyla diğer kaynaklara bağlayın
Bir flash sürücü takarak dijital müzik koleksiyonunuzun keyfini çıkarabileceğiniz USB bağlantı noktasıyla esnek kullanım sunar. Ayrıca isterseniz ses girişi bağlantı noktasını kullanarak bir pikap bağlayabilir ve plaklarınızı çalabilirsiniz.
Entegre uyku zamanlayıcısı
Müzik, sesli kitap veya arka planda radyo eşliğinde uykuya dalmak istiyorsanız uyku zamanlayıcısını 120, 90, 60, 30 veya 15 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Süre dolduğunda CD çalar bekleme moduna geçer.
Teknik Özellikler
Ses
Çıkış gücü (RMS)
3 W
Ses Geliştirme
Dinamik Bas Kuvvetlendirme
Ses Sistemi
Stereo
Hoparlör çapı
2,5 inç
Ses Seviyesi Kontrolü
yukarı/aşağı
Hoparlörler
Dahili hoparlörler
2
Bağlantı
USB
Type-A (oynatma)
Bluetooth profilleri
A2DP
AVRCP
Ses girişi (3,5 mm)
Evet
Bluetooth sürümü
6.0
Tuner/Alım/İletim
Anten
FM Anteni
Otomatik dijital istasyon ayarı
Evet
Radyo bantları
FM mono
FM stereo
DAB/DAB+
İstasyon hafızaları
20 (FM) + 20 (DAB)
RDS
Program Türü
Radyo Metni
İstasyon Adı
Anten tipi
Teleskopik
DAB/DAB+
Bilgi ekranı
Menü
Akıllı tarama
Kolaylık
Ekran Tipi
LCD
Renkli arka ışık
Beyaz
Uyku zamanlayıcısı
Evet
Güç
Pil tipi
LR14
Pil voltajı
1.5
volt
Şebeke elektriği
100 V - 240 V, 50/60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi
<0,8 W (saat ekranı açık)
Pil sayısı
6*
Güç tipi
AC, piller*
Aksesuarlar
Hızlı başlangıç kılavuzu
Evet
Güç kablosu
Evet
Garanti
Garanti belgesi
Güvenlik belgesi
Tasarım
Renk
Siyah
Boyutlar
Ambalaj Derinliği
159
mm
Ürün derinliği
245
mm
Ambalajla birlikte Ağırlık
2,2
kg
Ambalaj Yüksekliği
278
mm
Ambalaj Genişliği
370
mm
Ürün genişliği
285
mm
Ürün yüksekliği
125
mm
Ürün ağırlığı
1,35
kg
Müzik Çalma
Kaset Teknolojisi
Mekanik
Disk Çalma Modları
Hızlı İleri/Geri
Sonraki/Önceki Parça Arama
Tekrar/Rasgele/Program
Oynatılabilen Ortamlar
CD
CD-R
CD-RW
Kasetçalar sayısı
1
USB Direct Modları
Çal/Duraklat
Önceki/Sonraki
Hızlı Geri/Hızlı İleri
Durdur
Tekrarlama
Rasgele
Programlı Çalma
Yükleyici Tipi
Üst
Programlanabilen Parça Sayısı
20
Bluetooth modu
Çal/Duraklat
Önceki/Sonraki
Uyumluluk
Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü
Hayır
Sürdürülebilirlik
Plastik dış kısım
%85 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) TE-00132492 içerir
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.