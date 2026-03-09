  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

      CD Soundmachine

      TAZ2200/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Kasetleri ve daha fazlasını çalar

      Kasetlere geri dönmeye hazır mısınız? Bu taşınabilir boombox, entegre kaset çaların yanı sıra CD çalar da sunar. Ayrıca net FM radyo, sabit Bluetooth® akışı, USB'den müzik çalma özelliği ve harici cihazlar için ses girişi bağlantı noktası da sunar.

      Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Mikrofonluk

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      CD Soundmachine
      - {discount-value}

      CD Soundmachine

      toplam

      recurring payment

      • Çok kaynaklı CD çalar
      • CD'ler, FM radyo, USB
      • Bluetooth® 6.0, ses girişi
      • Dahili kaset çalar
      GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

      Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

      Taşınabilir boombox tipi CD çalar

      Fiziksel CD'lerin keyfini ister ilk kez ister yeniden deneyimliyor olun, bu üstten takmalı CD çalar keyifli dinleme deneyimi için mükemmel bir seçimdir. Her türlü CD formatını okuyabilir ve taşıma sapı sayesinde rahatça taşınabilir. Bir AC prizine takarak kullanabilir veya altı pil* (R14 C tipi) takarak dışarıda müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

      20 adede kadar istasyon hafızalı dijital FM radyo

      CD'lerden daha uzun süredir var olan müzik kaynaklarının tadını çıkarmak istediğinizde FM dijital alıcıyla sevdiğiniz radyo programlarını kolayca bulabilir, sık dinlediğiniz istasyonlar için 20 adede kadar ön ayar yapabilirsiniz.

      Bluetooth® üzerinden kolay kablosuz akış

      CD çalarınızı taşınabilir hoparlör olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Bluetooth® bağlantısı sayesinde uyumlu bir akıllı cihazdan oynatıcıya doğrudan ses akışı gerçekleştirebilir ve Dinamik Bas Artırma özelliğiyle en sevdiğiniz bas melodilerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

      Dahili kaset çalar

      Önden yüklemeli kaset çalar, müzik dinlemenin başka bir yolunu sunar. İster yıllardır sakladığınız karışık kasetlerinizi dinleyin ister kasetlerle ilk kez tanışıyor olun, kasetinizi takıp oynat düğmesine basın ve kendinizi müziğe bırakın.

      USB ve ses girişi bağlantı noktalarıyla diğer kaynaklara bağlayın

      Bir flash sürücü takarak dijital müzik koleksiyonunuzun keyfini çıkarabileceğiniz USB bağlantı noktasıyla esnek kullanım sunar. Ayrıca isterseniz ses girişi bağlantı noktasını kullanarak bir pikap bağlayabilir ve plaklarınızı çalabilirsiniz.

      Entegre uyku zamanlayıcısı

      Müzik, sesli kitap veya arka planda radyo eşliğinde uykuya dalmak istiyorsanız uyku zamanlayıcısını 120, 90, 60, 30 veya 15 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Süre dolduğunda CD çalar bekleme moduna geçer.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        3 W
        Ses Geliştirme
        Dinamik Bas Kuvvetlendirme
        Ses Sistemi
        Stereo
        Hoparlör çapı
        2,5 inç
        Ses Seviyesi Kontrolü
        yukarı/aşağı

      • Hoparlörler

        Dahili hoparlörler
        2

      • Bağlantı

        USB
        Type-A (oynatma)
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        Ses girişi (3,5 mm)
        Evet
        Bluetooth sürümü
        6.0

      • Tuner/Alım/İletim

        Anten
        FM Anteni
        Otomatik dijital istasyon ayarı
        Evet
        Radyo bantları
        • FM mono
        • FM stereo
        İstasyon hafızaları
        20
        RDS
        Hayır
        Anten tipi
        Teleskopik

      • Kolaylık

        Ekran Tipi
        LCD
        Renkli arka ışık
        Beyaz
        Uyku zamanlayıcısı
        Evet

      • Güç

        Pil tipi
        LR14
        Pil voltajı
        1.5  volt
        Şebeke elektriği
        100 V - 240 V, 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,8 W (saat ekranı açık)
        Pil sayısı
        6*
        Güç tipi
        AC, piller*

      • Aksesuarlar

        Hızlı başlangıç kılavuzu
        Evet
        Güç kablosu
        Evet
        Garanti
        • Garanti belgesi
        • Güvenlik belgesi

      • Tasarım

        Renk
        Siyah

      • Boyutlar

        Ambalaj Derinliği
        159  mm
        Ürün derinliği
        245  mm
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        2.2  kg
        Ambalaj Yüksekliği
        278  mm
        Ambalaj Genişliği
        370  mm
        Ürün genişliği
        285  mm
        Ürün yüksekliği
        125  mm
        Ürün ağırlığı
        1.35  kg

      • Müzik Çalma

        Kaset Teknolojisi
        Mekanik
        Disk Çalma Modları
        • Hızlı İleri/Geri
        • Sonraki/Önceki Parça Arama
        • Tekrar/Rasgele/Program
        Oynatılabilen Ortamlar
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Kasetçalar sayısı
        1
        USB Direct Modları
        • Çal/Duraklat
        • Önceki/Sonraki
        • Hızlı Geri/Hızlı İleri
        • Durdur
        • Tekrarlama
        • Rasgele
        • Programlı Çalma
        Yükleyici Tipi
        Üst
        Programlanabilen Parça Sayısı
        20
        Bluetooth modu
        • Çal/Duraklat
        • Önceki/Sonraki

      • Uyumluluk

        Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü
        Hayır

      • Sürdürülebilirlik

        Plastik dış kısım
        %85 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) TE-00132492 içerir

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • Bu üründe pil bölmesi vardır ancak piller birlikte verilmez. Lütfen ayrıca satın alın.

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.