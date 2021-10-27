2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
15 saate kadar oynatma süresi
Kompakt katlama
Siz 15 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarırken 32 mm neodimyum akustik sürücüler net ses ve güçlü bas sunar. Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir
Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir.
32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.
4.6
5 üzerinden
19
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Arma88
27/10/2021
Türkiye
Beklediğimden daha kaliteli
Kullanımı oldukça rahat. Sesi çok net. Tavsiye ederim.
Avantajlar
Çok hafif
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
impredor
02/09/2021
Türkiye
çok güzel
6 aydan beri aktif olarak kullanıyorum. genelde okula gidip gelirken kullandım, ses kalitesi zaten efsane ona yorum yapmaya gerek yok. kulaklık seyahat ederken veya yürürken vs. için gayet ideal, fitness yaparken terleme vs. gibi durumlardan biraz rahatsız edebiliyor. şarj konusu ise yaklaşık 1 hafta bilgisayarımda kullandım; yüzde 80, 90 civarı şarj ile 1 hafta boyunca ortalama 2 saat kullandım. kulaklığı kullanırken alla alla şarj bitmiyor diye sitem etmiştim, arkadaşla şarjı gerçekten efsane gidiyor. günün tamamını müzik dinleyerek geçirseniz bile şarjı bitmez. şarj konusunda efsane, rakiplerini bilmiyorum. ortalama 45dk 1 saat sonra kulakları ağrıtmaya başlıyor 5 10dk çıkardıktan sonra yine normal bir şekilde kullanabiliyorum. çok kolay bir ürün çantaya vs. atarken aklıma hiç takılmıyor hemen kırılacakmış gibi bir hissiyat yaşattırmıyor. uzun lafın kısası bu ürün aklınızda bulunuyorsa alın arkadaşlar kafanızda soru işareti bırakmaz, kullanıcı olarak gayet memnunum umarım yıllık deneyimlerimi de buraya yazabilirim. iyi günler
Avantajlar
kısa sürede şarj olması, kaliteli ve saf ses kalitesi, batarya ömrü, az yer kaplaması, şekil durması ;D
Dezavantajlar
uzun süre kullanımda kulak ağrıtması (ortalama 1 saat)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
kadirinyo06
14/10/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Ses kalitesi süper
[Employee of philipsglobal] Ses ve ürün kalitesi çok güzel tavsiye ederim beyaz rengi çok güzel
Avantajlar
Pürüzsüz ses
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH202WT Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH202WT Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır