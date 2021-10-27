6 aydan beri aktif olarak kullanıyorum. genelde okula gidip gelirken kullandım, ses kalitesi zaten efsane ona yorum yapmaya gerek yok. kulaklık seyahat ederken veya yürürken vs. için gayet ideal, fitness yaparken terleme vs. gibi durumlardan biraz rahatsız edebiliyor. şarj konusu ise yaklaşık 1 hafta bilgisayarımda kullandım; yüzde 80, 90 civarı şarj ile 1 hafta boyunca ortalama 2 saat kullandım. kulaklığı kullanırken alla alla şarj bitmiyor diye sitem etmiştim, arkadaşla şarjı gerçekten efsane gidiyor. günün tamamını müzik dinleyerek geçirseniz bile şarjı bitmez. şarj konusunda efsane, rakiplerini bilmiyorum. ortalama 45dk 1 saat sonra kulakları ağrıtmaya başlıyor 5 10dk çıkardıktan sonra yine normal bir şekilde kullanabiliyorum. çok kolay bir ürün çantaya vs. atarken aklıma hiç takılmıyor hemen kırılacakmış gibi bir hissiyat yaşattırmıyor. uzun lafın kısası bu ürün aklınızda bulunuyorsa alın arkadaşlar kafanızda soru işareti bırakmaz, kullanıcı olarak gayet memnunum umarım yıllık deneyimlerimi de buraya yazabilirim. iyi günler