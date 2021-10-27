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  • Üstün sesin keyfini çıkarın
  • Üstün sesin keyfini çıkarın
  • Üstün sesin keyfini çıkarın
  • Üstün sesin keyfini çıkarın
  • Üstün sesin keyfini çıkarın
  • Üstün sesin keyfini çıkarın
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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Kulaklık

TAUH202WT/00

4.6
| (19) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor
Üstün sesin keyfini çıkarın
Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün sesin keyfini çıkarın

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • 15 saate kadar oynatma süresi

  • Kompakt katlama

15 saatlik oynatma süresi ile gün boyu müziğin keyfini çıkarın.

Siz 15 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarırken 32 mm neodimyum akustik sürücüler net ses ve güçlü bas sunar. Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir

2-3 saatlik şarj süresi.

Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir.

32 mm neodimyum akustik sürücüler. Net ses. Güçlü bas.

32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

19

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

27/10/2021

Türkiye

Türkiye

Beklediğimden daha kaliteli

Kullanımı oldukça rahat. Sesi çok net. Tavsiye ederim.

Avantajlar

Çok hafif

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

02/09/2021

Türkiye

Türkiye

çok güzel

6 aydan beri aktif olarak kullanıyorum. genelde okula gidip gelirken kullandım, ses kalitesi zaten efsane ona yorum yapmaya gerek yok. kulaklık seyahat ederken veya yürürken vs. için gayet ideal, fitness yaparken terleme vs. gibi durumlardan biraz rahatsız edebiliyor. şarj konusu ise yaklaşık 1 hafta bilgisayarımda kullandım; yüzde 80, 90 civarı şarj ile 1 hafta boyunca ortalama 2 saat kullandım. kulaklığı kullanırken alla alla şarj bitmiyor diye sitem etmiştim, arkadaşla şarjı gerçekten efsane gidiyor. günün tamamını müzik dinleyerek geçirseniz bile şarjı bitmez. şarj konusunda efsane, rakiplerini bilmiyorum. ortalama 45dk 1 saat sonra kulakları ağrıtmaya başlıyor 5 10dk çıkardıktan sonra yine normal bir şekilde kullanabiliyorum. çok kolay bir ürün çantaya vs. atarken aklıma hiç takılmıyor hemen kırılacakmış gibi bir hissiyat yaşattırmıyor. uzun lafın kısası bu ürün aklınızda bulunuyorsa alın arkadaşlar kafanızda soru işareti bırakmaz, kullanıcı olarak gayet memnunum umarım yıllık deneyimlerimi de buraya yazabilirim. iyi günler

Avantajlar

kısa sürede şarj olması, kaliteli ve saf ses kalitesi, batarya ömrü, az yer kaplaması, şekil durması ;D

Dezavantajlar

uzun süre kullanımda kulak ağrıtması (ortalama 1 saat)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH202BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Ses kalitesi süper

[Employee of philipsglobal] Ses ve ürün kalitesi çok güzel tavsiye ederim beyaz rengi çok güzel

Avantajlar

Pürüzsüz ses

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH202WT Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH202WT Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

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