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Üstün sesin keyfini çıkarın
Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün sesin keyfini çıkarın
Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Üstün sesin keyfini çıkarın
Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün sesin keyfini çıkarın
Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Siz 15 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarırken 32 mm neodimyum akustik sürücüler net ses ve güçlü bas sunar. Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir
Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir.
32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda taşıyın.
Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli.
Nefes alabilen, yumuşak yastıklar uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.
Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadaşıdır.
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