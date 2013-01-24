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    Kablosuz Kulaklık

    TAUH202WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün sesin keyfini çıkarın Üstün sesin keyfini çıkarın Üstün sesin keyfini çıkarın
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      Bluetooth

      Kablosuz Kulaklık

      TAUH202WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün sesin keyfini çıkarın

      Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Üstün sesin keyfini çıkarın

      Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Üstün sesin keyfini çıkarın

      Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Üstün sesin keyfini çıkarın

      Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Üstün sesin keyfini çıkarın

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Bluetooth®
        • Kompakt katlama

        15 saatlik oynatma süresi ile gün boyu müziğin keyfini çıkarın.

        Siz 15 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarırken 32 mm neodimyum akustik sürücüler net ses ve güçlü bas sunar. Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir

        2-3 saatlik şarj süresi.

        Tam olarak şarj olması için iki ila üç saat gereklidir.

        32 mm neodimyum akustik sürücüler. Net ses. Güçlü bas.

        32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Cebinizde veya çantanızda kolayca taşımanız için katlanabilen tasarım

        Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda taşıyın.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli.

        Yumuşak kulak kapakları, maksimum konfor elde edecek şekilde açılandırılabilir

        Nefes alabilen, yumuşak yastıklar uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.

        Cebinizde veya çantanızda kolayca taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım

        Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadaşıdır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Maksimum güç girişi
          <10 mW
          Diyafram
          PET
          Hassasiyet
          102 dB
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,2
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Bekleme süresi
          160 saat
          Konuşma süresi
          10 saat
          Müzik çalma süresi
          15  saat

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          16,5*4*18,5 cm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          19,5*4,8*22,5  cm

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