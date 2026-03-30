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  • Şıklığınızı konuşturun
  • Şıklığınızı konuşturun
  • Şıklığınızı konuşturun
  • Şıklığınızı konuşturun
  • Şıklığınızı konuşturun
  • Şıklığınızı konuşturun
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Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT8506BK/00

1 ödül

Şıklığınızı konuşturun
Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Şıklığınızı konuşturun

  • Gürültü Engelleyici Pro

  • Rüzgar gürültüsü azaltma

  • Gelişmiş tasarım

  • Evrensel uyum

İstediğiniz yere odaklanın. Gürültü Önleme Pro

İstediğiniz yere odaklanın. Gürültü Önleme Pro

Duymak istediğiniz seslere odaklanın. Hibrit gürültü önleme özelliği, dışarıdan gelen gürültüyü filtrelemek için birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme kullanır. Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilir ve Philips Headphones uygulamasıyla rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kontrol edebilirsiniz.

Ayrıntılı ses. Zengin bas

Ayrıntılı ses. Zengin bas

Mükemmel şekilde ayarlanmış 13 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde zengin baslar ve müthiş netlik sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda ses duraklar. iOS veya Android cihazınıza en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın mükemmel sesin tadını çıkarırsınız.

Göz alıcı dairesel tasarım. Son derece rahat uyum

Göz alıcı dairesel tasarım. Son derece rahat uyum

Kulaklıkların dairesel tasarımı tüm dikkatleri üzerinize çeker. Stilinize uyması için koyu veya açık renklerden birini seçebilirsiniz. Altı farklı boyuttaki silikon kulaklık uçları ve ekstra bir çift uyumlu köpük, sağlam ve rahat bir uyum sağlamaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları