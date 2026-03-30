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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT8506BK/00
Gürültü Engelleyici Pro
Rüzgar gürültüsü azaltma
Gelişmiş tasarım
Evrensel uyum
Duymak istediğiniz seslere odaklanın. Hibrit gürültü önleme özelliği, dışarıdan gelen gürültüyü filtrelemek için birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme kullanır. Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilir ve Philips Headphones uygulamasıyla rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kontrol edebilirsiniz.
Mükemmel şekilde ayarlanmış 13 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde zengin baslar ve müthiş netlik sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda ses duraklar. iOS veya Android cihazınıza en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın mükemmel sesin tadını çıkarırsınız.
Kulaklıkların dairesel tasarımı tüm dikkatleri üzerinize çeker. Stilinize uyması için koyu veya açık renklerden birini seçebilirsiniz. Altı farklı boyuttaki silikon kulaklık uçları ve ekstra bir çift uyumlu köpük, sağlam ve rahat bir uyum sağlamaya yardımcı olur.
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