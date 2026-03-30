Göz alıcı dairesel tasarım. Son derece rahat uyum

Kulaklıkların dairesel tasarımı tüm dikkatleri üzerinize çeker. Stilinize uyması için koyu veya açık renklerden birini seçebilirsiniz. Altı farklı boyuttaki silikon kulaklık uçları ve ekstra bir çift uyumlu köpük, sağlam ve rahat bir uyum sağlamaya yardımcı olur.