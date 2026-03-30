Kişisel İşitme modu. Uygulama içi işitme testine katılın!

Philips Headphones uygulamasındaki basit bir işitme testi, her kulakta farklı frekansları duyma şeklinize göre ayarlanmış kişisel bir işitme modu oluşturmanıza olanak tanır. Daha sonra, özel profilinizi ayarlamak veya sol ve sağ kulaklıkları istediğiniz zaman ayrı ayrı ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.