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  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
  • Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar

Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT6908BK/00

Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar
Müziğinizin keyfini çıkarın. Podcast'lerinizi sevin. Öğle yemeğinizi yiyin. Bu gürültü önleyici true wireless kulaklıklar, yüz yüze konuşmaları daha iyi duymanıza yardımcı olabilecek mükemmel ses ve özelleştirilebilir işitme modları sunar. Ayrıca son derece rahat bir kullanım sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sosyalleşmeyi seven kulaklıklar

  • Ayrıntılı, doğal ses

  • Gürültü Engelleyici Pro

  • Sohbet İşitme modu

  • Hareket halindeyken daha net çağrılar

Gürültü Engelleyici Pro ile sürükleyici deneyim

Gürültü Engelleyici Pro ile sürükleyici deneyim

Dış gürültüyü engelleyerek dikkatinizin dağılmasını önleyen gürültü engelleyici işleviyle daha sürükleyici bir deneyimin keyfini çıkarın. Etrafınızda olup bitenleri duymak için bir kulaklığa dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirin. Philips Headphones uygulamasıyla gürültü engelleme seviyelerini ayarlayabilir veya rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini açabilirsiniz.

Yüz yüze sohbetler için Sohbet İşitme modu

Yüz yüze sohbetler için Sohbet İşitme modu

Yüz yüze sohbetler için bu kulaklıklar diğer kişiyi daha iyi duymanıza yardımcı olabilir! Sohbet İşitme modunu etkinleştirmek veya Philips Headphones uygulamasını kullanmak için sol kulaklığa basmanız yeterlidir. Hüzmeleme özellikli mikrofonlar, karşınızdaki kişinin sesini alırken, gürültü engelleme ortam seslerini filtreler.

Kişisel İşitme modu. Uygulama içi işitme testine katılın!

Kişisel İşitme modu. Uygulama içi işitme testine katılın!

Philips Headphones uygulamasındaki basit bir işitme testi, her kulakta farklı frekansları duyma şeklinize göre ayarlanmış kişisel bir işitme modu oluşturmanıza olanak tanır. Daha sonra, özel profilinizi ayarlamak veya sol ve sağ kulaklıkları istediğiniz zaman ayrı ayrı ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları