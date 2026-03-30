2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT6908BK/00
Ayrıntılı, doğal ses
Gürültü Engelleyici Pro
Sohbet İşitme modu
Hareket halindeyken daha net çağrılar
Dış gürültüyü engelleyerek dikkatinizin dağılmasını önleyen gürültü engelleyici işleviyle daha sürükleyici bir deneyimin keyfini çıkarın. Etrafınızda olup bitenleri duymak için bir kulaklığa dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirin. Philips Headphones uygulamasıyla gürültü engelleme seviyelerini ayarlayabilir veya rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini açabilirsiniz.
Yüz yüze sohbetler için bu kulaklıklar diğer kişiyi daha iyi duymanıza yardımcı olabilir! Sohbet İşitme modunu etkinleştirmek veya Philips Headphones uygulamasını kullanmak için sol kulaklığa basmanız yeterlidir. Hüzmeleme özellikli mikrofonlar, karşınızdaki kişinin sesini alırken, gürültü engelleme ortam seslerini filtreler.
Philips Headphones uygulamasındaki basit bir işitme testi, her kulakta farklı frekansları duyma şeklinize göre ayarlanmış kişisel bir işitme modu oluşturmanıza olanak tanır. Daha sonra, özel profilinizi ayarlamak veya sol ve sağ kulaklıkları istediğiniz zaman ayrı ayrı ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.
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