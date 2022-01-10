  • Peşin fiyatına 3 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    True Wireless Kulaklıklar

    TAT4556BK/00
    Bu ürün için destek alın
    • Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız. Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız. Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAT4556BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.

      Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      True Wireless Kulaklıklar

      Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.

      Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Tamamen Kablosuz Kulaklıklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        recurring payment

        Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.

        • 12 mm neodimyum sürücüler
        • Aktif gürültü önleme (ANC)
        • Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
        • 29 saate kadar toplam oynatma süresi
        Her zaman müziğe odaklı. Hibrit aktif gürültü önleme

        Her zaman müziğe odaklı. Hibrit aktif gürültü önleme

        Bu True wireless kulaklıklar sadece mükemmel görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanızı da sağlar. Gelişmiş hibrit aktif gürültü önleme (ANC), istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu etrafınızdaki dünyayı duymanızı sağlar.

        Net ses ve güçlü bas sağlayan 12 mm neodimyum sürücüler

        Net ses ve güçlü bas sağlayan 12 mm neodimyum sürücüler

        Hareket halinde. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin, mükemmel şekilde ayarlanmış 12 mm neodimyum sürücüler her parça, oynatma listesi ve aramada net ses ve güçlü bas sunar.

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza oturarak mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Hokey sopası şeklindeki tasarımı, kulaklıkları güvende tutar.

        Kolay kontrol ve eşleştirme

        Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.

        Mono modu, tek bir kulaklık kullanarak arama yapmanıza olanak tanır

        Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        Bu true wireless kulaklık, IPX4 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 20 saat ekstra oynatma süresi

        Fazla mesai mi yapıyorsunuz? Bu kulaklıklar size ayak uydurabilir. ANC kapalıyken 9 saat, ANC açıkken ise 6 saat oynatma süresi elde edersiniz. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir şarj kutusu size ANC kapalıyken 20 saat, ANC açıkken ise 15 saat daha oynatma süresi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Hoparlör çapı
          12 mm
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hassasiyet
          98 dB (1k Hz)
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5.2
          Kablosuz
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m
          Desteklenen codec
          AAC
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth

        • Dış Karton

          Uzunluk
          43  cm
          Ambalaj sayısı
          20
          Genişlik
          22.5  cm
          Brüt ağırlık
          3.46  kg
          Yükseklik
          22  cm
          GTIN
          1 48 95229 12659 3
          Net ağırlık
          1.14  kg
          Dara ağırlığı
          2.32  kg

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX4
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • İç Karton

          Uzunluk
          20.8  cm
          Ambalaj sayısı
          5
          Genişlik
          10.5  cm
          Yükseklik
          19.2  cm
          Net ağırlık
          0.285  kg
          Brüt ağırlık
          0.73  kg
          Dara ağırlığı
          0.445  kg
          GTIN
          2 48 95229 12659 0

        • Güç

          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil sayısı
          3 adet
          Konuşma süresi
          9 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          6 + 15  saat
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          9 + 20  saat
          Hızlı şarj süresi
          10 mins for 1 hr
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lithium Polymer (Built-in)
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lithium Polymer (Built-in)
          Pil ağırlığı (Toplam)
          11  g
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          500  mAh
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          55  mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          80 hr

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17.5  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          9.5  cm
          Derinlik
          3.9  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 12659 6
          Brüt ağırlık
          0.129  kg
          Net ağırlık
          0.057  kg
          Dara ağırlığı
          0.072  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 280 mm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Silikon
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu

        • Boyutlar

          Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
          7.10 x 4.00 x 3.10  cm
          Kulaklık boyutları (GxDxY)
          2.31 x 2.67 x 2.43  cm
          Toplam ağırlık
          0.047  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20241 2

        • ANC özellikleri

          ANC teknolojisi
          Hibrit
          Farkındalık modu
          Evet
          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan desteği
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.