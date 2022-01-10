Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
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True Wireless Kulaklıklar
Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
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True Wireless Kulaklıklar
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Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
12 mm neodimyum sürücüler
Aktif gürültü önleme (ANC)
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
29 saate kadar toplam oynatma süresi
Her zaman müziğe odaklı. Hibrit aktif gürültü önleme
Bu True wireless kulaklıklar sadece mükemmel görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanızı da sağlar. Gelişmiş hibrit aktif gürültü önleme (ANC), istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu etrafınızdaki dünyayı duymanızı sağlar.
Net ses ve güçlü bas sağlayan 12 mm neodimyum sürücüler
Hareket halinde. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin, mükemmel şekilde ayarlanmış 12 mm neodimyum sürücüler her parça, oynatma listesi ve aramada net ses ve güçlü bas sunar.
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza oturarak mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Hokey sopası şeklindeki tasarımı, kulaklıkları güvende tutar.
Kolay kontrol ve eşleştirme
Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.
Mono modu, tek bir kulaklık kullanarak arama yapmanıza olanak tanır
Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
Bu true wireless kulaklık, IPX4 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 20 saat ekstra oynatma süresi
Fazla mesai mi yapıyorsunuz? Bu kulaklıklar size ayak uydurabilir. ANC kapalıyken 9 saat, ANC açıkken ise 6 saat oynatma süresi elde edersiniz. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir şarj kutusu size ANC kapalıyken 20 saat, ANC açıkken ise 15 saat daha oynatma süresi sağlar.
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