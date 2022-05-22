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  • Kullanılan ana fotoğraf
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Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT4507SL/00

Hiçbir ritmi kaçırmayın.

10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hiçbir ritmi kaçırmayın.

  • Hibrit Aktif Gürültü Önleme

  • Net aramalar için 2x2 mikrofon

  • Cep boyu şarj kutusu

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hibrit Aktif Gürültü Önleme

Hibrit Aktif Gürültü Önleme

Bu kulaklıklar, duymak istemediğiniz gürültüleri filtreleyen Hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahiptir. Farkındalık Modu, ihtiyacınız olduğunda dış seslerin duyulmasına izin verebilmenizi sağlar. En sevdiğiniz sesleri keyifle dinlemenin mükemmel yolu!

Kristal netliğinde aramalar için 2x2 mikrofon

Kristal netliğinde aramalar için 2x2 mikrofon

Bu kulaklıklar, size harika bir arama netliği sağlamak için çift mikrofonlu, gürültü önleyici bir algoritmaya sahiptir. Başlıklardaki doğru oluşturan iki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltır, böylece birbirinizi net bir şekilde duyabilirsiniz. Her seferinde net bir iletişim kurun!

Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık ucuyla gerçek konforun keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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