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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT4507SL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hiçbir ritmi kaçırmayın. Hiçbir ritmi kaçırmayın. Hiçbir ritmi kaçırmayın.
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAT4507SL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hiçbir ritmi kaçırmayın.

      10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      True Wireless Kulaklıklar

      Hiçbir ritmi kaçırmayın.

      10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Hiçbir ritmi kaçırmayın.

      10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      True Wireless Kulaklıklar

      Hiçbir ritmi kaçırmayın.

      10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hiçbir ritmi kaçırmayın.

        • Hibrit Aktif Gürültü Önleme
        • Net aramalar için 2x2 mikrofon
        • Cep boyu şarj kutusu
        • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
        Hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Bu kulaklıklar, duymak istemediğiniz gürültüleri filtreleyen Hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahiptir. Farkındalık Modu, ihtiyacınız olduğunda dış seslerin duyulmasına izin verebilmenizi sağlar. En sevdiğiniz sesleri keyifle dinlemenin mükemmel yolu!

        Kristal netliğinde aramalar için 2x2 mikrofon

        Kristal netliğinde aramalar için 2x2 mikrofon

        Bu kulaklıklar, size harika bir arama netliği sağlamak için çift mikrofonlu, gürültü önleyici bir algoritmaya sahiptir. Başlıklardaki doğru oluşturan iki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltır, böylece birbirinizi net bir şekilde duyabilirsiniz. Her seferinde net bir iletişim kurun!

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık ucuyla gerçek konforun keyfini çıkarın.

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi ve güçlü 10 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.

        Taşınabilir şarj kutusu

        Bu USB-C şarj kutusu size gerçek gücü küçük boyutlarla sunar. En küçük cebe bile sığan bir kutudan tam bir gün dinleme imkanınız olur. Bu özellik, bu kulaklıkları gün boyunca hareket halinde olanlar için mükemmel hale getirir.

        Tam gün dinleme için 6 + 20 saat oynatma süresi

        Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün, bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. ANC kapalı ve ANC açıkken bir çift tam şarjlı kulaklıktan sırasıyla 6 veya 5 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Tam şarjlı bir kutu size sırayla ekstra 20 veya 16 saat verir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          10 mm
          Hassasiyet
          105 dB (1k Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          Hibrit
          Farkındalık modu
          Evet
          ANC mikrofonu
          4 mikrofon

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          • AAC
          • SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX4
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Tasarım

          Renk
          Gümüş
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Silikon

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          6 + 20 saat
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          5 + 16 saat
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (Dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          40 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (Dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          450 mAh
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10,26 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Kulaklık boyutları (GxDxY)
          3,3 x 2,1 x 2,3  cm
          Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
          6,2 x 3,8 x 2,9  cm
          Toplam ağırlık
          0,043  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          EAN
          48 95229 12900 9
          Derinlik
          3,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,125  kg
          Yükseklik
          17,2  cm
          Net ağırlık
          0,067  kg
          Dara ağırlığı
          0,058  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          2 48 95229 12900 3
          Brüt ağırlık
          0,516  kg
          Yükseklik
          11  cm
          Uzunluk
          16  cm
          Net ağırlık
          0,201  kg
          Dara ağırlığı
          0,315  kg
          Genişlik
          11,5  cm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          GTIN
          1 48 95229 12900 6
          Brüt ağırlık
          4,575  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          33,8  cm
          Net ağırlık
          1,608  kg
          Dara ağırlığı
          2,967  kg
          Genişlik
          24,5  cm

        • UPC

          UPC
          8 40063 20265 8

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