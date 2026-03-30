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  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
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  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
  • Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle

Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT3508WT/00

Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle
Her zaman çalışır! Bu true wireless gürültü önleyici kulaklıklar harika ses çıkarır ve rüzgar gürültüsünü azaltır. Hareket halindeyken müzik dinleyebilir ve net aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Şarj çantasını cebinize koyun ve güne hazırsınız.
Tüm avantajları görüntüleyin

Müzikten aramalara kadar, gün boyu sizinle

  • Doğal ses

  • Gürültü Önleme

  • Hareket halindeyken daha net çağrılar

  • Bluetooth LE Ses*

Daima müziğinizi duyun. Gürültü Önleme

Daima müziğinizi duyun. Gürültü Önleme

Gürültü önleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya çağrılarınıza odaklanabilirsiniz. Özelliği otomatik modda bırakabilir veya Philips Headphones uygulamasını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak ister misiniz? Farkındalık Modunu etkinleştirmek için kulaklıklardan birine dokunun.

Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Arama yaparken, özel bir mikrofon size ait sesi alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!

Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth*

Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth*

Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini* destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak size daha sağlam bir bağlantı ve fark edilir derecede daha iyi ses sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken ya da oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.