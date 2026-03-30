Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth*

Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini* destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak size daha sağlam bir bağlantı ve fark edilir derecede daha iyi ses sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken ya da oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.