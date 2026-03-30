2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT3508BK/00
Doğal ses
Gürültü Önleme
Hareket halindeyken daha net çağrılar
Bluetooth LE Ses*
Gürültü önleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya çağrılarınıza odaklanabilirsiniz. Özelliği otomatik modda bırakabilir veya Philips Headphones uygulamasını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak ister misiniz? Farkındalık Modunu etkinleştirmek için kulaklıklardan birine dokunun.
Arama yaparken, özel bir mikrofon size ait sesi alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!
Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini* destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak size daha sağlam bir bağlantı ve fark edilir derecede daha iyi ses sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken ya da oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.
Yorumlar
Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.