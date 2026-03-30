Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar.