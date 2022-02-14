Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi
Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi
Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi
Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi
Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Hokey sopası şeklinde tasarıma sahip bu kulaklık, kulak kanallarınıza tam oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Güçlü 10 mm sürücüler sayesinde zengin, canlı seslerin tadını çıkarabilirsiniz. Üç farklı boyda değiştirilebilir yumuşak silikon kulaklık ucu birlikte verilir.
ENC, çift mikrofon ve gürültü önleme algoritması sayesinde aramalarda mükemmel netlik sunar. İki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltarak birbirinizi net bir şekilde duymanızı sağlar. Bu True wireless kulaklıkla iletişimde kopukluk yaşamayın!
Bu cep boyu şarj kutusuyla her yerde müzik dinleyin! Tamamen şarj edilmiş kulaklık 6 saat oynatma süresi sunar ve tamamen şarj edilmiş kutu 20 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığı şarj kutusuna 15 dakika koymanız yeterlidir!
IPX5 derecesi sayesinde hava nasıl olursa olsun müzik dinleyebilirsiniz! Kulaklık suya karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur performansı etkilemez. Bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Daha fazla bas, daha az tiz. Tonlarınızı kendinize göre ayarlayın! Philips Headphones Uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziği kontrol edin. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır ses stillerini seçin.
Kulaklıktaki dokunmatik kontroller hayatınızı kolaylaştıracak. Bu kontrollerle müziği duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirebilirsiniz. Kulaklık eşleştirildikten sonra, şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanır.
Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
Ses
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
UPC
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