2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT3217WT/00
Zengin ses
Net arama kalitesi
IPX5 suya dayanıklı
26 saate kadar oynatma süresi
Hokey sopası şeklinde tasarıma sahip bu kulaklık, kulak kanallarınıza tam oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Güçlü 10 mm sürücüler sayesinde zengin, canlı seslerin tadını çıkarabilirsiniz. Üç farklı boyda değiştirilebilir yumuşak silikon kulaklık ucu birlikte verilir.
ENC, çift mikrofon ve gürültü önleme algoritması sayesinde aramalarda mükemmel netlik sunar. İki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltarak birbirinizi net bir şekilde duymanızı sağlar. Bu True wireless kulaklıkla iletişimde kopukluk yaşamayın!
Bu cep boyu şarj kutusuyla her yerde müzik dinleyin! Tamamen şarj edilmiş kulaklık 6 saat oynatma süresi sunar ve tamamen şarj edilmiş kutu 20 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığı şarj kutusuna 15 dakika koymanız yeterlidir!
Yorumlar