Ürün samsung cihazıma bağlı iken kulağımdan çıkartıp kutusuna koymama rağmen telefondan bağlantısı sonlanmıyor, şarj süresi çok iyi fakat cihazdan kontrol ettiğimde hep %100 yada %80 arasında gösteriyor ve ne zaman biteceğini bilemiyorum buda gereksiz şarj etme ihtiyacı doğurduğundan ürün ömrü azalıyor diye düşünüyorum. Sıkıntılı bi ürün değil fakat en gerekli özelliklerin atlanmış olduğunu düşünüyorum. İlk aldığım zamanlarda bu sıkıntılardan sadece şarj durumu belirgindi diğer sıkıntı yeni olmaya başladı o yüzden ne tavsiye ederim nede etmem