Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüleri sayesinde bu kulaklıklar, her hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. Su sıçramasına tamamen dayanıklı tasarımıyla terlemeniz sorun yaratmaz ve yağmur yağacak diye endişelenmeniz gerekmez.
Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 12 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.
Çok fazla arama mı yapıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır ve kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.
Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir.
Ses
Telekomünikasyon
Bağlantı
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