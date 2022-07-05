2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT2206GR/00
Kulağınıza tam oturan kulaklıklar
Son derece küçük şarj kutusu
IPX4 su koruması
18 saate kadar oynatma süresi
IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüleri sayesinde bu kulaklıklar, her hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. Su sıçramasına tamamen dayanıklı tasarımıyla terlemeniz sorun yaratmaz ve yağmur yağacak diye endişelenmeniz gerekmez.
Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 12 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Nonamee
05/07/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ne iyi ne kötü
Ürün samsung cihazıma bağlı iken kulağımdan çıkartıp kutusuna koymama rağmen telefondan bağlantısı sonlanmıyor, şarj süresi çok iyi fakat cihazdan kontrol ettiğimde hep %100 yada %80 arasında gösteriyor ve ne zaman biteceğini bilemiyorum buda gereksiz şarj etme ihtiyacı doğurduğundan ürün ömrü azalıyor diye düşünüyorum. Sıkıntılı bi ürün değil fakat en gerekli özelliklerin atlanmış olduğunu düşünüyorum. İlk aldığım zamanlarda bu sıkıntılardan sadece şarj durumu belirgindi diğer sıkıntı yeni olmaya başladı o yüzden ne tavsiye ederim nede etmem
Avantajlar
Şarj süresi, kulağı rahatsız etmeyen yapısı ve ses kalitesi
Dezavantajlar
Bağlantı ve telefon üzerindeki şarj süre bildirim sorunu
Bu değerlendirme TAT2206WT True Wireless Kulaklıklar için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAT2206WT True Wireless Kulaklıklar için yapılmıştır