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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT1207WT/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolayca taşıyın Kolayca taşıyın Kolayca taşıyın
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      True Wireless Kulaklıklar

      TAT1207WT/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolayca taşıyın

      Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Kolayca taşıyın

      Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün

      Kolayca taşıyın

      Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Kolayca taşıyın

      Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

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        Toplam:

        Kolayca taşıyın

        • Rahat uyum sunan kulaklıklar
        • Son derece küçük şarj kutusu
        • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
        • 18 saate kadar oynatma süresi

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçlarıyla gerçek konforun keyfini çıkarın.

        Son derece küçük USB-C şarj kutusu

        Bu son derece küçük kasa, gerçek gücü küçük boyutuna sığdırır. Tam şarjlı kulaklıklar size 6 saat oynatma süresi sağlar ve tam şarjlı kutu 12 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklıklarınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir!

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.

        Entegre kontroller. Kolay eşleştirme

        Kulaklıklardaki entegre kontroller, bir dokunuşla müziğinizi duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza ve telefonunuzun sesli yardımcısını uyandırmanıza olanak tanır. Kulaklıklar eşleştirildikten sonra, şarj kutusundan çıkardığınız anda telefonunuza yeniden bağlanır.

        Tek bir kulaklık kullanarak mono modda arama yapın

        Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          6 mm
          Hassasiyet
          97 dB (1k Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          3 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik
          Akustik sistem
          Açık

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mikrofon

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IPX4
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Düğme

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz
          Kullanım şıklığı
          Kulak içi

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          6 + 12  saat
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          40 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          280 mAh
          Konuşma süresi
          6 sa
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          7,8 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan uyumlu
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 200 mm
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Kulaklık boyutları (GxDxY)
          2,41 x 2,16 x 2,05  cm
          Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
          5,79 x 3,61 x 2,57  cm
          Toplam ağırlık
          0,034  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          EAN
          48 95229 12943 6
          Derinlik
          3  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          17,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,094  kg
          Net ağırlık
          0,058  kg
          Dara ağırlığı
          0,036  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          12
          GTIN
          1 48 95229 12943 3
          Yükseklik
          35,5  cm
          Genişlik
          22,2  cm
          Uzunluk
          22,2  cm
          Brüt ağırlık
          3.03  kg
          Dara ağırlığı
          2,334  kg
          Net ağırlık
          0,696  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          GTIN
          2 48 95229 12943 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20238 2

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