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  • Klasik cep radyosu
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  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
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  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu
  • Klasik cep radyosu

Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir Radyo

TAR1506/00

Klasik cep radyosu
Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Klasik cep radyosu

  • FM/MW

  • Analog ayarlı

  • Pille çalışır

Klasik tasarım. Kolay ayarlama

Bu son derece portatif FM/MW analog radyo, hareket halindeyken kolayca ayarlanır. Göstergeyi, frekans ölçeği boyunca kaydırmak için yan taraftaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir. Klasik stildeki büyük ayarlama penceresiyle istediğiniz frekansı yakaladığınızı kolayca görebilirsiniz.

Basit kontroller. Ayar düğmesiyle ses ve açma/kapama kontrolü

Bu küçük radyonun tek elle kullanımı kolaydır. Ses seviyesi ve açma/kapama, kullanışlı ayar düğmesiyle kolayca kontrol edilir. Kişisel dinleme deneyimi için kulaklık bağlantı noktası ve yan tarafta FM veya MW sinyalleri arasında geçiş yapmak için bir düğme bulunur.

Son derece portatif. Evde veya dışarıda kullanım için idealdir

Bu radyoyu cebinize atın ve haber programlarını, kaçırmak istemediğiniz maçları veya en sevdiğiniz sohbet programlarını gittiğiniz her yere götürün. 2 adet AAA pil, ses gücünü sağlarken; teleskopik anten, her zaman mümkün olan en iyi sinyali almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları