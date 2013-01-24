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Klasik cep radyosu
Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Klasik cep radyosu
Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Klasik cep radyosu
Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Klasik cep radyosu
Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu son derece portatif FM/MW analog radyo, hareket halindeyken kolayca ayarlanır. Göstergeyi, frekans ölçeği boyunca kaydırmak için yan taraftaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir. Klasik stildeki büyük ayarlama penceresiyle istediğiniz frekansı yakaladığınızı kolayca görebilirsiniz.
Bu küçük radyonun tek elle kullanımı kolaydır. Ses seviyesi ve açma/kapama, kullanışlı ayar düğmesiyle kolayca kontrol edilir. Kişisel dinleme deneyimi için kulaklık bağlantı noktası ve yan tarafta FM veya MW sinyalleri arasında geçiş yapmak için bir düğme bulunur.
Bu radyoyu cebinize atın ve haber programlarını, kaçırmak istemediğiniz maçları veya en sevdiğiniz sohbet programlarını gittiğiniz her yere götürün. 2 adet AAA pil, ses gücünü sağlarken; teleskopik anten, her zaman mümkün olan en iyi sinyali almanızı sağlar.
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