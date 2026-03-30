2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAR1506/00
FM/MW
Analog ayarlı
Pille çalışır
Bu son derece portatif FM/MW analog radyo, hareket halindeyken kolayca ayarlanır. Göstergeyi, frekans ölçeği boyunca kaydırmak için yan taraftaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir. Klasik stildeki büyük ayarlama penceresiyle istediğiniz frekansı yakaladığınızı kolayca görebilirsiniz.
Bu küçük radyonun tek elle kullanımı kolaydır. Ses seviyesi ve açma/kapama, kullanışlı ayar düğmesiyle kolayca kontrol edilir. Kişisel dinleme deneyimi için kulaklık bağlantı noktası ve yan tarafta FM veya MW sinyalleri arasında geçiş yapmak için bir düğme bulunur.
Bu radyoyu cebinize atın ve haber programlarını, kaçırmak istemediğiniz maçları veya en sevdiğiniz sohbet programlarını gittiğiniz her yere götürün. 2 adet AAA pil, ses gücünü sağlarken; teleskopik anten, her zaman mümkün olan en iyi sinyali almanızı sağlar.
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