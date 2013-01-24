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    Taşınabilir Radyo

    TAR1506/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Klasik cep radyosu Klasik cep radyosu Klasik cep radyosu
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      Taşınabilir Radyo

      TAR1506/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Klasik cep radyosu

      Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir Radyo

      Klasik cep radyosu

      Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Klasik cep radyosu

      Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir Radyo

      Klasik cep radyosu

      Bu son derece portatif FM/MW analog radyo ile tarzınızı gösterin. Kolay ayarlama ve net ses, ister bahçenizle ilgileniyor ister yürüyüş yapıyor olun, en sevdiğiniz programları takip etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Klasik cep radyosu

        • FM/MW
        • Analog ayarlı
        • Pille çalışır

        Klasik tasarım. Kolay ayarlama

        Bu son derece portatif FM/MW analog radyo, hareket halindeyken kolayca ayarlanır. Göstergeyi, frekans ölçeği boyunca kaydırmak için yan taraftaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir. Klasik stildeki büyük ayarlama penceresiyle istediğiniz frekansı yakaladığınızı kolayca görebilirsiniz.

        Basit kontroller. Ayar düğmesiyle ses ve açma/kapama kontrolü

        Bu küçük radyonun tek elle kullanımı kolaydır. Ses seviyesi ve açma/kapama, kullanışlı ayar düğmesiyle kolayca kontrol edilir. Kişisel dinleme deneyimi için kulaklık bağlantı noktası ve yan tarafta FM veya MW sinyalleri arasında geçiş yapmak için bir düğme bulunur.

        Son derece portatif. Evde veya dışarıda kullanım için idealdir

        Bu radyoyu cebinize atın ve haber programlarını, kaçırmak istemediğiniz maçları veya en sevdiğiniz sohbet programlarını gittiğiniz her yere götürün. 2 adet AAA pil, ses gücünü sağlarken; teleskopik anten, her zaman mümkün olan en iyi sinyali almanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW

        • Ses

          Çıkış gücü
          100 mW RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)

        • Güç

          Pil tipi
          AAA boyutu (LR3)
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          2

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          22  mm
          Ürün yüksekliği
          116,2  mm
          Ürün genişliği
          56  mm
          Ürün ağırlığı
          0,09  kg
          Ambalaj Derinliği
          37,3  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          156,2  mm
          Ambalaj Genişliği
          85  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,144  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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