Basit kontroller. Ayar düğmesiyle ses ve açma/kapama kontrolü

Bu küçük radyonun tek elle kullanımı kolaydır. Ses seviyesi ve açma/kapama, kullanışlı ayar düğmesiyle kolayca kontrol edilir. Kişisel dinleme deneyimi için kulaklık bağlantı noktası ve yan tarafta FM veya MW sinyalleri arasında geçiş yapmak için bir düğme bulunur.