Bas refleksli hoparlörler. Daha zengin kalın tonlar

Kitaplık tarzındaki bu hoparlörler woofer, tweeter ve bas refleksli bağlantı noktaları kombinasyonu sayesinde net ses ve iyi bas sunar. 60 W maksimum çıkış, her odayı sesle doldurur. Salon ve açık planlı yaşam alanları için idealdir.