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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Şarj için USB portlu
60 W, Ses girişi
Bu şık mikro sistem çalma listesi akışı gerçekleştirmenize, CD çalmanıza, DAB+ ve FM radyo dinlemenize olanak tanır. 20 ön ayarlı dijital radyo istasyonu ayarlayıcı kristal netliğinde sinyal alımı sunarken CD oynatıcı, MP3 CD'ler ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.
Kitaplık tarzındaki bu hoparlörler woofer, tweeter ve bas refleksli bağlantı noktaları kombinasyonu sayesinde net ses ve iyi bas sunar. 60 W maksimum çıkış, her odayı sesle doldurur. Salon ve açık planlı yaşam alanları için idealdir.
İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Dokulu ses kontrol kadranı, hoparlörleri kullanırken hoş bir analog hissi uyandırır. Ünitenin ön kısmında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.
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