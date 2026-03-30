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  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.
  • Şık görünüm. Zengin sesler.

Üretimden kaldırıldı

Mikro Müzik Sistemi

TAM4505/12

Şık görünüm. Zengin sesler.
Evde müzik dinleme deneyiminizi bu klasik görünümlü mikro sistemle zenginleştirin. Kristal netliğinde dijital DAB+/FM radyo kanallarını, müzikleri, podcast'leri ve CD'leri zengin 60 W gücünde sesle dinleyin. Dilerseniz diğer kaynakları USB veya ses girişi üzerinden bağlayabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Şık görünüm. Zengin sesler.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Şarj için USB portlu

  • 60 W, Ses girişi

Müziğin tadını çıkarın

Bu şık mikro sistem çalma listesi akışı gerçekleştirmenize, CD çalmanıza, DAB+ ve FM radyo dinlemenize olanak tanır. 20 ön ayarlı dijital radyo istasyonu ayarlayıcı kristal netliğinde sinyal alımı sunarken CD oynatıcı, MP3 CD'ler ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.

Bas refleksli hoparlörler. Daha zengin kalın tonlar

Kitaplık tarzındaki bu hoparlörler woofer, tweeter ve bas refleksli bağlantı noktaları kombinasyonu sayesinde net ses ve iyi bas sunar. 60 W maksimum çıkış, her odayı sesle doldurur. Salon ve açık planlı yaşam alanları için idealdir.

Klasik tasarım

İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Dokulu ses kontrol kadranı, hoparlörleri kullanırken hoş bir analog hissi uyandırır. Ünitenin ön kısmında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları