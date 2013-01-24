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    Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

    TAH9505BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel deneyim için tasarlandı Mükemmel deneyim için tasarlandı Mükemmel deneyim için tasarlandı
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      Bluetooth

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      TAH9505BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel deneyim için tasarlandı

      İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Mükemmel deneyim için tasarlandı

      İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Mükemmel deneyim için tasarlandı

      İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Mükemmel deneyim için tasarlandı

      İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

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        Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Mükemmel deneyim için tasarlandı

        • Gürültü Önleme Pro
        • 40 mm sürücüler
        Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstediğiniz yere odaklanın

        Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstediğiniz yere odaklanın

        Kendinizi şarkıya kaptırmak istediğinizde bu kablosuz kulaklıklar şarkının keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Sağ kulaklık başlığını kapatarak Farkındalık Modunu devreye sokabilir ve dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.

        Yuvarlak kulak üstü tasarım. Şık görünüm, harika ses

        Yuvarlak kulak üstü tasarım. Şık görünüm, harika ses

        Yuvarlak kulaklık başlığı özgün bir tasarım sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler derin bas, dengeli orta aralık ve muhteşem yüksek frekans sunar.

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Kulaklık uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

        27 saat oynatma süresi (ANC açık/kapalı)*

        27 saat oynatma süresi (ANC açık/kapalı)*

        ANC özelliği açık da olsa kapalı da olsa 27 saatlik oynatma süresi ve aynı net, ayrıntılı sesi sunar. 15 dakikalık hızlı şarj ile 5 saat oynatma süresi elde edersiniz. USB-C kablosu ile 4 saatte tamamen şarj olur.

        Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları. Dokunmatik kontroller

        Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları. Dokunmatik kontroller

        Kulaklık başlığı yastıkları ve kafa bandı uzun süreli müzik keyfi için idealdir. Sağ kulaklık başlığında müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC kontrolü için düğmeler bulunur. Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıklarını kolayca saklayabilirsiniz.

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu

        Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıklar sayesinde akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kabloyu yüksek çözünürlüklü ekipmana takabilirsiniz.

        Net arama sesi. Kesintisiz bağlantı

        Arama sesi kristal netliğindedir. Ayrıca aynı anda iki adet Bluetooth cihazını bağlamak mümkündür. Diz üstü bilgisayarınızdan podcast akışı yaparken bilgisayarınıza gelen bildirimleri duymak istiyorsanız idealdir. Android telefonlar için Google Hızlı Eşleşme özelliği bulunur.

        Tek dokunuşla eşleştirme: Google Fast Pair

        Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Ses kablosu
          evet
          Uçak adaptörü
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Akış Formatı: SBC
          • AAC
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil ömrü
          27 saat*
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          27  sa
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          27  sa
          Şarj süresi
          4  saat

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Frekans aralığı
          20 - 40.000 Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Hassasiyet
          103 dB (1K Hz)

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          1 48 95229 11191 9
          Brüt ağırlık
          2,6  kg
          Yükseklik
          25,1  cm
          Uzunluk
          22,3  cm
          Net ağırlık
          0,876  kg
          Dara ağırlığı
          1,724  kg
          Genişlik
          21,2  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11191 2
          Derinlik
          6,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,766  kg
          Yükseklik
          25,3  cm
          Net ağırlık
          0,292  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,474  kg
          Genişlik
          20,85  cm
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          18,92  cm
          Yükseklik
          9  cm
          Ağırlık
          0,25  kg
          Genişlik
          17,01  cm

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