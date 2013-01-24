27 saat oynatma süresi (ANC açık/kapalı)*

ANC özelliği açık da olsa kapalı da olsa 27 saatlik oynatma süresi ve aynı net, ayrıntılı sesi sunar. 15 dakikalık hızlı şarj ile 5 saat oynatma süresi elde edersiniz. USB-C kablosu ile 4 saatte tamamen şarj olur.