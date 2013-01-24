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İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel deneyim için tasarlandı
İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Mükemmel deneyim için tasarlandı
İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel deneyim için tasarlandı
İlham. Motivasyon. Konsantrasyon. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kendinizi şarkıya kaptırmak istediğinizde bu kablosuz kulaklıklar şarkının keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Sağ kulaklık başlığını kapatarak Farkındalık Modunu devreye sokabilir ve dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.
Yuvarlak kulaklık başlığı özgün bir tasarım sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler derin bas, dengeli orta aralık ve muhteşem yüksek frekans sunar.
Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Kulaklık uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
ANC özelliği açık da olsa kapalı da olsa 27 saatlik oynatma süresi ve aynı net, ayrıntılı sesi sunar. 15 dakikalık hızlı şarj ile 5 saat oynatma süresi elde edersiniz. USB-C kablosu ile 4 saatte tamamen şarj olur.
Kulaklık başlığı yastıkları ve kafa bandı uzun süreli müzik keyfi için idealdir. Sağ kulaklık başlığında müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC kontrolü için düğmeler bulunur. Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıklarını kolayca saklayabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıklar sayesinde akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kabloyu yüksek çözünürlüklü ekipmana takabilirsiniz.
Arama sesi kristal netliğindedir. Ayrıca aynı anda iki adet Bluetooth cihazını bağlamak mümkündür. Diz üstü bilgisayarınızdan podcast akışı yaparken bilgisayarınıza gelen bildirimleri duymak istiyorsanız idealdir. Android telefonlar için Google Hızlı Eşleşme özelliği bulunur.
Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.
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