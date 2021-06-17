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Üretimden kaldırıldı

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

TAH9505BK/00

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Mükemmel deneyim için tasarlandı
İlham. Motivasyon. Odaklanma. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tam Google Asistan entegrasyonu eller serbest şekilde daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel deneyim için tasarlandı

  • Gürültü Önleme Pro

  • Google Asistan entegrasyonu

  • Çok noktalı Bluetooth

  • Dokunmatik kontrol

Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstediğiniz yere odaklanın

Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstediğiniz yere odaklanın

Kendinizi şarkıya kaptırmak istediğinizde bu kablosuz kulaklıklar şarkının keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Sağ kulaklık başlığını kapatarak Farkındalık Modunu devreye sokabilir ve dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.

Yuvarlak kulak üstü tasarım. Şık görünüm, harika ses

Yuvarlak kulak üstü tasarım. Şık görünüm, harika ses

Yuvarlak kulaklık başlığı özgün bir tasarım sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler derin bas, dengeli orta aralık ve muhteşem yüksek frekans sunar.

Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

17/06/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel özellik yok.

Ürün gayet güzel, fakat kulaklık kısmı daha kaliteli olabilir ve ses artıtırıp azaltma olsaydı çok daha güzel olurdu... Kalitesi bana biraz düşük geldi

Avantajlar

Pratik

Dezavantajlar

Biraz daha sıkı olabilirdi kulaklık kısmı çok oynuyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAH9505BK Kulak üstü kablosuz kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAH9505BK Kulak üstü kablosuz kulaklıklar için yapılmıştır

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