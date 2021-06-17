2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Gürültü Önleme Pro
Google Asistan entegrasyonu
Çok noktalı Bluetooth
Dokunmatik kontrol
Kendinizi şarkıya kaptırmak istediğinizde bu kablosuz kulaklıklar şarkının keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Sağ kulaklık başlığını kapatarak Farkındalık Modunu devreye sokabilir ve dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.
Yuvarlak kulaklık başlığı özgün bir tasarım sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler derin bas, dengeli orta aralık ve muhteşem yüksek frekans sunar.
Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mem12
17/06/2021
Türkiye
Mükemmel özellik yok.
Ürün gayet güzel, fakat kulaklık kısmı daha kaliteli olabilir ve ses artıtırıp azaltma olsaydı çok daha güzel olurdu... Kalitesi bana biraz düşük geldi
Avantajlar
Pratik
Dezavantajlar
Biraz daha sıkı olabilirdi kulaklık kısmı çok oynuyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAH9505BK Kulak üstü kablosuz kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAH9505BK Kulak üstü kablosuz kulaklıklar için yapılmıştır
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