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Üretimden kaldırıldı

Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

TAH8505BK/00

1
| (1) Değerlendirme
Sessizliği kontrol edin
Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder
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kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklık

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  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

30 saat oynatma veya konuşma süresi (ANC açıkken 25 saat)

Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.

Aktif Gürültü Önleme (ANC). Kendinizi ritme bırakın

Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.

Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandı. Yumuşak kulak kapağı yastıkları

Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

04/08/2022

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Tasarım hatası var

[Employee of philipsglobal] Teknik özellikleri için olumsuz bir görüşüm olmamakla birlikte muadil ürünlerde dikişli olan kulak pedleri birleşim yerleri ve üst kısımdaki pedlerde kullanılan yapıştırıcı malzemenin bir süre sonra özelliğini yitirerek ayrılması ve kulaklığın kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu seviyedeki bir kulaklık için birleşim yerlerinin dikiş yerine yapıştırılmasının tasarım hatası olduğunu düşünmekle birlikte garanti kapsamında onarım yerine fiziksel kullanıcı hatası olarak reddedilmesi de ayrıca düşünülmesi gereken bir durumdur.

Bu değerlendirme TAH8505BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAH8505BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

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