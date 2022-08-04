[Employee of philipsglobal] Teknik özellikleri için olumsuz bir görüşüm olmamakla birlikte muadil ürünlerde dikişli olan kulak pedleri birleşim yerleri ve üst kısımdaki pedlerde kullanılan yapıştırıcı malzemenin bir süre sonra özelliğini yitirerek ayrılması ve kulaklığın kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu seviyedeki bir kulaklık için birleşim yerlerinin dikiş yerine yapıştırılmasının tasarım hatası olduğunu düşünmekle birlikte garanti kapsamında onarım yerine fiziksel kullanıcı hatası olarak reddedilmesi de ayrıca düşünülmesi gereken bir durumdur.