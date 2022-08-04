2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAH8505BK/00
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.
Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Zebercet
04/08/2022
Türkiye
Philips Çalışanı
Tasarım hatası var
[Employee of philipsglobal] Teknik özellikleri için olumsuz bir görüşüm olmamakla birlikte muadil ürünlerde dikişli olan kulak pedleri birleşim yerleri ve üst kısımdaki pedlerde kullanılan yapıştırıcı malzemenin bir süre sonra özelliğini yitirerek ayrılması ve kulaklığın kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu seviyedeki bir kulaklık için birleşim yerlerinin dikiş yerine yapıştırılmasının tasarım hatası olduğunu düşünmekle birlikte garanti kapsamında onarım yerine fiziksel kullanıcı hatası olarak reddedilmesi de ayrıca düşünülmesi gereken bir durumdur.
Bu değerlendirme TAH8505BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAH8505BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
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