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    Kablosuz Kulaklık

    TAH6506BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her an. Her gün. Her an. Her gün. Her an. Her gün.
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      Bluetooth
    • Play Pause

      Kablosuz Kulaklık

      TAH6506BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her an. Her gün.

      Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Her an. Her gün.

      Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her an. Her gün.

      Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Her an. Her gün.

      Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

        Kablosuz Kulaklık

        Toplam:

        Her an. Her gün.

        • Aktif Gürültü Önleme
        • İnce ve hafif
        • Çok noktalı eşleme
        Müziğinize odaklanır. Aktif Gürültü Önleme

        Müziğinize odaklanır. Aktif Gürültü Önleme

        Hareket halindeyken gürültüyü azaltmak mı istiyorsunuz? Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların kulak kapaklarındaki dahili mikrofonlar, duymak istemediğiniz motor gürültüsünü filtreler. Böylece sevdiğiniz şarkıları özgürce dinleyebilirsiniz.

        Çok noktalı Bluetooth bağlantısı. Daha iyi çalışın

        Çok noktalı Bluetooth bağlantısı. Daha iyi çalışın

        İş gününüzü kolaylaştırın. Bu kablosuz kulaklık, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir ve telefonunuzdaki aramaları yanıtlayabilirsiniz.

        İnce kulak üstü tasarım. Farklı görünümler

        Oval kulak kapakları ve ince çerçeve, farklı bir tarz sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. 32 mm'lik sürücüler derin bas ve net, ayrıntılı ses sunar.

        30 saat oynatma süresi. Aktif Gürültü Önleme ile 25

        Tek şarjla 30 saatlik oynatma süresi (Aktif Gürültü Önleme etkinken 25 saat) sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklık, tüm gün yanınızda. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra güce mi ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra 2 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Entegre kontroller. Net aramalar

        Kulak kapaklarındaki düğmeler ve kadran sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Aramaların sesi kristal netliğindedir. Ayrıca kulaklığınızı aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.

        Kolay saklama. Düz ve kompakt katlanabilen tasarım

        Kulak kapakları dönerek, kulaklığın ofis çekmecesinde rahatça saklamak için ideal şekilde katlanmasını sağlar. Dilerseniz düz ve içe doğru katlayarak, birlikte verilen yumuşak çantaya kolayca sığabilen kompakt bir form oluşturabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Hassasiyet
          112 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          FB
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC mikrofonu
          2 mikrofon

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mikrofon

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Desteklenen codec
          SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çıkarılabilir kablo
          Evet
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet
          Kulaklık soketi
          3,5 mm

        • Kullanılabilirlik

          Kontrol türü
          Düğme
          Otomatik kapatma
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Katlanabilen tasarım
          Düz/İçe
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak üstü
          Kulaklık başlığı tipi
          Arkası kapalı
          Kulak kaplini malzemesi
          Sentetik deri

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          30 sa.
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          25 saat
          Konuşma süresi
          30 sa.
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          300 mAh
          Şarj süresi
          2
          Hızlı şarj süresi
          2 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          1 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          7,08 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan

        • Aksesuarlar

          Ses kablosu
          3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
          Taşıma çantası
          1 adet Yumuşak çanta
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          20,5
          Genişlik
          15,5
          Yükseklik
          24
          Brüt ağırlık
          1,086
          Net ağırlık
          0,435
          Dara ağırlığı
          0,651
          GTIN
          1 48 95229 11759 1

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          22,5
          Genişlik
          18,5
          Derinlik
          4,5
          Brüt ağırlık
          0,293
          Net ağırlık
          0,145
          Dara ağırlığı
          0,148
          EAN
          48 95229 11759 4

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          19
          Genişlik
          16,5
          Derinlik
          3,8
          Ağırlık
          0,145

        • UPC

          UPC
          8 40063 20195 8

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