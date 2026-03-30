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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAH6506BK/00
Aktif Gürültü Önleme
İnce ve hafif
Çok noktalı eşleme
Hareket halindeyken gürültüyü azaltmak mı istiyorsunuz? Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların kulak kapaklarındaki dahili mikrofonlar, duymak istemediğiniz motor gürültüsünü filtreler. Böylece sevdiğiniz şarkıları özgürce dinleyebilirsiniz.
Oval kulak kapakları ve ince çerçeve, farklı bir tarz sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. 32 mm'lik sürücüler derin bas ve net, ayrıntılı ses sunar.
İş gününüzü kolaylaştırın. Bu kablosuz kulaklık, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir ve telefonunuzdaki aramaları yanıtlayabilirsiniz.
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