Her an. Her gün.
Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her an. Her gün.
Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her an. Her gün.
Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her an. Her gün.
Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Toplam:
Hareket halindeyken gürültüyü azaltmak mı istiyorsunuz? Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların kulak kapaklarındaki dahili mikrofonlar, duymak istemediğiniz motor gürültüsünü filtreler. Böylece sevdiğiniz şarkıları özgürce dinleyebilirsiniz.
İş gününüzü kolaylaştırın. Bu kablosuz kulaklık, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir ve telefonunuzdaki aramaları yanıtlayabilirsiniz.
Oval kulak kapakları ve ince çerçeve, farklı bir tarz sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. 32 mm'lik sürücüler derin bas ve net, ayrıntılı ses sunar.
Tek şarjla 30 saatlik oynatma süresi (Aktif Gürültü Önleme etkinken 25 saat) sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklık, tüm gün yanınızda. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra güce mi ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra 2 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Kulak kapaklarındaki düğmeler ve kadran sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Aramaların sesi kristal netliğindedir. Ayrıca kulaklığınızı aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.
Kulak kapakları dönerek, kulaklığın ofis çekmecesinde rahatça saklamak için ideal şekilde katlanmasını sağlar. Dilerseniz düz ve içe doğru katlayarak, birlikte verilen yumuşak çantaya kolayca sığabilen kompakt bir form oluşturabilirsiniz.
Ses
ANC özellikleri
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
UPC
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