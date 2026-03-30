Her an. Her gün.

Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.