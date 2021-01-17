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Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

TAE4105BK/00

5
| (20) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor
Baslar kendini gösteriyor
Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!
Tüm avantajları görüntüleyin

Baslar kendini gösteriyor

  • 10 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • Siyah

Güçlü bas. Net ses

Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz ne anlamı kaldı? Bu kulaklık, 10 mm neodimyum sürücüleri sayesinde güçlü, çarpıcı baslar ve kulağınıza tam oturarak rahat bir dinleme deneyimi sunar.

Müziğinizin keyfini çıkarırken konfordan ödün vermeyin

Oval akustik tüp ve 3 farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.

Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

Gelen aramayı kabul edin. Oynatma listenizi duraklatın. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Açılı konektör sayesinde kulaklığınız akıllı telefonunuza bağlı kalır ve üstün kullanım rahatlığı sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

20

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

17/01/2021

Türkiye

Türkiye

Rahat ve kullanışlı

Ses kalitesi ve bas harika. Kulak içine tam oturuyor ve hiç rahatsız etmiyor çok rahat ve kullanışlı bir model. Kesinlikle öneririm güzel bir kulaklık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

17/01/2021

Türkiye

Türkiye

Ses netliği mükenmel

Ürünün ses performansı çok iyi ortam sesinin karşı tarafa gitmesini engelliyor başarılı tavsiye derim.

Avantajlar

Ses

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

fıyat performans

ozellıkle muzik deneyimim için philips marka kulaklıklar uzun yıllardır tercihim olmustur eskı kulaklıgım kullanım omrunu tamamladıgı ıcın bu urunu aldım kullanan ve referans olan arkadasımın da onerısıyle iyi ki de almışım .. bundan sonra da philips le devam..

Avantajlar

temiz ses

Dezavantajlar

memnunum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları