2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAE1205BK/00
8 mm sürücülü/arkası kapalı
Rahatça uyum
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Muhteşem pasif gürültü yalıtımı
IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar. Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları ile kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.
Bu kulaklıkta, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar bulunur. Düz kulaklık kablosu dolaşmayı engeller. Kulaklığı çantanızdan veya cebinizden çıkardığınızda oynatma listenizi dinlemeye başlamak için kablo düğümü çözmek zorunda kalmazsınız.
3.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
Servet54
27/04/2022
Türkiye
Spor kulaklık,,
Uzun şarj ve berrak bir ses kalitesi 10 numara 5 yıldız Bi ürün,,
Avantajlar
Uzun süre dayanan batarya
Dezavantajlar
Ambalaj içinde kablo katları uzun süre düzelmiyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır
srdar35
18/07/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
tae1205
ses kalitesi guzel batarya suresi cok iyi ama kablo boyu cok kisa basinizi saga sola cevirince kulaktan dusuyor bu yuzden kendi fikrim tavsiye etmem
Avantajlar
malesef avantaj goremedim
Dezavantajlar
kablo boyu
Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır