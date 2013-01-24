Güvenli, esnek, rahat

Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar. Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları ile kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.