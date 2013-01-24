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Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar. Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları ile kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.
Bu kulaklıkta, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar bulunur. Düz kulaklık kablosu dolaşmayı engeller. Kulaklığı çantanızdan veya cebinizden çıkardığınızda oynatma listenizi dinlemeye başlamak için kablo düğümü çözmek zorunda kalmazsınız.
Akıllı telefonunuza dokunmadan aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.
8 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses sunar. USB-C ile 2 saat şarj ederek 7 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Tasarım
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