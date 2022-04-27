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  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
  • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık

TAE1205BK/00

3.5
| (2) İncelemeler
Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

  • 8 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Rahatça uyum

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

  • Muhteşem pasif gürültü yalıtımı

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

Güvenli, esnek, rahat

Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar. Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları ile kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.

Mıknatıslı kulaklıklar. Düz, dolaşmayan kablo

Bu kulaklıkta, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar bulunur. Düz kulaklık kablosu dolaşmayı engeller. Kulaklığı çantanızdan veya cebinizden çıkardığınızda oynatma listenizi dinlemeye başlamak için kablo düğümü çözmek zorunda kalmazsınız.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
1

27/04/2022

Türkiye

Türkiye

Spor kulaklık,,

Uzun şarj ve berrak bir ses kalitesi 10 numara 5 yıldız Bi ürün,,

Avantajlar

Uzun süre dayanan batarya

Dezavantajlar

Ambalaj içinde kablo katları uzun süre düzelmiyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır

18/07/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

tae1205

ses kalitesi guzel batarya suresi cok iyi ama kablo boyu cok kisa basinizi saga sola cevirince kulaktan dusuyor bu yuzden kendi fikrim tavsiye etmem

Avantajlar

malesef avantaj goremedim

Dezavantajlar

kablo boyu

Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAE1205BK Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları