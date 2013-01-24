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    Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık

    TAE1205BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın
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      Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık

      TAE1205BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

      Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık

      Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

      Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

      Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık

      Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

      Müziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel ses, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulak içi kablosuz kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablolar karışmadan müziğin tadını çıkarın

        • 8 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        Güvenli, esnek, rahat

        Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar. Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları ile kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.

        Mıknatıslı kulaklıklar. Düz, dolaşmayan kablo

        Bu kulaklıkta, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar bulunur. Düz kulaklık kablosu dolaşmayı engeller. Kulaklığı çantanızdan veya cebinizden çıkardığınızda oynatma listenizi dinlemeye başlamak için kablo düğümü çözmek zorunda kalmazsınız.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

        Akıllı telefonunuza dokunmadan aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.

        7 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

        8 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses sunar. USB-C ile 2 saat şarj ederek 7 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazlarını otomatik olarak bulun

        Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          8 mm
          Diyafram
          PET
          Tip
          dinamik
          Hassasiyet
          108,5  dB

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB-C kablosu

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Müzik çalma süresi
          7  saat

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          GTIN
          1 48 95229 11031 8
          Brüt ağırlık
          1,876  kg
          Yükseklik
          12,8  cm
          Uzunluk
          19  cm
          Net ağırlık
          1,296  kg
          Dara ağırlığı
          0,58  kg
          Genişlik
          11,2  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11031 1
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,064  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,054  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          9,6  cm

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          61,8  cm
          Derinlik
          0  cm
          Yükseklik
          2,25  cm
          Ağırlık
          0,035  kg
          Genişlik
          1,4  cm

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