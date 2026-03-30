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  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
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  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı
  • Antrenmanınızın olmazsa olmazı

Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAA5508BK/00

2 Ödüller

Antrenmanınızın olmazsa olmazı
İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Antrenmanınızın olmazsa olmazı

  • Ayrıntılı, doğal ses

  • Gürültü Engelleyici Pro

  • Hareket halindeyken daha net çağrılar

  • Güvenilir kulak içi uyum

Özgürce deneyimleyin. Gürültü Engelleyici Pro

Özgürce deneyimleyin. Gürültü Engelleyici Pro

Spor salonu yoğun mu? Park rüzgarlı mı? Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızlı bir şekilde tepki verir. Kalabalık yolların kenarında koşuyorsanız Farkındalık Modunu etkinleştirmek ve dışarıdan gelen sesleri duymak için bir kulaklığa dokunabilirsiniz.

Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Arama yaparken, özel bir mikrofon size ait sesi alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!

Güvenilir kulak içi uyum. Hareket sırasında kulaklıkları kaybetmeyin

Güvenilir kulak içi uyum. Hareket sırasında kulaklıkları kaybetmeyin

Nasıl hareket ettiğiniz fark etmeksizin bu kulaklıklar sabit kalır. Silikon kulaklık uçları, kulaklıkların kulaklarınızda kalmasına yardımcı olan ve kulaklıkları terli ellerle tutmayı kolaylaştıran dokulu kavrama desenine sahiptir. Işığı yansıtan kulaklık yüzeyi geceleri görünürlük sağlamaya yardımcı olabilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.