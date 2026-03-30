Özgürce deneyimleyin. Gürültü Engelleyici Pro

Spor salonu yoğun mu? Park rüzgarlı mı? Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızlı bir şekilde tepki verir. Kalabalık yolların kenarında koşuyorsanız Farkındalık Modunu etkinleştirmek ve dışarıdan gelen sesleri duymak için bir kulaklığa dokunabilirsiniz.