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    True Wireless Kulaklıklar

    TAA5508BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Antrenmanınızın olmazsa olmazı Antrenmanınızın olmazsa olmazı Antrenmanınızın olmazsa olmazı
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAA5508BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Antrenmanınızın olmazsa olmazı

      İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Antrenmanınızın olmazsa olmazı

      İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün

      Antrenmanınızın olmazsa olmazı

      İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Antrenmanınızın olmazsa olmazı

      İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

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        Toplam:

        Antrenmanınızın olmazsa olmazı

        • Ayrıntılı, doğal ses
        • Gürültü Engelleyici Pro
        • Hareket halindeyken daha net çağrılar
        • Güvenilir kulak içi uyum
        Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası

        Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası

        Sizi harekete geçirecek ritimlere kapılın! Grafen kaplı sürücüler ışıltılı yüksek ve önemli düşük sesleri üretirken zengin baslarla ayrıntılı, enerjik bir ses elde edersiniz. Hem iOS hem de Android'de enerjinizi yüksek tutmak için ihtiyacınız olan derin etkinin keyfini çıkarın.

        Özgürce deneyimleyin. Gürültü Engelleyici Pro

        Özgürce deneyimleyin. Gürültü Engelleyici Pro

        Spor salonu yoğun mu? Park rüzgarlı mı? Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızlı bir şekilde tepki verir. Kalabalık yolların kenarında koşuyorsanız Farkındalık Modunu etkinleştirmek ve dışarıdan gelen sesleri duymak için bir kulaklığa dokunabilirsiniz.

        Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

        Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

        Arama yaparken, özel bir mikrofon size ait sesi alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!

        Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth

        Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth

        Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak size daha sağlam bir bağlantı ve fark edilir derecede daha iyi ses sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken veya oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.

        Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı

        Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı

        IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.

        Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

        Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

        Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak küçük şarj kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları yerine yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 5 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.

        Güvenilir kulak içi uyum. Hareket sırasında kulaklıkları kaybetmeyin

        Nasıl hareket ettiğiniz fark etmeksizin bu kulaklıklar sabit kalır. Silikon kulaklık uçları, kulaklıkların kulaklarınızda kalmasına yardımcı olan ve kulaklıkları terli ellerle tutmayı kolaylaştıran dokulu kavrama desenine sahiptir. Işığı yansıtan kulaklık yüzeyi geceleri görünürlük sağlamaya yardımcı olabilir.

        Philips Headphones uygulaması. Gürültü engelleme özelliğini ve daha fazlasını kontrol edin

        Gürültü önleme özelliğini özelleştirmek, otomatik rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kapatmak ve Farkındalık Modunu kullanırken şeffaflık seviyesini ayarlamak için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz. Ekolayzer ile seslerinize ince ayar yapmanın yanı sıra kulaklığınızın yazılımını uygulama aracılığıyla güncel tutabilirsiniz.

        Çok noktalı, dokunmatik kulaklık kontrolleri ve sesli asistanlar

        Çok noktalı Bluetooth, aynı anda iki cihaza bağlanmanızı sağlar: Bir telefondan yayın yapmak ve akıllı saatinizden egzersiz uyarıları almak için idealdir. Kulaklıktaki dokunmatik kontroller aramaları, müzik çalmayı ve daha fazlasını yapmanızı sağlar. Siri ve Google Asistan desteklenir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          8 mm
          Hassasiyet
          110 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          Grafen kaplamalı

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          Otomatik rüzgar gürültüsü önleme
          Evet

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          Yapay zeka algoritması

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,3
          Desteklenen codec
          • AAC
          • SBC
          • LC3
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX5
          Kontrol türü
          Touch
          TWS için mono modu
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Silikon
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          7 + 21 sa
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          8 + 23 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (Dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          53 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (Dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          600 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 5 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10,1 g

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan desteği
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 200 mm
          Diğerleri
          1 adet boyun kordonu
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Kulaklık boyutları (GxDxY)
          2,00 x 2,57 x 2,14  cm
          Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
          5,49 x 2,90 x 4,15  cm
          Toplam ağırlık
          0,045  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          13,02  cm
          Genişlik
          11,4  cm
          Derinlik
          5,37  cm
          Brüt ağırlık
          0,132  kg
          Net ağırlık
          0,075  kg
          Dara ağırlığı
          0,057  kg
          EAN
          48 95229 13147 7

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          34,3  cm
          Genişlik
          29,8  cm
          Yükseklik
          30,6  cm
          Brüt ağırlık
          4,544  kg
          Net ağırlık
          1,8  kg
          Dara ağırlığı
          2,744  kg
          GTIN
          1 48 95229 13147 4

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          16,2  cm
          Genişlik
          14  cm
          Yükseklik
          13,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,49  kg
          Net ağırlık
          0,225  kg
          Dara ağırlığı
          0,265  kg
          GTIN
          2 48 95229 13147 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20307 5

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