Antrenmanınızın olmazsa olmazı
İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Antrenmanınızın olmazsa olmazı
İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün
Antrenmanınızın olmazsa olmazı
İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Antrenmanınızın olmazsa olmazı
İster spor salonunda ister sokakta olun, bu gürültü engelleme özellikli true wireless spor kulaklıkları sizi hareket etme konusunda motive edecek! Müzik ve podcast'leri kusursuz bir şekilde dinlemenin yanı sıra spora ara verip arama yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşır. Güvenilir kulak içi uyum, kulaklıkları yerinde tutar. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Sizi harekete geçirecek ritimlere kapılın! Grafen kaplı sürücüler ışıltılı yüksek ve önemli düşük sesleri üretirken zengin baslarla ayrıntılı, enerjik bir ses elde edersiniz. Hem iOS hem de Android'de enerjinizi yüksek tutmak için ihtiyacınız olan derin etkinin keyfini çıkarın.
Spor salonu yoğun mu? Park rüzgarlı mı? Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızlı bir şekilde tepki verir. Kalabalık yolların kenarında koşuyorsanız Farkındalık Modunu etkinleştirmek ve dışarıdan gelen sesleri duymak için bir kulaklığa dokunabilirsiniz.
Arama yaparken, özel bir mikrofon size ait sesi alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!
Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak size daha sağlam bir bağlantı ve fark edilir derecede daha iyi ses sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken veya oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.
IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.
Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak küçük şarj kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları yerine yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 5 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.
Nasıl hareket ettiğiniz fark etmeksizin bu kulaklıklar sabit kalır. Silikon kulaklık uçları, kulaklıkların kulaklarınızda kalmasına yardımcı olan ve kulaklıkları terli ellerle tutmayı kolaylaştıran dokulu kavrama desenine sahiptir. Işığı yansıtan kulaklık yüzeyi geceleri görünürlük sağlamaya yardımcı olabilir.
Gürültü önleme özelliğini özelleştirmek, otomatik rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kapatmak ve Farkındalık Modunu kullanırken şeffaflık seviyesini ayarlamak için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz. Ekolayzer ile seslerinize ince ayar yapmanın yanı sıra kulaklığınızın yazılımını uygulama aracılığıyla güncel tutabilirsiniz.
Çok noktalı Bluetooth, aynı anda iki cihaza bağlanmanızı sağlar: Bir telefondan yayın yapmak ve akıllı saatinizden egzersiz uyarıları almak için idealdir. Kulaklıktaki dokunmatik kontroller aramaları, müzik çalmayı ve daha fazlasını yapmanızı sağlar. Siri ve Google Asistan desteklenir.
Ses
ANC özellikleri
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
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Ambalaj boyutları
Dış Karton
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