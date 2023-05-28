Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth

Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak size daha sağlam bir bağlantı ve fark edilir derecede daha iyi ses sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken veya oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.