2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA5508BK/00
Ayrıntılı, doğal ses
Gürültü Engelleyici Pro
Hareket halindeyken daha net çağrılar
Güvenilir kulak içi uyum
Spor salonu yoğun mu? Park rüzgarlı mı? Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızlı bir şekilde tepki verir. Kalabalık yolların kenarında koşuyorsanız Farkındalık Modunu etkinleştirmek ve dışarıdan gelen sesleri duymak için bir kulaklığa dokunabilirsiniz.
Arama yaparken, özel bir mikrofon size ait sesi alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!
Nasıl hareket ettiğiniz fark etmeksizin bu kulaklıklar sabit kalır. Silikon kulaklık uçları, kulaklıkların kulaklarınızda kalmasına yardımcı olan ve kulaklıkları terli ellerle tutmayı kolaylaştıran dokulu kavrama desenine sahiptir. Işığı yansıtan kulaklık yüzeyi geceleri görünürlük sağlamaya yardımcı olabilir.
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Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.