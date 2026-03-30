2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA5205BK/00
Esnek çift yönlü tasarım
20 saatlik oynatma süresi
Net aramalar. Mono modu
IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı
6 mm sürücüler net bir ses ve güçlü bir bas sunar. Gününüzü sizi harekete geçiren en beğendiğiniz oynatma listeleri, podcast'ler ve daha fazlası ile geçirin.
Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi şekilde olursa olsun kulağınızdan düşmez.
İster parkta koşu yaparken, ister yüksek yoğunlukta aralıklı antrenman yaparken takın, kulak kancası tasarımıyla rahat ve güvenlidir. Üç farklı silikon kulaklık ucu ile birlikte gelir ve egzersiz yapmadığınız anlarda kulak kancaları çıkarılabilir.
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