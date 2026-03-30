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Üretimden kaldırıldı

Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

TAA5205BK/00

Her zaman istediğiniz uyum
Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her zaman istediğiniz uyum

  • Esnek çift yönlü tasarım

  • 20 saatlik oynatma süresi

  • Net aramalar. Mono modu

  • IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

Egzersizleriniz için tasarlandı. Güne hazır

Egzersizleriniz için tasarlandı. Güne hazır

6 mm sürücüler net bir ses ve güçlü bir bas sunar. Gününüzü sizi harekete geçiren en beğendiğiniz oynatma listeleri, podcast'ler ve daha fazlası ile geçirin.

IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi şekilde olursa olsun kulağınızdan düşmez.

Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı. İstediğiniz tarz için

Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı. İstediğiniz tarz için

İster parkta koşu yaparken, ister yüksek yoğunlukta aralıklı antrenman yaparken takın, kulak kancası tasarımıyla rahat ve güvenlidir. Üç farklı silikon kulaklık ucu ile birlikte gelir ve egzersiz yapmadığınız anlarda kulak kancaları çıkarılabilir.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları