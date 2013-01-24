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Her zaman istediğiniz uyum
Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman istediğiniz uyum
Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Her zaman istediğiniz uyum
Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman istediğiniz uyum
Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Kulak içi kablosuz spor kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
6 mm sürücüler net bir ses ve güçlü bir bas sunar. Gününüzü sizi harekete geçiren en beğendiğiniz oynatma listeleri, podcast'ler ve daha fazlası ile geçirin.
Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi şekilde olursa olsun kulağınızdan düşmez.
İster parkta koşu yaparken, ister yüksek yoğunlukta aralıklı antrenman yaparken takın, kulak kancası tasarımıyla rahat ve güvenlidir. Üç farklı silikon kulaklık ucu ile birlikte gelir ve egzersiz yapmadığınız anlarda kulak kancaları çıkarılabilir.
İsterseniz her ikisini, isterseniz birini takın. Mono modu sayesinde tek kulaklık ile birlikte konuşabilirsiniz ve hiçbir kelimeyi kaçırmadan kulaklıklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Uzun görüşmeler için idealdir.
Sabit Bluetooth bağlantısı sayesinde kulaklıklarınız şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Her kulaklıkta bulunan kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.
Tam dolu şarj kutusu 15 saat oynatma süresi sunar. Tek şarj ile 5 saat oynatma süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Dahili USB-C kablosu ile kutuyu 2 saatte tam şarj edersiniz.
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