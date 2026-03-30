IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi şekilde olursa olsun kulağınızdan düşmez.