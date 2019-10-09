Kablosuz kullanım ve taşıma rahatlığı

Avucunuza kolayca sığan, çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz bu şık ve kullanışlı dizüstü bilgisayar faresi kablosuz bağlantıyla çalışır ve birçok yüzeyde kullanıma olanak tanıyan optik sensöre sahiptir.