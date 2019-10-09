2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SPK7413/00
Kablosuz kullanım ve taşıma rahatlığı
Avucunuza kolayca sığan, çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz bu şık ve kullanışlı dizüstü bilgisayar faresi kablosuz bağlantıyla çalışır ve birçok yüzeyde kullanıma olanak tanıyan optik sensöre sahiptir.
4 düğme
2,4 GHz Kablosuz
Optik Sensör
Havalı alüminyum alaşım görünümü
Kablosuz tasarım kolay bağlantı özelliğiyle ve sizi dolaşan kablolardan kurtararak hayatınızı kolaylaştırır.
Yorumlar