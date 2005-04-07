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    SJM3705/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın
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      Jel muhafaza

      SJM3705/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın

      Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jel muhafaza

      iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın

      Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Tüm faydaları görün

      iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın

      Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jel muhafaza

      iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın

      Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Tüm faydaları görün

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        iPod'unuzu saklayın, koruyun ve yanınızda taşıyın

        • iPod için

        Rahat tasarım tam olarak uygundur

        Bu son derece hafif tasarım iPod'unuza tam olarak uygundur ve kontrollere ideal erişim sunar.

        Kontrollere, portlara ve ekrana kolay erişin

        Tüm kontrollere, portlara ve ekranlara kolay erişim, iPod'unuzun özelliklerini kolayca kontrol etmenizi ve görmenizi sağlar.

        Koruyucu tasarım, çizilmelere karşı korur

        Bu son derece hafif silikon çanta çizilmelere ve normal aşınmalara karşı koruma sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          00 26616 02409 4
          Miktar
          1
          Uzunluk
          23,5  cm
          Genişlik
          16,5  cm
          Yükseklik
          2,2  cm
          Brüt Ağırlık
          0,086  kg

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          1 00 26616 02409 1
          Miktar
          4
          Uzunluk
          243  mm
          Genişlik
          173  mm
          Yükseklik
          105  mm
          Brüt Ağırlık
          0,545  kg
          Dara Ağırlığı
          0,2  kg
          Net Ağırlık
          0,345  kg

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          2 00 26616 02409 8
          Miktar
          24
          Uzunluk
          356  mm
          Genişlik
          253  mm
          Yükseklik
          330  mm
          Brüt Ağırlık
          2,568  kg
          Dara Ağırlığı
          0,5  kg
          Net Ağırlık
          2,068  kg

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