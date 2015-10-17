taşıması kolay, ayarlanabilir olması büyük bir avantaj, yıkanabilir olması çok güzel. çok üstün bir ses kalitesi yok ama boyutuna ve tasarım amacına(sportif kullanım) göre tatmin edici. kablosu diğer kulaklıklara göre hakikaten sağlam. ancak satın almadan önce muhakkak denemenizi tavsiye ederim çünkü kulaklığı deneyen bazı arkadaşlarımın kulağına hiç bir şekilde oturmadı, sizin de başınıza gelebilir.