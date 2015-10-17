2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sportif kullanıma uygun
Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla hafif ve tere dayanıklı SHQ3200, tüm antrenmanlarınıza motivasyonunuzu kaybetmeden odaklanmanıza olanak sağlar. Sizi motive eden mükemmel sesi duymasanız, kulağınızda olduğunu bile hissedemezsiniz.
ActionFit
Turuncu - Gri
Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit kulaklıklar hem güvenli hem de rahat olan tam uyumu sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza asın ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak oturması için yukarı veya aşağı kaydırın. Şimdi her türlü egzersizi veya araziyi fethetmek için her şeyinizi hazırdır. Kulaklıklarınız ne olursa olsun kulağınızda kalır.
Egzersiz temposuna girmenizi sağlayacak sağlam bir ritimden daha iyi bir şey yoktur. ActionFit kulaklıklarla, ritimleriniz her türlü rutini artıracak muhteşem derinlik ve dinamik basla güçlendirilerek bir üst seviyeye çıkmanızı sağlar.
4.4
5 üzerinden
8
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
kkky
17/10/2015
Türkiye
mükemmel değil de ne
Terden dolayı zart zurt çıkmayan, üstüne üstlük verdiği kaliteli basslarla ve dışarıdan ses geçirmeyişiyle müziği hissettiren başka bir kulaklık bu fiyata bulmak imkansız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır
cabbar
05/02/2015
Türkiye
spor ıcın ıdeal
gercekten hosuma gıden bır urun ozellık de tasarımı kosu bandın da dıger urunler cıkıyor du ama kulaga oturdugu ıcın sıkıntı olmuyor ses konusun da ben de aynıyım az cıkıyor ama guzel bı urun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır
Bass
07/10/2013
Türkiye
Gerçek Ses
Tasarımı sayesinde kulağa dışardan ses gelmesini engelliyor. Bass ı da çok tatmin edici. Philips kalitesi ortada.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır