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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

ActionFitSpor kulak kancalı kulaklık

SHQ3200/10

4.4

| (8) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor

Sportif kullanıma uygun

Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla hafif ve tere dayanıklı SHQ3200, tüm antrenmanlarınıza motivasyonunuzu kaybetmeden odaklanmanıza olanak sağlar. Sizi motive eden mükemmel sesi duymasanız, kulağınızda olduğunu bile hissedemezsiniz.

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Mükemmel oturma için ayarlanabilir kulak kancası

Sportif kullanıma uygun

  • ActionFit

  • Turuncu - Gri

Mükemmel oturma için patentli ayarlanabilir kulak kancası

Mükemmel oturma için patentli ayarlanabilir kulak kancası

Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit kulaklıklar hem güvenli hem de rahat olan tam uyumu sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza asın ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak oturması için yukarı veya aşağı kaydırın. Şimdi her türlü egzersizi veya araziyi fethetmek için her şeyinizi hazırdır. Kulaklıklarınız ne olursa olsun kulağınızda kalır.

Kabloda yansıtıcı durdurma kapağı

Kabloda yansıtıcı durdurma kapağı

Motivasyonunuzu artırmak için güçlü bas

Motivasyonunuzu artırmak için güçlü bas

Egzersiz temposuna girmenizi sağlayacak sağlam bir ritimden daha iyi bir şey yoktur. ActionFit kulaklıklarla, ritimleriniz her türlü rutini artıracak muhteşem derinlik ve dinamik basla güçlendirilerek bir üst seviyeye çıkmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

8

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

17/10/2015

Türkiye

Türkiye

mükemmel değil de ne

Terden dolayı zart zurt çıkmayan, üstüne üstlük verdiği kaliteli basslarla ve dışarıdan ses geçirmeyişiyle müziği hissettiren başka bir kulaklık bu fiyata bulmak imkansız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır

05/02/2015

Türkiye

Türkiye

spor ıcın ıdeal

gercekten hosuma gıden bır urun ozellık de tasarımı kosu bandın da dıger urunler cıkıyor du ama kulaga oturdugu ıcın sıkıntı olmuyor ses konusun da ben de aynıyım az cıkıyor ama guzel bı urun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır

07/10/2013

Türkiye

Türkiye

Gerçek Ses

Tasarımı sayesinde kulağa dışardan ses gelmesini engelliyor. Bass ı da çok tatmin edici. Philips kalitesi ortada.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones için yapılmıştır

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