2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHP2500/00
Kablo üzeri ses seviye kontrolü
Kulak üstü
Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Ekstra uzun 6 m kabloyu kullanarak kulaklığı TV'ye veya bir ses cihazına bağlayabilirsiniz.
3.0
5 üzerinden
6
İncelemeler
Deneyimci
10/02/2017
Türkiye
Uzaktan tv seyretmek için ideal
6m kablosuyla oturduğunuz yerden Tv seyredebilirsiniz. Ses kalitesi istenilen düzeyde. Ben yeterli buldum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
kabus
25/12/2015
Türkiye
GAYET KULLANIŞLI BİR ÜRÜN................
HARİKA SES ÇIKIŞI VAR TAVSİYE EDERİM........................................................................................................................
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Viyan21
30/04/2020
Türkiye
Kalite kokuyor
Çok iyi bir ses kalitesine sahip ve cok dayanıklı buldum
Avantajlar
Ses kalitesi çok iyi tv uyumlu olması ayrıca bir güzel
Dezavantajlar
Farklı renk secenekleri olabilirdi ve tasarımında düzelmeler olabilir
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır