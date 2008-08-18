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    TV kulaklığı

    SHP2500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Stereo TV kulaklığı Stereo TV kulaklığı Stereo TV kulaklığı
      -{discount-value}

      TV kulaklığı

      SHP2500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Stereo TV kulaklığı

      Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV kulaklığı

      Stereo TV kulaklığı

      Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

      Stereo TV kulaklığı

      Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV kulaklığı

      Stereo TV kulaklığı

      Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

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        TV kulaklığı

        TV kulaklığı

        Toplam:

        Stereo TV kulaklığı

        TV için

        • Kablo üzeri ses seviye kontrolü
        • Kulak üstü

        Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

        Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Uzaktan TV izlemeniz için ideal uzunluk

        Ekstra uzun 6 m kabloyu kullanarak kulaklığı TV'ye veya bir ses cihazına bağlayabilirsiniz.

        Ses seviyesi ayarını kolaylaştıran kablo üzeri ses seviye kontrolü

        Ses kaynağı birimine gitmenize gerek kalmaksızın ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlayın.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          Mylar dome
          Akustik sistem
          kapalı
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Ses bobini
          bakır
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          95  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Frekans tepkisi
          9 - 23 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          6  m
          Konektör
          3,5 ve 6,3  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          evet

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          3,11  kg
          Yükseklik
          22,2  cm
          Uzunluk
          40,5  cm
          Net ağırlık
          2,74  kg
          Dara ağırlığı
          0,37  kg
          Genişlik
          33,3  cm
          EAN
          87 10895 95737 3
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          14,68  kg
          Yükseklik
          47,2  cm
          Uzunluk
          69,4  cm
          Net ağırlık
          7,152  kg
          Dara ağırlığı
          7,528  kg
          Genişlik
          43,3  cm
          EAN
          87 10895 95738 0
          Ambalaj sayısı
          24

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          10,9  cm
          Brüt ağırlık
          0,457  kg
          Yükseklik
          24  cm
          Net ağırlık
          0,298  kg
          Dara ağırlığı
          0,159  kg
          Genişlik
          19,9  cm
          EAN
          87 10895 94587 5
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

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