Stereo TV kulaklığı
Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Stereo TV kulaklığı
Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün
Stereo TV kulaklığı
Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Stereo TV kulaklığı
Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün
TV kulaklığı
Toplam:
Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Ekstra uzun 6 m kabloyu kullanarak kulaklığı TV'ye veya bir ses cihazına bağlayabilirsiniz.
Ses kaynağı birimine gitmenize gerek kalmaksızın ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlayın.
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları