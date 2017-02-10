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  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı
  • Stereo TV kulaklığı

Üretimden kaldırıldı

TV kulaklığı

SHP2500/00

3
| (6) İncelemeler
Stereo TV kulaklığı
Hi-fi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

TV için

Stereo TV kulaklığı

  • Kablo üzeri ses seviye kontrolü

  • Kulak üstü

Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

Uzaktan TV izlemeniz için ideal uzunluk

Ekstra uzun 6 m kabloyu kullanarak kulaklığı TV'ye veya bir ses cihazına bağlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

6

İncelemeler

5
1

10/02/2017

Türkiye

Türkiye

Uzaktan tv seyretmek için ideal

6m kablosuyla oturduğunuz yerden Tv seyredebilirsiniz. Ses kalitesi istenilen düzeyde. Ben yeterli buldum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

25/12/2015

Türkiye

Türkiye

GAYET KULLANIŞLI BİR ÜRÜN................

HARİKA SES ÇIKIŞI VAR TAVSİYE EDERİM........................................................................................................................

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

30/04/2020

Türkiye

Türkiye

Kalite kokuyor

Çok iyi bir ses kalitesine sahip ve cok dayanıklı buldum

Avantajlar

Ses kalitesi çok iyi tv uyumlu olması ayrıca bir güzel

Dezavantajlar

Farklı renk secenekleri olabilirdi ve tasarımında düzelmeler olabilir

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları