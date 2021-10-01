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Üretimden kaldırıldı

Stereo Kulaklık

SHP1900/10

4.8
| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Hafif ve konforlu
Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme
Tüm avantajları görüntüleyin

Hafif ve konforlu

  • Kulak üstü

  • Siyah

2 m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

Tam boy kulaklıklar dış sesleri tamamen engeller

Her baş boyutuna uyan tamamen ayarlanabilir baş bandı

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

01/10/2021

Türkiye

Türkiye

Philips tabi kii

2 tane eskittim bu üründen. Şu an bendeki SBCHP195 çok eski modeli. Artık üretimde yok, yenileri var. Jak kısmı temassızlık yapıyor artık. Şimdi 3.sünü alacağım. Ama hala süper kalite ses.

Dezavantajlar

kulaklık kılıfları terletiyor.

Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır

27/12/2019

Türkiye

Türkiye

bakın burası çok önemli

bakın burası çok önemli ürün 40mm sürücüye sahip. sesler basslar harika. bir teknoloji markette deneyerek almıştım.beğenerek aldım ve beğenerek kullanıyorum. çok hafif. diğer kulaklıklar arasında kalitesi hemen farkediliyor. eksiler: ses yalıtımı olmaması. kulak pedi çok çabuk yıpranıyor ve pul pul dökülüyor. çareyi pedleri ters çevirip takmakta buldum. yazın acayip terletiyor. mikrofonu yok. pedler çıkartılıp yıkanabiliyor.

Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır

07/02/2018

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ses

Ürünü yıllarca kafemde kullandim gercekten cok kaliteli ve rahat ses kalitesi de cok iyi ancak cocuklar kablosunu kemiriyorlar diye cok sikinti cektim philip bu kulakliga ipli kablo yaparsa satislari 2 kat artacaktir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır

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