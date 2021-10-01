2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kulak üstü
Siyah
Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.
4.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
adım serap
01/10/2021
Türkiye
Philips tabi kii
2 tane eskittim bu üründen. Şu an bendeki SBCHP195 çok eski modeli. Artık üretimde yok, yenileri var. Jak kısmı temassızlık yapıyor artık. Şimdi 3.sünü alacağım. Ama hala süper kalite ses.
Dezavantajlar
kulaklık kılıfları terletiyor.
Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır
bir dost
27/12/2019
Türkiye
bakın burası çok önemli
bakın burası çok önemli ürün 40mm sürücüye sahip. sesler basslar harika. bir teknoloji markette deneyerek almıştım.beğenerek aldım ve beğenerek kullanıyorum. çok hafif. diğer kulaklıklar arasında kalitesi hemen farkediliyor. eksiler: ses yalıtımı olmaması. kulak pedi çok çabuk yıpranıyor ve pul pul dökülüyor. çareyi pedleri ters çevirip takmakta buldum. yazın acayip terletiyor. mikrofonu yok. pedler çıkartılıp yıkanabiliyor.
Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır
Platinum
07/02/2018
Türkiye
Kaliteli ses
Ürünü yıllarca kafemde kullandim gercekten cok kaliteli ve rahat ses kalitesi de cok iyi ancak cocuklar kablosunu kemiriyorlar diye cok sikinti cektim philip bu kulakliga ipli kablo yaparsa satislari 2 kat artacaktir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP1900 Stereo Kulaklık için yapılmıştır