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    Stereo Kulaklık

    SHP1900/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hafif ve konforlu Hafif ve konforlu Hafif ve konforlu
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      Stereo Kulaklık

      SHP1900/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Hafif ve konforlu

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

      Stereo Kulaklık

      Hafif ve konforlu

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

      Hafif ve konforlu

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

      Stereo Kulaklık

      Hafif ve konforlu

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

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        Stereo Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hafif ve konforlu

        • Kulak üstü
        • Siyah

        2 m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          98 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          Tek taraflı
          Kablo uzunluğu
          2 m
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Kablo tipi
          Bakır

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