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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHL5005/00

2
| (7) İncelemeler
Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor.
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İstediğiniz yere gidin!

Müzik aşkı için

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

Uzun süre kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak yastıkları

Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

7

İncelemeler

5
2

17/11/2019

Türkiye

Türkiye

ürün ses iyi

ürün çok güze ses veriyor ancak 8 ayda 3 defa tamire gönderdim philips markası ve servisine herzaman günim Tam

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

09/01/2019

Türkiye

Türkiye

İYİ SAYILIR

dışarıya fazla ses veriyor ve kulağınızı uzun kullanımlarda acıtıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

26/08/2018

Türkiye

Türkiye

Bası çok kötü

Ses kalitesi olarak iyi ama bası çok kötü çıkıyor.

Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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