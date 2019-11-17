2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHL5005/00
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Düz katlama
Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak yastıkları
Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır
Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık
2.0
5 üzerinden
7
İncelemeler
BEYLERBEYİ
17/11/2019
Türkiye
ürün ses iyi
ürün çok güze ses veriyor ancak 8 ayda 3 defa tamire gönderdim philips markası ve servisine herzaman günim Tam
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
foooooof
09/01/2019
Türkiye
İYİ SAYILIR
dışarıya fazla ses veriyor ve kulağınızı uzun kullanımlarda acıtıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
XeatoNNN
26/08/2018
Türkiye
Bası çok kötü
Ses kalitesi olarak iyi ama bası çok kötü çıkıyor.
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır