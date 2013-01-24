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    Kulaklıklar

    SHL5000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik aşkı için Müzik aşkı için Müzik aşkı için
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      Kulaklıklar

      SHL5000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulaklıklar

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulaklıklar

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

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        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama

        Uzun süre kullanım için yumuşak kulak tamponları

        Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak tamponları.

        Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

        Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

        Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

        Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

        Saf müzik keyfi için gürültü yalıtımı

        Kulağınızı akıllı bir biçimde kaplayan yumuşak tamponlar, ortam gürültüsünü engeller.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Başınıza esnek bir şekilde oturması için çelik yaydan kafa bandı

        İnce paslanmaz çelikten kafa bandı, hafif ancak aynı zamanda esnektir, böylelikle başınıza bir ağırlık yüklemeden güvenli bir şekilde yerleşir.

        32 mm hoparlör sürücüleri ile mükemmel ses ve derin bas performansı

        32 mm hoparlör sürücüleri ile mükemmel ses ve derin bas performansı

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          9 - 24.000  Hz
          Empedans
          24 Ohm
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          104 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,68  kg
          Brüt ağırlık
          1,499  lb
          GTIN
          1 48 95185 62365 5
          Yükseklik
          8  inç
          Yükseklik
          20,4  cm
          Uzunluk
          9,8  inç
          Uzunluk
          24,9  cm
          Net ağırlık
          0,357  kg
          Net ağırlık
          0,787  lb
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,323  kg
          Dara ağırlığı
          0,712  lb
          Genişlik
          5  inç
          Genişlik
          12,8  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Derinlik
          3,6  cm
          Derinlik
          1,4  inç
          EAN
          48 95185 62365 8
          Brüt ağırlık
          0,169  kg
          Brüt ağırlık
          0,373  lb
          Yükseklik
          22,5  cm
          Yükseklik
          8,9  inç
          Net ağırlık
          0.263  lb
          Net ağırlık
          0,119  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,11  lb
          Dara ağırlığı
          0,05  kg
          Genişlik
          6,8  inç
          Genişlik
          17,2  cm

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