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Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün
Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün
Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak tamponları.
Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır
Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık
Kulağınızı akıllı bir biçimde kaplayan yumuşak tamponlar, ortam gürültüsünü engeller.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
İnce paslanmaz çelikten kafa bandı, hafif ancak aynı zamanda esnektir, böylelikle başınıza bir ağırlık yüklemeden güvenli bir şekilde yerleşir.
32 mm hoparlör sürücüleri ile mükemmel ses ve derin bas performansı
Ses
Bağlantı
Dış Karton
Ambalaj boyutları