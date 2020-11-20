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Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHL5000/00

3.8
| (6) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

İstediğiniz yere gidin!

Müzik aşkı için

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

  • Düz katlama

Uzun süre kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak yastıkları

Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

6

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

20/11/2020

Türkiye

Türkiye

muazzameten

üniverstede yurttra müzik dinlemek için almıştım ayrıca şehirler arası otobüslerde de dinliyordum bu kulaklık tam bir fiyat performans ürünü vatan bilgisayardan 2017 yılında 60 tl ye almıştım şuan yıl 2020 kasım ve kulaklık ilk günki gibi kırılmadı bozulmadı sesler tatmin edici net ve baslar aynı şekilde gayet güçlü çıkıyor kulaklığın mikrofonu olmaması ve kulak yastıklarının biraz daha geniş olamaması eksikleri ...

Avantajlar

ucuz dayanıklı haifi kullanışlı

Dezavantajlar

kalitesiz malzeme küçük kulak yastıkları

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır

27/05/2020

Türkiye

Türkiye

F/P olarak en iyi kulaklık

2 senedir kullanıyorum. Ses frekans aralığı ve 24ohm değerlerde telefon ve pcden müzik dinlemek için muazzam bir kulaklık. Fiyat olarak çok ucuz bir kulaklık ve tatmin edicidir. Tavsiye ederim

Avantajlar

Fiyat performans kalitesi yüksek

Dezavantajlar

Kulaklık bandının plastiği gıcırdıyor ve 1 saatten sonra kulağı çok ısıtıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır

11/01/2013

Türkiye

Türkiye

müzikkk

bu kulaklıklar bir harika dostum. benim gibi hayatınız otobüste geçiyorsa ideal bir seçim olacak <3

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5000 Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL5000 Headband headphones için yapılmıştır

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