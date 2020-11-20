2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Düz katlama
Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak yastıkları
Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır
Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık
3.8
5 üzerinden
6
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
huzursaçan rhm
20/11/2020
Türkiye
muazzameten
üniverstede yurttra müzik dinlemek için almıştım ayrıca şehirler arası otobüslerde de dinliyordum bu kulaklık tam bir fiyat performans ürünü vatan bilgisayardan 2017 yılında 60 tl ye almıştım şuan yıl 2020 kasım ve kulaklık ilk günki gibi kırılmadı bozulmadı sesler tatmin edici net ve baslar aynı şekilde gayet güçlü çıkıyor kulaklığın mikrofonu olmaması ve kulak yastıklarının biraz daha geniş olamaması eksikleri ...
Avantajlar
ucuz dayanıklı haifi kullanışlı
Dezavantajlar
kalitesiz malzeme küçük kulak yastıkları
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır
Arcfah
27/05/2020
Türkiye
F/P olarak en iyi kulaklık
2 senedir kullanıyorum. Ses frekans aralığı ve 24ohm değerlerde telefon ve pcden müzik dinlemek için muazzam bir kulaklık. Fiyat olarak çok ucuz bir kulaklık ve tatmin edicidir. Tavsiye ederim
Avantajlar
Fiyat performans kalitesi yüksek
Dezavantajlar
Kulaklık bandının plastiği gıcırdıyor ve 1 saatten sonra kulağı çok ısıtıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5000 Kulaklıklar için yapılmıştır
marilynmanson
11/01/2013
Türkiye
müzikkk
bu kulaklıklar bir harika dostum. benim gibi hayatınız otobüste geçiyorsa ideal bir seçim olacak <3
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5000 Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5000 Headband headphones için yapılmıştır