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Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

SHE3905GD/00

5
| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Zengin bas
Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Oval ses tüpü sayesinde müzik ve çağrılar daha kaliteli olur

Zengin bas

  • Gold

Kulağa tam oturması için 3 boy yumuşak silikon kulaklık kapağı

Kulağa tam oturması için 3 boy yumuşak silikon kulaklık kapağı

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş için kablo üstü mikrofon ve kontrol düğmesi

Müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş için kablo üstü mikrofon ve kontrol düğmesi

Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Güçlü ses ve zengin bas için kompakt ama etkili hoparlörler

Güçlü ses ve zengin bas için kompakt ama etkili hoparlörler

Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

29/05/2016

Türkiye

Türkiye

Kulaklık Çok Hoş

3905 kodlu kulaklıgı 05/12/2015 tarihinde aldım Diger Kulaklıgımın aldıgım tarihini hatırlamıyorum onun koduda 3595 ikiside gerçekten çok hoşuma gitti hatta bir iki kaç arkadaşıma tavsiye ettim .

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3905BL In ear headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3905BL In ear headphones with mic için yapılmıştır

05/04/2016

Türkiye

Türkiye

Her şey harika ama renk...

Resimdeki renkle orjinal kulaklığın renginin alakası yok. Orjinal üründe goldun tonu resimdeki kadar canlı değil. Ama onun dışında her şey çok iyi!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3905GD In ear headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3905GD In ear headphones with mic için yapılmıştır

27/11/2015

Türkiye

Türkiye

philips'den şaşma

Kaliteli ve sağlam kulaklık istiyorsan philips'den şaşma

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3905BK In ear headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3905BK In ear headphones with mic için yapılmıştır

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