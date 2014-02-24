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    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    SHE3905BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zengin bas Zengin bas Zengin bas
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      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      SHE3905BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Zengin bas

      Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Zengin bas

      Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Zengin bas

      Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Zengin bas

      Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Toplam:

        Zengin bas

        Oval ses tüpü sayesinde müzik ve çağrılar daha kaliteli olur

        • Siyah
        Kulağa tam oturması için 3 boy yumuşak silikon kulaklık kapağı

        Kulağa tam oturması için 3 boy yumuşak silikon kulaklık kapağı

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

        Müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş için kablo üstü mikrofon ve kontrol düğmesi

        Müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş için kablo üstü mikrofon ve kontrol düğmesi

        Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Güçlü ses ve zengin bas için kompakt ama etkili hoparlörler

        Güçlü ses ve zengin bas için kompakt ama etkili hoparlörler

        Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

        Dayanıklılık ve sağlam tutuş için dokulu gerilim önleyici

        Dokulu gerilim önleyici, kulaklık kablosu ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Empedans
          16  ohm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Bağlantı

          Kablo tipi
          Bakır
          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          1,3  cm
          Yükseklik
          2,1  cm
          Derinlik
          1,3  cm
          Ağırlık
          0,012  kg

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          3,2  cm
          Net ağırlık
          0,012  kg
          Brüt ağırlık
          0,0355  kg
          Dara ağırlığı
          0,0235  kg
          EAN
          69 23410 72922 1
          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte

        • Dış Karton

          Uzunluk
          38  cm
          Genişlik
          21  cm
          Yükseklik
          15  cm
          Net ağırlık
          0,288  kg
          Brüt ağırlık
          1,296  kg
          Dara ağırlığı
          1,008  kg
          GTIN
          1 69 23410 72922 8
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Uzunluk
          17,9  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Net ağırlık
          0,036  kg
          Brüt ağırlık
          0,132  kg
          Dara ağırlığı
          0,096  kg
          GTIN
          2 69 23410 72922 5
          Ambalaj sayısı
          3

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