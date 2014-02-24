Zengin bas
Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas
Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Zengin bas
Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas
Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
Dokulu gerilim önleyici, kulaklık kablosu ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
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