2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Siyah
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Yasin0754
29/05/2016
Türkiye
Kulaklık Çok Hoş
3905 kodlu kulaklıgı 05/12/2015 tarihinde aldım Diger Kulaklıgımın aldıgım tarihini hatırlamıyorum onun koduda 3595 ikiside gerçekten çok hoşuma gitti hatta bir iki kaç arkadaşıma tavsiye ettim .
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3905BL In ear headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3905BL In ear headphones with mic için yapılmıştır
Oğuz02
05/04/2016
Türkiye
Her şey harika ama renk...
Resimdeki renkle orjinal kulaklığın renginin alakası yok. Orjinal üründe goldun tonu resimdeki kadar canlı değil. Ama onun dışında her şey çok iyi!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3905GD In ear headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3905GD In ear headphones with mic için yapılmıştır
atacan
27/11/2015
Türkiye
philips'den şaşma
Kaliteli ve sağlam kulaklık istiyorsan philips'den şaşma
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3905BK In ear headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3905BK In ear headphones with mic için yapılmıştır