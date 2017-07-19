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  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHE3700BL/00

3
| (1) Değerlendirme
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Vakum metal kaplı koruma ile kompakt tasarım

Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir

Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.

Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
2
1

19/07/2017

Türkiye

Türkiye

Idare eder ama bi jbl degil

sesleri guzel veriyor ama az sesi bluetooth oldugu icin galiba

Bu değerlendirme SHE3700LB Kulaklıklar için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE3700LB Kulaklıklar için yapılmıştır

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