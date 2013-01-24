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    Kulaklıklar

    SHE3700BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
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      Kulaklıklar

      SHE3700BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
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      Kulaklıklar

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Kulaklıklar

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

        Vakum metal kaplı koruma ile kompakt tasarım

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir

        Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

        Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

        Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          Kulaklık uçları: 3 boy; S, M, L

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          11 - 22.000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Tip
          Dinamik
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,125  kg
          GTIN
          2 69 25970 70912 9
          Yükseklik
          6  cm
          Uzunluk
          18,1  cm
          Net ağırlık
          0,036  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,089  kg
          Genişlik
          8,1  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,127  kg
          GTIN
          1 69 25970 70912 2
          Yükseklik
          13,9  cm
          Uzunluk
          37,5  cm
          Net ağırlık
          0,288  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,839  kg
          Genişlik
          17,9  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Derinlik
          2,7  cm
          EAN
          69 25970 70912 5
          Brüt ağırlık
          0,026  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,012  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,014  kg
          Genişlik
          5  cm

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