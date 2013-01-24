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Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
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