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  • Bas Vent
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  • Bas Vent
  • Bas Vent
  • Bas Vent
  • Bas Vent

Üretimden kaldırıldı

Kulak İçi Kulaklıklar

SHE1350/00

3.6
| (5) İncelemeler
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

daha güçlü bir ses için

Bas Vent

  • 14,8 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

14,8 mm hoparlör sürücüsü konforlu kullanım sunar

Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

1

27/12/2017

Türkiye

Türkiye

Philips Kalitesi

Ürünü uzun yıllar önce satın aldım. Çantamın içinde tesadüfen buldum ve hala piyasadaki çoğu kulaklığa göre çok iyi ses verebiliyor. Alındığı fiyatla kıyaslandığında bu kadar uzun ömürlü olması şaşırtıcı. Yalnızca uzun kullanımlarda, plastiği kulağınızı acıtabiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

09/02/2015

Türkiye

Türkiye

Kesinlikle Alınmalı

Buna ucuz deyip hiçbir şey beklemiyorsanız yanılıyorsunuz. Sunduğu fiyata göre performansı muhteşem. Kablosu gayet uzun, 1 metre. Sesleri gayet iyi veriyor. Dışarıdan pek fazla duyulmuyor (Sesi full açmadıkça). Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

uzun ömürlü

ürün fiyatına göre harika uzun ömürlü ve dayanıklı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

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