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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE1350/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bas Vent Bas Vent Bas Vent
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE1350/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bas Vent

        daha güçlü bir ses için

        • 14,8 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        14,8 mm hoparlör sürücüsü konforlu kullanım sunar

        Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1  m

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,552  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Uzunluk
          20,6  cm
          Net ağırlık
          0,264  kg
          Dara ağırlığı
          0,288  kg
          Genişlik
          12  cm
          EAN
          87 12581 33603 5
          Ambalaj sayısı
          24

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,58  kg
          Yükseklik
          21  cm
          Uzunluk
          43  cm
          Net ağırlık
          1,056  kg
          Dara ağırlığı
          1,524  kg
          Genişlik
          25  cm
          EAN
          87 12581 33604 2
          Ambalaj sayısı
          96

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,02  kg
          Yükseklik
          11,6  cm
          Net ağırlık
          0,011  kg
          Dara ağırlığı
          0,009  kg
          Genişlik
          8,4  cm
          EAN
          87 12581 33602 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          14,8  mm

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          13,5 cm*3,2 cm*17,5 cm
          Ağırlık
          0,011  kg

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