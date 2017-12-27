2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE1350/00
14,8 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
3.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
utkukk
27/12/2017
Türkiye
Philips Kalitesi
Ürünü uzun yıllar önce satın aldım. Çantamın içinde tesadüfen buldum ve hala piyasadaki çoğu kulaklığa göre çok iyi ses verebiliyor. Alındığı fiyatla kıyaslandığında bu kadar uzun ömürlü olması şaşırtıcı. Yalnızca uzun kullanımlarda, plastiği kulağınızı acıtabiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
ozanndo
09/02/2015
Türkiye
Kesinlikle Alınmalı
Buna ucuz deyip hiçbir şey beklemiyorsanız yanılıyorsunuz. Sunduğu fiyata göre performansı muhteşem. Kablosu gayet uzun, 1 metre. Sesleri gayet iyi veriyor. Dışarıdan pek fazla duyulmuyor (Sesi full açmadıkça). Kesinlikle tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Nevzat
04/12/2013
Türkiye
uzun ömürlü
ürün fiyatına göre harika uzun ömürlü ve dayanıklı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1350 Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır