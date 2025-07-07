Size mükemmel TV sesi sunmak için tasarlanmış kablosuz kulak üstü kulaklıklarla keyfinize bakın. TV'nize sabit bir dijital bağlantı sağlar ve 25 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Kimseyi rahatsız etmeden izlemek için mükemmel bir seçenek.
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TV kulaklığı
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Kristal netliğinde TV sesi, size özel
Güvenilir dijital bağlantı
Konforlu uyum ve 30 m menzil
25 saat çalma süresi
Değiştirilebilir pil
Kurulumu ve kullanımı kolay
Bu kablosuz TV kulaklığının kurulumu o kadar kolay ki, patlamış mısır patlamadan izlemeye hazır olabilirsiniz! Ürünle birlikte verilen 3,5 mm'lik kabloyu kullanarak taban ünitesini TV'nize bağlayın. Kulaklık taban ünitesiyle önceden eşleştirilmiş olarak gelir. Kulaklık başlığındaki düğmelerle ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.
Hiçbir anı kaçırmazsınız. Taban ünitesiyle stabil dijital bağlantı
Bu TV kulaklığı, taban ünitesinden sinyal almak için dijital 2,4 G bağlantı kullanır, böylece yakınlarda başkaları akıllı cihazlar veya radyolar kullanıyorsa parazit nedeniyle bağlantınız kesintiye uğramaz. Atıştırmalık almak için mutfağa bile gidebilirsiniz; 30 m menzil sayesinde olanları duymaya devam edersiniz.
Uzun süre izlemeye uygun mükemmel ses ve rahat uyum
32 mm'lik büyük sürücüler, konuşmayı ve ses efektlerini eksiksiz bir şekilde duymanızı ve film/dizi müziklerinin zengin ve doyurucu olmasını sağlayan net ses sunar. İster film izleyin, ister bir dizinin son sezonunu bitirin. Çift katmanlı kafa bandında bulunan iç bant, başınıza mükemmel şekilde uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir; kulaklık başlıkları ise yumuşak ve konforludur.
25 saat çalma süresi. Değiştirilebilir, şarj edilebilir pil
Bu TV kulaklığı tam şarj ile 25 saate kadar çalma süresi sunarken 15 dakikalık bir hızlı şarj ile 4 saat daha çalma süresi elde edersiniz. Kulaklık USB-C ile şarj edilir ve 3 saatte tam şarj olur; ayrıca pil, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde kolayca değiştirilebilir.
Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
Bu TV kulaklığındaki sürücüler, derin bas ve net yüksek frekanslarla sıcak, doğal ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. İster film ister dizi izliyor olun, net konuşma ve ayrıntılı ses efektlerinin keyfini çıkarırken zengin bas, aksiyon sahnelerine heyecan katar.
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