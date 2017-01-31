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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB5500BK/00

4

| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

Kablosuz, net ve güçlü bas

Philips Bluetooth bağlantı özellikli kablosuz kulaklık, ses kalitesinde düşüş yaşamadan kabloları ortadan kaldırır. Yumuşak yastıklı kulaklık başlıkları ve uzun pil ömrü ile saatlerce müzik dinleyin ve görüşme yapın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kalite kaybı yaşamadan kablolardan kurtulun

Kablosuz, net ve güçlü bas

  • 32 mm sürücülü/yarı kapalı

  • Kulak üstü

Güçlü, net bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler

Güçlü, net bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler

Ayarlanabilir kulaklık modüller ve baş bandı herkese uygundur

Ayarlanabilir kulaklık modüller ve baş bandı herkese uygundur

Her zaman başınıza uyacak şekilde tasarlanan ayarlanabilir kulaklık modüllerini taktığınızı hissetmezsiniz.

Hareket özgürlüğü için Bluetooth teknolojisi

Hareket özgürlüğü için Bluetooth teknolojisi

Kristal netliğinde kablosuz müzik eğlencesi için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

31/01/2017

Türkiye

Türkiye

Çok iyi!

Ürünü 4 aydır kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim özellikle bu fiyata göre çok iyi!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır

14/01/2016

Türkiye

Türkiye

harika

Harika bir ürün. Müzik dinlemek ve telefon görüşmesi için ideal. Pil süresi yeterli. Ortalama bir kullanıcı için cihaz eşleştirme gayet kolay. Ev içerisinde mesafe olarak hiç bir sorun yaşamadım. Ancak biraz daha kaliteli malzeme kullanılabilirdi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır

15/08/2015

Türkiye

Türkiye

Harika...

Daha önce tüm pahalı firmaların kulaklıklarını kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim;bu cihaz en az ismi duyulmuş diğer firmaların en kaliteli kulaklıklarından daha kaliteli...Vuruşlar net,tizler kaliteli,ses yalıtımı ve dahili mikrofon da cabası.Tek sıkıntısı oldu; Azıcık kulaklarımı terletti :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır

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