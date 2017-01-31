2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB5500BK/00
Kablosuz, net ve güçlü bas
Philips Bluetooth bağlantı özellikli kablosuz kulaklık, ses kalitesinde düşüş yaşamadan kabloları ortadan kaldırır. Yumuşak yastıklı kulaklık başlıkları ve uzun pil ömrü ile saatlerce müzik dinleyin ve görüşme yapın.
32 mm sürücülü/yarı kapalı
Kulak üstü
Her zaman başınıza uyacak şekilde tasarlanan ayarlanabilir kulaklık modüllerini taktığınızı hissetmezsiniz.
Kristal netliğinde kablosuz müzik eğlencesi için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.
4.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
ibrahimovic
31/01/2017
Türkiye
Çok iyi!
Ürünü 4 aydır kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim özellikle bu fiyata göre çok iyi!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır
kuzgun74
14/01/2016
Türkiye
harika
Harika bir ürün. Müzik dinlemek ve telefon görüşmesi için ideal. Pil süresi yeterli. Ortalama bir kullanıcı için cihaz eşleştirme gayet kolay. Ev içerisinde mesafe olarak hiç bir sorun yaşamadım. Ancak biraz daha kaliteli malzeme kullanılabilirdi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır
burva89
15/08/2015
Türkiye
Harika...
Daha önce tüm pahalı firmaların kulaklıklarını kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim;bu cihaz en az ismi duyulmuş diğer firmaların en kaliteli kulaklıklarından daha kaliteli...Vuruşlar net,tizler kaliteli,ses yalıtımı ve dahili mikrofon da cabası.Tek sıkıntısı oldu; Azıcık kulaklarımı terletti :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones için yapılmıştır