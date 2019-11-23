birincisi bu ürünle benzer ürün olan SHB4385BK_00 arasındaki farkı Philips'in kendi web sitesinden bile anlayamıyorsak nereden anlayacağız? Kulaklığı tanıtırken kulağa girdiğini yazmanıza gerek yok, farkı yaratan bu hikaye kısmı değil, bir ürünü anlatmanın en güzel yolu diğeriyle farkından yola çıkarak anlatmak, bunu siz bile yapmıyorsanız müşteri naapsın? ayrıca müzik dinlemediğinde bluetooth bağlantısı kendi kendine kopuyor, samsung bluetooth kulaklık kullandığımda bu durum olmuyor, yani sorun telefonda değil, müzik dinlemediğimde bağlantı koptuğu için bluetooth konuşma yapmak için her an hazırda olamıyorum, illa müzik dinlemem lazım bunun için, saçma yani ayrıca bu yorumu 2. yazışım, yine yayınlamazsanız ekşi sözlükte ve kendi web sitemde yayınlayacağım, sadece güzel yorum duymak için bu bölümü koyduysanız yanlış, eğer yapıcı eleştiriler varsa çözmeye çalışmanız ve bunu da insanların görebileceği şekilde yapmanız en güzeli, en doğrusu