ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB4305BK/00

3.6
| (8) İncelemeler
BASS+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 12,2 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • 6 saat oynatma süresi

  • Ultra konforlu

Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.

Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

6 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

Bluetooth kablosuz teknolojisi

Bluetooth kablosuz teknolojisi

Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.6

5 üzerinden

8

İncelemeler

2

23/11/2019

Türkiye

Türkiye

Ses netliği gayet güzel

Ürün dışardan kaba gözüksede kulağa tam oturuyor,şarj süresi -6 saat civarında gidiyor kesintisiz dinlemede..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

12/01/2018

Türkiye

Türkiye

mukemmel ses

cok kaliteli ses yuksek düzeyde sinifinin en iyisi bence fiyat performans açısından basslar ve tizler bozulmuyor cizirti yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

23/12/2017

Türkiye

Türkiye

mukemmel ses

studyo kalitesinde cok net ses kolay baglanti cok iyi ses duzeyi bildigim en iyi kablosuz dur

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4305WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4305WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir